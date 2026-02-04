Nghệ nhân kể 2,5 tháng làm tượng cá Ông nặng 40 tấn ở Vũng Tàu

Bức tượng cá Ông bằng đồng dày 20 mm, nặng khoảng 40 tấn được lắp đặt tại Bãi Sau Vũng Tàu, nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút người dân và du khách.

Bức tượng cá Ông được đúc bằng đồng dày khoảng 20mm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau hơn hai tháng thi công, tượng cá Ông bằng đồng cao 8,8 m, nặng khoảng 40 tấn đã chính thức được lắp đặt tại quảng trường Cột Cờ, đoạn giao đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu (TP.HCM).

Đây là một trong hai hạng mục điểm nhấn của dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân, bên cạnh tháp Tam Thắng. Dự án được khởi công cách đây hơn hai tháng và chính thức mở cửa phục vụ người dân, du khách từ ngày 2/2.

Tượng được chế tác theo quy trình nghiêm ngặt, bắt đầu bằng việc đúc mẫu tỷ lệ 1/1 để nghiệm thu, sau đó làm khuôn composite và đưa ra Ninh Bình để đổ khuôn, tạc tượng theo phương pháp đúc đồng truyền thống, trước khi vận chuyển vào Vũng Tàu để lắp đặt.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ nhân Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đúc Đại Nam - đơn vị trực tiếp chế tác, cho biết toàn bộ quá trình đúc, gia công, hoàn thiện và vận chuyển tượng kéo dài gần 2,5 tháng.

Theo ông Nam, tượng có độ dày trung bình khoảng 20 mm, gấp gần 7 lần so với tượng Nữ thần Tự do của Mỹ. Phần khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực. Thiết kế này giúp công trình đạt độ vững chắc cao, đủ khả năng chịu tác động của gió biển và điều kiện môi trường khắc nghiệt ven bờ.

Tổng lượng nguyên liệu sử dụng trong quá trình chế tác lên đến gần 50 tấn đồng. Sau khi hao hụt trong các công đoạn đúc, mài dũa và hoàn thiện bề mặt, tượng thành phẩm đạt trọng lượng khoảng 40 tấn.

Bức tượng được lắp đặt tại quảng trường Cột Cờ, thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Do được đặt ngay sát biển, bề mặt tượng được xử lý bằng hóa chất chuyên dụng nhằm tạo màu sắc gần với cá voi và tăng khả năng thích nghi với môi trường biển. Lớp xử lý này không chỉ bảo vệ bề mặt đồng mà còn tạo tông xanh đặc trưng; theo thời gian, lớp patina tự nhiên sẽ dần hình thành, mang lại vẻ đẹp trầm lắng và bền bỉ, khác với cách xử lý bề mặt của các tượng đặt sâu trong đất liền.

Theo ông Nam, với chất liệu đồng khối và lớp xử lý bề mặt phù hợp môi trường biển, công trình được ước tính có tuổi thọ rất dài, "có thể kéo dài tới hàng nghìn năm".

Để vận chuyển khối tượng "khổng lồ" từ Ninh Bình vào Vũng Tàu, đơn vị thi công phải sử dụng xe siêu trường siêu trọng lớn nhất tại Việt Nam.

Việc lựa chọn chất liệu đồng giúp công trình đạt được vẻ đẹp hoành tráng và tính biểu tượng cao, khác biệt hoàn toàn so với các tượng cá voi bằng bê tông cốt thép từng xuất hiện trước đây tại địa phương.

"Được nhìn thấy 'đứa con tinh thần' của mình đứng sừng sững bên bờ biển Vũng Tàu, tôi cảm thấy rất tự hào", ông chia sẻ.

Nhiều người dân và du khách dừng lại chụp ảnh với công trình biểu tượng dù hạng mục chiếu sáng, phun nước chưa hoàn thành. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tượng cá Ông là hạng mục trọng tâm trong dự án chỉnh trang trục Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Riêng gói thầu xây lắp hạng mục này có tổng dự toán hơn 50 tỷ đồng , trong đó chi phí xây dựng chiếm khoảng 40 tỷ đồng . Tổng mức đầu tư toàn dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân lên tới gần 1.100 tỷ đồng .

Bức tượng được đặt tại vị trí trung tâm của Quảng trường Cột Cờ, có diện tích 2.573 m2, bao quanh là hồ nước kết hợp hệ thống phun nước và chiếu sáng, tạo thành điểm nhấn biểu tượng cho cảnh quan biển Bãi Sau.

Trong văn hóa biển Việt Nam, cá Ông được xem là vị thần hộ mệnh của ngư dân, che chở tàu thuyền trước sóng gió, giúp người đi biển vượt qua hiểm nguy. Việc đặt tượng cá Ông tại không gian công cộng ven biển không chỉ góp phần làm mới diện mạo đô thị Vũng Tàu, mà còn tái khẳng định giá trị văn hóa - tín ngưỡng biển, tạo điểm nhấn biểu tượng cho siêu đô thị TP.HCM.