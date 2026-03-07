Khách Tây đưa người bán hoa quả Nha Trang 'viral' thế giới

Từ đoạn video bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, "dì Mai" bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi lời rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của bà được phối lại thành bài hát.

Gặp lại "dì Mai" trên bãi biển Nha Trang hồi tháng 2, Louis mở điện thoại cho bà nghe bài hát "Mango, Pineapple, Banana, Watermelon".

Lời rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của bà được nhạc sĩ Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Người phụ nữ Việt thoáng sững lại khi nhận ra giọng hát quen thuộc của chính mình trong một ca khúc hoàn chỉnh. Chỉ ít giây sau, bà bật cười, bắt đầu nhún nhảy và hát theo giai điệu.

"Tôi hát nghe rất hay", bà Mai dí dỏm.

"Dì Mai" Nha Trang

Người phụ nữ trong video là bà Nguyễn Thị Mai, sống tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bà đã bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang khoảng 30 năm.

Những câu hát tiếng Anh "bồi" của bà khiến du khách quốc tế thích thú phần lớn là ngẫu hứng. Qua nhiều năm tiếp xúc với khách nước ngoài, bà dần học được một số câu giao tiếp cơ bản và biến chúng thành cách mời chào đặc trưng.

Trên mạng xã hội, người bán hoa quả ven bãi biển Nha Trang được nhiều người gọi bằng cái tên thân thương là "Aunty Mai" (dì Mai).

"Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ca khúc phát hành, dì Mai gọi điện cho tôi, nói rằng nhiều người trên bãi biển đã nhận ra mình", Louis, du khách đến từ London (Anh), thường được biết đến với biệt danh Local Lou, nói với Tri Thức - Znews.

Louis kể lần đầu gặp "dì Mai" là vào ngày 10/8/2025. Khi đó anh đang nằm nghỉ trên ghế tắm nắng cùng một người bạn là người Nha Trang thì cô bán trái cây tiến lại gần.

Bất ngờ, bà cất tiếng hát: "Hello, is it me you’re looking for?" (Xin chào, có phải em là người anh đang tìm?) - lời mở đầu trong bản tình ca Hello của ca sĩ Lionel Richie, phát hành năm 1984.

Người bạn của Louis đã quay lại khoảnh khắc này. Ban đầu anh không biết người bán hoa quả từng nổi tiếng trên mạng, nhưng khi xem lại đoạn video và thấy cuộc trò chuyện quá hài hước, anh đã đăng lên mạng xã hội.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút hơn 40 triệu lượt xem. Louis từng có một số video nổi tiếng trước đó, nhưng lần này sự chú ý gần như dành trọn cho người phụ nữ bán hoa quả Việt Nam.

Vài tháng sau, khi quay lại Nha Trang thăm bạn bè, Louis tình cờ gặp lại bà Mai trên đúng bãi biển cũ. Người phụ nữ nhận ra anh ngay và chạy đến chào hỏi. Cuộc gặp gỡ này tiếp tục được Louis quay lại rồi chia sẻ trong video thứ hai.

Du khách cho biết trong lần đầu gặp, anh mua xoài, dứa và chuối, còn gửi thêm tiền boa vì thấy người phụ nữ "quá dễ thương". Lần này, dù anh chưa kịp hỏi mua, bà Mai vẫn nhất quyết tặng trái cây cho anh. Tính đến nay, họ đã gặp nhau khoảng 5-6 lần và lần nào cũng kết thúc bằng những tràng cười bất tận.

Trong hai lần du lịch Việt Nam, Louis khám phá nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng.

"Dì Mai" ra thế giới

Chính những lời rao của "dì Mai" đã tạo nên "cơn sốt" trong cộng đồng du khách trong và ngoài nước. Nhiều du khách quốc tế tìm cách "săn" bằng được người bán trái cây này để được tận tai nghe những câu rao quen thuộc. Không ít người nói rằng phải "có duyên" mới có thể gặp bà trên bãi biển Nha Trang.

Những câu rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" cũng thu hút sự chú ý của The Kiffness, nghệ sĩ nổi tiếng với các bản remix (phối lại) từ những đoạn video lan truyền trên mạng.

Ban đầu, nhiều người dùng mạng liên tục gắn thẻ tên The Kiffness dưới video của Louis. Sau đó, chính nghệ sĩ này chủ động liên hệ, đề xuất hợp tác để biến đoạn video thành một ca khúc hoàn chỉnh.

Louis đồng ý ngay, tự nhủ: "Hãy mang đến cho mọi người thứ họ muốn".

"Chúng tôi thực hiện dự án này với hy vọng mang lại niềm vui cho mọi người, để khán giả khắp thế giới có thể nghe được giọng hát và thấy được cá tính sống động của dì Mai", du khách nói.

Theo Louis, sức hút của đoạn video đến từ sự tự nhiên trong chính con người của "dì Mai". Giọng hát lớn, rõ ràng, nụ cười thân thiện và cách trò chuyện hài hước của cô bán hoa quả khiến người xem cảm thấy vui vẻ.

Anh cho rằng trên mạng xã hội, những người bán hàng vừa rao vừa hát các giai điệu ngắn thường dễ lan truyền, và ngay từ đầu anh đã nghĩ "dì Mai" cũng sẽ trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Louis thường xuyên đá bóng cùng người dân Nha Trang.

Trong hai chuyến du lịch Việt Nam, Louis đã ghé thăm Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang và TP.HCM. Hiện anh ở Hội An, dự định tiếp tục đến Đà Nẵng.

Louis đã ở Nha Trang khoảng 3 tháng rưỡi và dành nhiều tình cảm cho thành phố này. Với anh, Nha Trang giống như một "viên ngọc ẩn", bởi nhiều người Anh chưa từng nghe đến và nơi đây cũng không nằm trên tuyến du lịch quen thuộc của dân "Tây ba lô" châu Âu.

Trong thời gian ở Nha Trang, vị khách nhanh chóng kết bạn, hòa nhập với cộng đồng địa phương. Louis thường xuyên chơi bóng đá, gần như ngày nào cũng ra sân. Ban đầu, khi tham gia một trận đấu, một số người Việt đứng xem rồi chủ động mời anh nhập cuộc.

Anh còn có dịp chơi cùng cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia và một số cầu thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ. Theo anh, bóng đá có vị trí rất lớn trong đời sống tại Việt Nam và là cách tuyệt vời để kết nối mọi người.

"Tôi luôn có những cuộc trò chuyện thú vị với người Việt Nam, hầu hết đều bắt đầu bằng nụ cười", anh nói.