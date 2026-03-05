Vệ sĩ, tiền mặt và con đường rời khỏi Dubai

Không còn những chuyến bay rời Trung Đông, nhiều du khách kẹt ở Dubai đang phải tự “mò đường” về nhà bằng taxi, tiền mặt và hành trình vòng vèo qua biên giới.

Khói bốc lên nghi ngút từ cảng Jebel Ali (phía nam thành phố Dubai) sau vụ tấn công của Iran vào Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

Dubai vốn được xem là trung tâm trung chuyển hàng không lớn của Trung Đông. Tuy nhiên, khi căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang, các đợt tấn công tên lửa và hoạt động đánh chặn trên không khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa không phận. Các chuyến bay thương mại từ những trung tâm hàng không lớn như Dubai, Abu Dhabi hay Doha bị tạm ngừng, khiến hàng nghìn du khách mắc kẹt.

Khi bầu trời đóng lại, lựa chọn của du khách nhanh chóng chuyển sang đường bộ. Nhiều người phải tìm cách rời Dubai bằng taxi, trả tiền mặt và di chuyển qua các tuyến đường dài xuyên sa mạc để tới những sân bay vẫn hoạt động ở quốc gia lân cận.

Theo Bloomberg, Hai hướng được nhắc đến nhiều nhất là sang Arab Saudi hoặc tới Muscat (Oman) - nơi sân bay vẫn hoạt động và có thể lái xe từ Dubai trong khoảng 4-5 giờ.

Tuy nhiên, hành trình không hề đơn giản. Hàng trăm ôtô và xe buýt cùng đổ về các cửa khẩu khiến giao thông ùn ứ. Một số người phải đổi xe và đổi tài xế ở biên giới, thậm chí chờ nhiều giờ vì quy định nhập cảnh thay đổi liên tục.

Một hành khách không rõ danh tính reo hò sau khi được sơ tán khỏi Dubai ngày 3/3. Ảnh: Reuters.

Karim Gharbi, người đứng đầu dịch vụ hỗ trợ di chuyển toàn cầu của Arton Capital, cho biết công ty ông đã giúp hơn 40 người rời Dubai sang Oman bằng đường bộ trong vài ngày qua. Một số khách thậm chí thuê vệ sĩ đi cùng để cảm thấy an toàn hơn và xử lý thủ tục nhanh hơn tại cửa khẩu.

Không chỉ du khách, nhiều nhân viên các công ty quốc tế tại Dubai cũng bắt đầu tìm phương án rời khỏi thành phố. Một số tập đoàn đã sơ tán một phần nhân sự bằng đường bộ, đi qua Arab Saudi hoặc Oman.

Một số du khách và người dân địa phương mạo hiểm ra ngoài tắm nắng trên bãi biển Dubai gần bến du thuyền sau các vụ tấn công cuối tuần, ngày 1/3. Ảnh: Christopher Pike.

Tâm lý lo ngại càng gia tăng khi nhiều chính phủ khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực. Chính phủ Anh cho biết khoảng 130.000 người đã đăng ký nhận thông tin hỗ trợ từ nhà chức trách.

Thierry Carbou, doanh nhân công nghệ mang hai quốc tịch Pháp và Canada, đã sống ở Dubai 15 năm, cho biết ông quyết định rời thành phố sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn gần khu City Walk.

“Tôi nhìn thấy khói bốc lên và nghĩ rằng đã đến lúc phải đi,” ông kể.

Theo khuyến nghị của một công ty hỗ trợ di chuyển, Carbou cùng gia đình tới Ras Al Khaimah, cách Dubai khoảng 1 giờ lái xe. Trên đường đi, ông cho biết có thể nhìn thấy các hệ thống phòng không hoạt động trên bầu trời.

Tuy nhiên khi tới nơi, khung cảnh lại khá bình thường. Khách sạn vẫn mở cửa và nhiều người vẫn ra bãi biển.

“Đừng hoảng loạn”, Carbou nói.

Nhưng trong những ngày không phận đóng cửa, lựa chọn của du khách không còn là chuyến bay nào thuận tiện nhất, mà là có thể rời Dubai bằng cách nào, đi được đến đâu và phải trả thêm bao nhiêu tiền để về nhà.