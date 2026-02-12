Cận cảnh 4 cụm linh vật ngựa hoành tráng tại Đà Nẵng

Theo ghi nhận, khu vực trưng bày tượng và một số tiểu cảnh mới như cặp ngựa "hôn nhau" nhanh chóng trở thành điểm check-in mới bên sông Hàn. Nhiều người dân đánh giá việc lựa chọn chất liệu mạ bạc không chỉ tạo ấn tượng thị giác mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự bền vững, phát triển và khát vọng vươn cao trong năm mới.