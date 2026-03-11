Cô bán hoa quả ở Nha Trang nói gì sau khi nổi tiếng thế giới?

Sau khi lời rao bán hoa quả được phổ thành bài hát "viral" toàn cầu, bà Mai nói cảm thấy vui khi nhiều du khách nhận ra mình, nhưng không quá bận tâm đến chuyện nổi tiếng.

Du khách Louis chụp ảnh cùng "dì Mai" bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang hồi tháng 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Từ khi lời rao bán hoa quả của mình nổi tiếng trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Mai (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết ngày càng có nhiều người nhận ra bà trên bãi biển. Mỗi khi thấy bà, họ lại hát "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon" (Xoài, dứa, chuối, dưa hấu), khiến người phụ nữ bán hàng rong bật cười thích thú.

"Khách Tây mua hàng thấy tôi vui vẻ, hài hước nên quay lại đăng lên mạng, chứ tôi cũng không biết gì", bà Mai nói với Tri Thức - Znews.

Bà Mai đã bán hoa quả dạo trên bãi biển Nha Trang khoảng 30 năm. Không có vị trí cố định, mỗi ngày bà gánh hàng đi dọc bãi biển từ sáng đến chiều để mời khách.

Để thu hút du khách, người phụ nữ tự học những từ tiếng Anh cơ bản liên quan đến các loại trái cây rồi hát theo cách riêng của mình. Điều này giúp bà Mai trở nên nổi tiếng trong cộng đồng khách quốc tế tại Nha Trang từ năm 2019.

Tuy nhiên, phải đến gần đây, lời rao "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon" mới lan rộng trên toàn cầu sau khi được nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) phối thành ca khúc hoàn chỉnh.

Bà Mai nổi tiếng với cách nói chuyện vui vẻ, hào sảng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lần đầu nghe lại bản nhạc được phổ từ lời rao của mình, bà Mai thoáng ngạc nhiên. Người phụ nữ sững lại vài giây rồi bật cười. "Tôi hát nghe rất hay", bà nói nửa đùa nửa thật, sau đó nhún nhảy theo giai điệu.

Bà Mai kể không học tiếng Anh bài bản. Những câu nói với du khách chủ yếu là ngẫu hứng, được bà học dần trong quá trình bán hàng nhiều năm. Ngoài tiếng Anh, bà còn học nói vài câu tiếng Nga từ chính các du khách Nga - nhóm khách đông đảo trên bãi biển Nha Trang.

Trên mạng xã hội, nhiều du khách Nga đăng tải loạt video ghi lại cảnh tìm mua hoa quả của "dì Mai". Có người thậm chí chờ bà đi ngang qua chỉ để quay lại những lời rao quen thuộc. Khi bán hàng, bà có thể bất ngờ chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Nga khiến nhiều du khách thích thú.

Khách Nga cùng gia đình dạo chơi tại bờ biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Cuối tháng 2, nhạc sĩ The Kiffness đăng video "song ca" cùng "aunt Mai" (dì Mai) trên YouTube. Sau hơn một tuần, video đạt gần 2 triệu lượt xem. Bản phối lấy cảm hứng trực tiếp từ cách bà rao bán xoài, dứa, chuối, dưa hấu.

Người góp phần đưa hình ảnh bà Mai lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội là Louis, du khách đến từ London (Anh), thường được biết đến với biệt danh Local Lou. Louis kể lần đầu gặp bà Mai vào ngày 10/8/2025. Khi đó anh đang nằm nghỉ trên ghế tắm nắng cùng một người bạn ở Nha Trang thì người phụ nữ bán trái cây tiến lại gần.

Bất ngờ, bà cất tiếng hát: "Hello, is it me you’re looking for?" - câu mở đầu của bản tình ca Hello do ca sĩ Lionel Richie phát hành năm 1984. Người bạn đi cùng Louis đã quay lại khoảnh khắc này và cho biết bà Mai là "người nổi tiếng" trên bãi biển.

Louis sau đó đăng tải cuộc gặp gỡ người bán hàng rong lên mạng xã hội, bất ngờ thu hút hơn 40 triệu lượt xem. Vài tháng sau, khi quay lại Nha Trang thăm bạn bè, anh tình cờ gặp lại bà Mai trên chính bãi biển cũ.

Chính The Kiffness đã chủ động liên hệ với Louis, đề nghị hợp tác để biến khoảnh khắc ngẫu hứng này thành một ca khúc hoàn chỉnh. Louis cho biết anh đồng ý ngay, nghĩ đơn giản: "Hãy mang đến cho mọi người thứ họ muốn".

