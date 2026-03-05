Lời rao của người bán hoa quả Nha Trang thành bài hát 'viral' toàn cầu

Tiếng rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang được nhạc sĩ Nam Phi phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.

Bài hát từ lời rao 'Xoài, dứa, chuối, dưa hấu' của cô bán hoa quả ở Nha Trang Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Cuối tháng 2, David Scott, nghệ danh The Kiffness, đăng tải đoạn video "song ca" cùng một người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang (Khánh Hòa). Nhạc sĩ người Nam Phi đặt tên ca khúc là "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon", nghĩa là "Xoài, dứa, chuối, dưa hấu".

Ý tưởng xuất phát từ đoạn video do du khách tên Louis quay và đăng lên mạng xã hội từ năm 2025. Sau khi xem lại, Scott liên hệ với Louis để đề nghị hợp tác, lồng nhạc từ lời rao bán hàng thành một giai điệu hoàn chỉnh.

Louis sau đó quay lại Nha Trang để tìm người phụ nữ trong video. Anh chia sẻ với cô khoản tiền đầu tiên thu được từ ca khúc và mở cho cô nghe bản nhạc được phối lại từ chính lời rao của mình. Người phụ nữ tỏ ra thích thú khi nghe bài hát.

The Kiffness (bên trái) phổ nhạc cho lời rao của cô bán hoa quả ven biển Nha Trang. Ảnh: Cắt từ video.

Một trang tin nước ngoài nhận xét The Kiffness "đã biến tiếng rao của người bán hoa quả trên bãi biển thành một bản nhạc lan tỏa toàn cầu". Ca khúc được lấy cảm hứng từ lời rao có giai điệu tự nhiên, sau đó phát triển thành bản nhạc sôi động, gợi không khí mùa hè trên những con đường ven biển.

Đoạn video trên Facebook của The Kiffness thu hút 4,1 triệu lượt xem, gần 120.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Trên YouTube, video đạt hơn 800.000 lượt xem sau 4 ngày đăng tải.

Trong đoạn video gốc quay năm 2025, Louis tiến lại gần người phụ nữ bán hoa quả và chào: "Hello" (Xin chào). Ngay lập tức, cô đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: "Hello, is it me you're looking for?" (Xin chào, có phải em là người anh đang tìm?) - lời mở đầu trong bản tình ca Hello của ca sĩ Lionel Richie, phát hành năm 1984.

Màn đáp trả đầy ngẫu hứng khiến vị khách bật cười thích thú. Sau khi Louis trả lời "Yes, it is" (đúng rồi), người phụ nữ tiếp tục ngân nga: "Mango, pineapple, banana, watermelon" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu), như thể đang hát một bài quảng bá hoa quả.

Chỉ vài câu hát ngắn, nhưng cách nhấn nhá, biểu cảm và sự tự tin của người bán hàng đã tạo nên màn giao tiếp duyên dáng, đầy năng lượng với du khách quốc tế.

Du khách Louis chụp ảnh cùng cô Mai ở bờ biển Nha Trang. Ảnh: @local_lou.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trong video là cô Mai, bán hoa quả ven biển Nha Trang. Cô từng gây chú ý với du khách nước ngoài từ năm 2019 nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh linh hoạt.

Thời điểm đó, tạp chí quốc tế Unilad đăng tải video có tiêu đề: "Woman Selling Fruits Sings On Vietnam Beach" (Người phụ nữ bán hàng rong hát trên bãi biển Việt Nam).

Trong video, cô Mai cũng mượn lời bài hát Hello của Lionel Richie để mời khách mua hàng: "Hello, is it me you’re looking for?". Khi khách đáp "I can see it in your eyes" (Tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt chị), cô lập tức chuyển sang "rap" tên các loại trái cây: "Mango, pineapple, banana, watermelon".

Nhạc sĩ David Scott, nghệ danh là The Kiffness. Ảnh: FBNV.

David Scott, 38 tuổi, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ parody người Nam Phi. Anh là người sáng lập và giọng ca chính của ban nhạc The Kiffness. Dù tên ban nhạc là The Kiffness, Scott thường được gọi bằng chính nghệ danh này.

The Kiffness xây dựng sự nghiệp bằng cách phát hiện những giai điệu "tình cờ" trong đời sống và biến chúng thành các bản nhạc vui nhộn, độc đáo và dễ lan truyền.

Tài năng của anh không chỉ nằm ở khâu sản xuất âm nhạc, mà còn ở khả năng nhận ra giai điệu ẩn trong những khoảnh khắc bình dị. Từ những âm thanh đời thường, Scott tạo nên "sân khấu" để chúng trở thành các bản nhạc được khán giả toàn cầu chú ý.