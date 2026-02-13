Công viên nước có 2 kỷ lục thế giới tại Vũng Tàu

|
Công viên nước Aqua Adventure là phân khu chính của Sun World Vũng Tàu, với quy mô 15 ha, gồm 20 trò chơi đẳng cấp và gần 100 làn trượt nước tốc độ cao..
|
Dự án gồm 4 phân khu chủ đề, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử Đông - Tây, từ không gian làng chợ nổi Nam Bộ, dấu tích hải trình châu Âu cổ, ký ức văn hóa Óc Eo - Phù Nam đến những huyền thoại rừng hoang dã.
|
Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Sun Group, cho biết dự án là công viên bên biển quy mô lớn, hiện đại bậc nhất Đông Nam Bộ.
|
Tại sự kiện, Liên minh Kỷ lục Thế giới WorldKings chính thức ghi nhận 2 kỷ lục thế giới cho trò chơi Thuyền nhân giao đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục “Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới” và trò chơi Ốc đảo phiêu lưu (Adventure Oasis) xác lập kỷ lục “Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới”.
Du khách hào hứng trải nghiệm các trò chơi tại công viên nước này trong ngày đầu khai trương.
|
Trong ành là hạng mục công trình biểu tượng cá Ông thuộc dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân, mới khánh thành cách đây không lâu.
|
Đây là một trong hai công trình điểm nhấn của dự án, bên cạnh tháp Tam Thắng. Theo tìm hiểu, quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thực, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng.
|
Phần khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển.
|
Do kích thước lớn, tượng được chia thành 7 khối để gia công riêng lẻ, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu để lắp đặt, hoàn thiện tại công trình.
|
Tháp Tam Thắng là công trình kiến trúc điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân thu hút rất nhiều du khách tới check-in, tháp được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2 bao gồm các trụ tháp và bậc cấp.
|
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, bản thiết kế tháp Tam Thắng được lựa chọn sau 3 lần từ một cuộc thi do UBND Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024.
|
Ý tưởng đạt giải nhất ở lần 3 được thạc sĩ, kiến trúc sư Oliviero Godi thuộc hội kiến trúc sư Milan, Italy, cùng cộng sự lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Tam Thắng (Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam) thời vua Gia Long (1802-1820).
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.