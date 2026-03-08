Thay cho Dubai, Thái Lan có thể là lựa chọn mới của giới siêu giàu?

Xung đột tại Trung Đông có thể khiến giới siêu giàu chuyển hướng khỏi thị trường Dubai sang bất động sản hạng sang tại Thái Lan, theo nhận định của các chuyên gia.

Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại Mall of the Emirates ở Dubai, UAE, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm rung chuyển kinh tế toàn cầu, nhưng cũng có thể tạo cơ hội để thị trường bất động sản Thái Lan trở thành điểm đến mới của giới siêu giàu khi họ tìm cách rời Dubai và chuyển sang phân khúc nhà ở siêu sang.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Trung Đông, các nhà đầu tư siêu giàu ngày càng tìm kiếm những nơi an toàn để đa dạng hóa tài sản. Thái Lan được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu, vừa là điểm đến du lịch vừa là thị trường nhà nghỉ dưỡng dành cho người mua nước ngoài, Nation Thailand nhận định.

Các địa điểm có tiềm năng cao gồm Bangkok, Chon Buri, Phuket và Koh Samui. Những yếu tố hỗ trợ gồm hệ thống y tế, giáo dục của Thái Lan cùng môi trường địa chính trị tương đối ổn định, không có xung đột nghiêm trọng.

Nhờ đó, thị trường bất động sản nước này ngày càng được nhìn nhận như một thị trường tầm toàn cầu, có khả năng hấp thụ nhu cầu từ nhà đầu tư nước ngoài.

Một số du khách và người dân địa phương mạo hiểm ra ngoài tắm nắng trên bãi biển Dubai gần bến du thuyền sau các vụ tấn công cuối tuần, ngày 1/3. Ảnh: Christopher Pike.

Ông Prasert Taedullayasatit, Chủ tịch Hiệp hội Chung cư Thái Lan, nhận định thị trường bất động sản Dubai từng được xem là một trong những thị trường sôi động nhất thế giới và là nơi trú ẩn an toàn của dòng tiền từ dầu mỏ. Tuy nhiên, nơi này hiện đối mặt với bước ngoặt quan trọng do tình hình chính trị toàn cầu.

"Nhận thức về mức độ an toàn đã thay đổi. Thay vì là nơi trú ẩn, Dubai có nguy cơ trở thành mục tiêu trong xung đột. Điều này mở ra cơ hội lớn để Thái Lan thu hút dòng vốn đầu tư nhờ nguồn cung bất động sản hạng sang dồi dào", ông nói.

Ông Prasert đề xuất chính phủ nên tận dụng thời điểm này để đưa ra các chính sách chủ động nhằm thu hút nguồn vốn từ giới siêu giàu Trung Đông và các nhà đầu tư nước ngoài.

Các biện pháp có thể cân nhắc gồm thúc đẩy chương trình cư trú dài hạn, khuyến khích người nước ngoài ở lại Thái Lan trong thời gian dài hơn nhằm hỗ trợ phân khúc siêu sang và tạo nguồn thu thuế rõ ràng hơn.

Ông cũng đề xuất sửa đổi luật cho thuê đất dài hạn, kéo dài thời hạn hợp đồng lên 50 năm. Điều này sẽ tăng tính minh bạch và giúp người mua nước ngoài dễ dàng đưa ra quyết định hơn.

"Chiến sự có thể trở thành bước ngoặt đối với việc mua bất động sản ở Dubai, khiến một phần nhu cầu của giới giàu chuyển sang Thái Lan nếu chính phủ hành động đúng thời điểm", ông nói.

Khách sạn biểu tượng Dubai Burj Al Arab vẫn đứng vững sau loạt tấn công tên lửa, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Đồng quan điểm, ông Nuttaphong Kunakornwong, Giám đốc điều hành SC Asset Corporation, cho biết tác động của xung đột sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian kéo dài của chiến sự.

Nếu tình hình kéo dài từ 6-12 tháng, giá dầu và chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng nhập khẩu có thể tăng, gây áp lực lên chi phí của ngành bất động sản cũng như sức mua trong nước. Ngoài ra, chi phí đi lại tăng do giá năng lượng cũng có thể ảnh hưởng đến du lịch đường dài trong dài hạn.

"Thái Lan có thể hưởng lợi khi một số nhóm người nước ngoài tìm kiếm nơi ổn định hơn để sinh sống", ông nói.