Tour trực thăng ngắm TP.HCM chính thức mở từ hôm nay

Từ ngày 11/3, TP.HCM chính thức khai thác định kỳ các tour trực thăng ngắm cảnh, sau 4 năm kể từ ngày thí điểm, mở ra loại hình du lịch cao cấp mới sau sáp nhập.

Tour hướng đến nhóm khách đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu và khách quốc tế. Ảnh: VNHS.

Sau thời gian tạm dừng, tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao chính thức khai thác từ ngày 11/3 tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TP.HCM). Lịch bay thường kỳ rơi vào thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, khung giờ bay 9h và 15h.

Tour có 4 hành trình, thời gian dao động 15-60 phút. Mức giá phụ thuộc vào hạng ghế trải nghiệm (10+2 ghế) hoặc ghế VIP (8 ghế).

Tour Vung Tau Skyview (15 phút) cho phép ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu. Mức giá 2,9-4,3 triệu đồng/ghế.

(15 phút) cho phép ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu. Mức giá 2,9-4,3 triệu đồng/ghế. Tour Green Horizon (30 phút) kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Mức giá 5,9-9,4 triệu đồng/ghế.

(30 phút) kết nối Vũng Tàu với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Mức giá 5,9-9,4 triệu đồng/ghế. Tour Green Coastline (40 phút) bay dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm. Mức giá 8,1-12,6 triệu đồng/ghế.

(40 phút) bay dọc cung đường ven biển Long Hải - Hồ Tràm. Mức giá 8,1-12,6 triệu đồng/ghế. Tour Skyline Discovery (60 phút) trải nghiệm hành trình từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TP.HCM, kết hợp khám phá không gian xanh Cần Giờ. Mức giá 12,5-18,8 triệu đồng/ghế.

Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) là đơn vị cung cấp dịch vụ bay, khai thác trực thăng và đảm bảo toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Hành trình bay được phục vụ bằng trực thăng EC-155B1 hoặc các trực thăng thay thế gồm Super Puma L2, Leonardo Helicopter AW189, Airbus helicopter EC-225.

Bên trong trực thăng EC-155B1. Ảnh: VNHS.

Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng với đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn an toàn. Tất cả chuyến bay đều được bảo hiểm theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Du khách tham gia tour phải khai báo thông tin sức khỏe và được cung cấp đầy đủ quy định an toàn bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Ngoài bãi đáp trực thăng tại sân bay Vũng Tàu, TP.HCM sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp vệ tinh tại nhiều khu vực khác, kết nối với các tuyến du lịch đường thủy và những điểm tham quan nổi bật.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup, đơn vị hợp tác triển khai tour trực thăng, cho biết tour trực thăng được định vị là sản phẩm du lịch cao cấp, kết nối trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu, phù hợp với định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao của TP.HCM.

Sản phẩm kỳ vọng thu hút du khách nội địa và quốc tế. Điểm khác biệt nằm ở tầm nhìn toàn cảnh, giúp du khách cảm nhận rõ sự phát triển của đô thị, khu vực ven biển và rừng ngập mặn.

Biển Cần Giờ nhìn từ trực thăng. Ảnh: VNHS.

Trước đó, năm 2022, ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch trực thăng đã được nghiên cứu và thí điểm với hành trình ngắm trung tâm TP.HCM, Cần Giờ và Long An (cũ). Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn liên quan đến cơ chế phối hợp, tổ chức khai thác và sự khác biệt về địa giới quản lý giữa các địa phương.

Trong thời gian qua, ngành du lịch TP.HCM cùng các doanh nghiệp đã nỗ lực gỡ bỏ vướng mắc để đưa sản phẩm vào khai thác ổn định. Sau sáp nhập, kết nối liên vùng giữa TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho dự án được khởi động trở lại.