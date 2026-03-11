Thế khó kép với du lịch Việt

Chiến sự Trung Đông kéo dài 10 ngày khiến nhiều tour phải hủy, đường bay gián đoạn và giá nhiên liệu tăng. Doanh nghiệp lữ hành Việt tìm cách xoay xở đổi tuyến, giữ giá tour.

Đoàn khách Việt check-in tại Thụy Điển trong chuyến du lịch giữa chiến sự. Ảnh: Ami Phạm.

"Giá vé máy bay tăng từng giờ và nhanh chóng hết chỗ. Chỉ cần do dự, sau một đêm thức dậy vé đã không còn, giá vé hoàn toàn khác", du khách Phạm Võ Mai Vy (Ami Phạm), sống tại TP.HCM, kể lại hành trình trở về Việt Nam giữa lúc căng thẳng Trung Đông leo thang.

Chuyến du lịch của Ami kéo dài 17 ngày, đi qua Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và dừng chân tại Pháp. Đoàn có 6 thành viên, song đến thời điểm chiến sự nổ ra, nhóm đã tách thành nhiều lịch trình khác nhau.

Trong khi tìm phương án thay thế, cô cho biết giá vé máy bay tăng vọt, có lúc lên tới 94-150 triệu đồng một chiều từ Pháp về Việt Nam. Sau một ngày theo dõi tình hình, nhóm quyết định mua vé của hãng Air India với giá khoảng 19 triệu đồng để đảm bảo có đường về.

"Có những lúc rất thoải mái, vui vẻ, nhưng cũng có lúc lo sợ vì tình hình chiến sự căng thẳng", Ami nói với Tri Thức - Znews.

Xoay trục

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết từ khi tạm dừng tour tới vùng xung đột ở Trung Đông theo khuyến cáo của Cục Du lịch Quốc gia, du khách có kế hoạch đi Dubai, Jordan, Ai Cập hoặc châu Âu quá cảnh vùng Vịnh đã chủ động chuyển hướng sang Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đây đều là những lịch trình an toàn, thủ tục đơn giản hơn.

Theo ông Vũ, các tour châu Âu và Mỹ được khách đặt cọc trước 2-3 tháng do cần thời gian chuẩn bị hồ sơ visa và sắp xếp lịch nghỉ, nhất là với các chương trình kéo dài 9-12 ngày. Đây cũng là nhóm sản phẩm có giá trị cao nên thường nằm trong kế hoạch du lịch được lên từ sớm của nhiều du khách.

Máy bay của hãng Etihad Airways tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, tháng 12/2025. Ảnh: Việt Linh.

Phần lớn các đoàn trước đây bay với các hãng như Emirates, Qatar hay Etihad, quá cảnh tại Dubai, Doha hoặc Abu Dhabi trước khi đến Paris, Frankfurt, Milan, New York. Do đó, khi chiến sự kéo dài tại Trung Đông, lịch trình tour, giờ bay và thậm chí giá tour trọn gói đều bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đang theo sát các khuyến cáo an ninh. Song song đó, công ty cũng lên kế hoạch đa dạng hóa đường bay, giảm phụ thuộc vào một trung tâm trung chuyển duy nhất", ông Vũ nói.

Ông Nguyễn Sơn, Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Vietworld Travel, cho biết tất cả tour liên tuyến Jordan - Ai Cập đã hủy cho đến khi tình hình ổn định. Một số chương trình du lịch vùng Caucasus quá cảnh tại Doha cũng tạm dừng do sân bay này chưa mở cửa trở lại.

"Hiện chưa thể xác định thời điểm khôi phục các tuyến tour đến khu vực này do chiến sự kéo dài", ông Sơn nói.

Trong khi đó, công ty đang tập trung "xoay trục" khai thác các tour ngắn ngày tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Khách Việt khám phá Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Hồng Nhung.

Ông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc công ty du lịch HVN Travel, đơn vị chuyên thị trường Dubai, cho biết sau 10 ngày chiến sự, các tour Trung Đông của công ty vẫn chưa khôi phục.

"Một số hãng hàng không Trung Đông như Emirates vẫn chưa mở lại hoàn toàn đường bay, trong khi tâm lý du khách cũng e ngại. Những tour trực tiếp như Dubai gần như chưa thể triển khai", ông Tuấn nói.

Theo ông, riêng trong tháng 3 và 4, công ty có khoảng 17 đoàn dự kiến khởi hành đến Dubai nhưng hầu hết khách đã xin hủy tour. Doanh nghiệp đang làm việc với hãng hàng không để xin hoàn lại chi phí vé cho khách.

Việc hủy tour đến thị trường trọng điểm khiến doanh nghiệp chịu áp lực lớn về tài chính do tiền đặt cọc với các đối tác chưa được giải quyết ngay. Để duy trì hoạt động, công ty chuyển hướng sang các thị trường ít bị tác động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các gói du lịch nội địa, kết hợp vé máy bay và khách sạn tại Phú Quốc, Đà Nẵng.

Khách Việt khám phá những chiếc xe Jeepney trên đường phố Manila, Philippines. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tour nội địa chịu áp lực

Giá xăng dầu tăng do căng thẳng địa chính trị cũng bắt đầu tạo sức ép lên ngành du lịch. Theo ông Phạm Anh Vũ, hiện doanh nghiệp chưa tăng giá tour cho khách lẻ. Trước mắt, công ty vẫn đàm phán với các đối tác cung cấp dịch vụ để giữ mức giá đã ký.

Tuy nhiên, nhiều nhà xe đã điều chỉnh giá theo thị trường. Về lâu dài, điều này có thể khiến các doanh nghiệp lữ hành buộc phải tăng giá tour trọn gói. Với khách đoàn đã ký hợp đồng, giá vẫn được giữ nguyên. Riêng các đoàn mới sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình.

Người dân xếp hàng chờ mua xăng trên phố Lạc Trung, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngày 7/3. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Vietworld Travel, đến ngày 11/3, các hãng hàng không vẫn chưa điều chỉnh giá đối với các booking đã đặt trước, trong khi đối tác nước ngoài cũng chưa tăng giá land tour (du lịch trọn gói). Do đó, các tour khách đã đặt và thực hiện trong tháng 3 hiện chưa có điều chỉnh giá.

"Chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng nếu các đối tác như hàng không hoặc land tour điều chỉnh. Nhưng đến hiện tại, tất cả tour khởi hành trong tháng 3 vẫn giữ nguyên giá niêm yết", ông Sơn nói.

Tuy nhiên, chi phí vận chuyển nội địa đã bắt đầu tăng. Ông Trương Minh Tuấn của HVN Travel cho biết giá thuê xe du lịch tăng đáng kể.

Trước đây, một chuyến xe 3 ngày có giá khoảng 12 triệu đồng, hiện nhiều nhà xe đã tăng lên 15-17 triệu đồng. Khi chia đều chi phí, mỗi khách có thể phải chịu thêm khoảng 200.000-300.000 đồng.

Sân bay Phú Quốc đông nghẹt trong mùa cao điểm du lịch cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

"Với các tour đã ký hợp đồng, việc tăng giá rất khó vì ảnh hưởng đến nhiều khách. Nhưng với những tour đang báo giá mới, gần như đều phải điều chỉnh theo chi phí vận tải hiện tại", ông nói.

Trong ngắn hạn, ông Tuấn cho biết doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ giá với các đoàn đã đặt trước. Tuy nhiên, nếu các hãng hàng không hoặc đối tác quốc tế điều chỉnh giá, các công ty du lịch có thể buộc phải tăng giá tour trong thời gian tới.