Số phận linh vật ngựa Tết được mệnh danh 'trùm cuối' ở Đà Nẵng

TP Đà Nẵng duy trì trang trí linh vật Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0 tại các khu vực công cộng đến cuối tháng 9 năm nay.

Linh vật Kim Mã Hợp Nhất.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật (Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0) sau khi kết thúc thời gian trang trí tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất di dời bố trí lại tại khu vực Hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải - trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Đối với mô hình linh vật Kim Mã 4.0 sẽ được di dời bố trí lại tại khu vực sân vỉa hè trước cầu chữ T. Thời gian tiếp tục duy trì trang trí đến hết tháng 9 để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Linh vật Kim Mã 4.0 ở Đà Nẵng.

Đối với các mô hình linh vật có quy mô nhỏ tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn được tiếp nhận và tổ chức trang trí lại tại khuôn viên các trường.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả của đầu tư công; giao UBND cấp xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tiếp nhận và sử dụng tài sản công đúng quy định; đồng thời lập danh mục dự kiến cần bàn giao quản lý.