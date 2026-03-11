Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Số phận linh vật ngựa Tết được mệnh danh 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

  • Thứ tư, 11/3/2026 16:00 (GMT+7)
TP Đà Nẵng duy trì trang trí linh vật Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0 tại các khu vực công cộng đến cuối tháng 9 năm nay.

Linh vật Kim Mã Hợp Nhất.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật (Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0) sau khi kết thúc thời gian trang trí tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất di dời bố trí lại tại khu vực Hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải - trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Đối với mô hình linh vật Kim Mã 4.0 sẽ được di dời bố trí lại tại khu vực sân vỉa hè trước cầu chữ T. Thời gian tiếp tục duy trì trang trí đến hết tháng 9 để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

linh vat, linh vat ngua anh 1

Linh vật Kim Mã 4.0 ở Đà Nẵng.

Đối với các mô hình linh vật có quy mô nhỏ tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn được tiếp nhận và tổ chức trang trí lại tại khuôn viên các trường.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả của đầu tư công; giao UBND cấp xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tiếp nhận và sử dụng tài sản công đúng quy định; đồng thời lập danh mục dự kiến cần bàn giao quản lý.

Giữ 2 đại cảnh ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ đến ngày 22/3

Sau khi đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) bế mạc vào tối ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực đại cảnh có linh vật ngựa ở cổng chính và cuối đường được giữ lại thêm một tháng.

20:18 21/2/2026

Cận cảnh 4 cụm linh vật ngựa hoành tráng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa màu bạc. Khu vực nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

15:54 12/2/2026

Cận cảnh 2 linh vật ngựa được gọi là 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

Hình ảnh "Kim Mã 4.0" dường như phát sáng dưới ánh trăng khuyết ở Đà Nẵng khiến người xem ấn tượng.

09:30 7/2/2026

Nguyễn Thành/Tiền Phong

