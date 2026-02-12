Cận cảnh 4 cụm linh vật ngựa hoành tráng tại Đà Nẵng

|
Sự xuất hiện của bức tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa tại công viên gần cầu Rồng được xem là điểm nhấn mới trong chuỗi linh vật ngựa mà Đà Nẵng giới thiệu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tượng tái hiện hình ảnh người anh hùng dân tộc trong tư thế cưỡi ngựa phi nước đại, thần thái mạnh mẽ, dứt khoát.
Điểm đặc biệt nằm ở lớp mạ bạc phủ toàn bộ bề mặt, tạo hiệu ứng ánh kim nổi bật dưới ánh sáng tự nhiên lẫn hệ thống đèn trang trí ban đêm. Dự kiến khi lên đèn, khối tượng phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật các đường nét tạo hình và tăng thêm vẻ uy nghi, hiện đại cho tổng thể không gian.
|
Theo ghi nhận, khu vực trưng bày tượng và một số tiểu cảnh mới như cặp ngựa "hôn nhau" nhanh chóng trở thành điểm check-in mới bên sông Hàn. Nhiều người dân đánh giá việc lựa chọn chất liệu mạ bạc không chỉ tạo ấn tượng thị giác mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự bền vững, phát triển và khát vọng vươn cao trong năm mới.
|
Trước đó, Đà Nẵng đã gây chú ý với linh vật "Kim Mã 4.0" cao hơn 4 m tại phía Nam cầu Rồng. Tác phẩm mang phong cách hiện đại, tích hợp ánh sáng LED, thể hiện tinh thần đổi mới và chuyển đổi số của đô thị trẻ.
Tạo hình ngựa được xử lý theo phong cách cách điệu, các mảng khối được chia tách rõ ràng, bề mặt sử dụng chất liệu phản quang kết hợp hệ thống đèn LED. Khi màn đêm buông xuống, linh vật phát sáng với hiệu ứng chuyển màu, tạo cảm giác chuyển động liên tục, tượng trưng cho nhịp phát triển không ngừng của thành phố. Khu vực đặt "Kim Mã 4.0" tại phía Nam cầu Rồng luôn đông người vào buổi tối. Nhiều bạn trẻ lựa chọn góc chụp toàn cảnh với nền cầu Rồng và sông Hàn phía sau.
|
Song song đó là mô hình ngựa "Kim Mã Hợp Nhất" được ghép từ tên 94 xã, phường và đặc khu trên đường Bạch Đằng. Thiết kế được đánh giá giàu tính biểu tượng về sự gắn kết cộng đồng.
|
Toàn bộ thân ngựa được cấu thành từ các ký tự thể hiện tên đơn vị hành chính của thành phố sau sắp xếp, đan xen và liên kết thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Nhìn từ xa, tác phẩm nổi bật với hình khối rõ ràng; lại gần, người xem có thể đọc được từng địa danh quen thuộc, tạo cảm giác gần gũi và tự hào. Ý tưởng sử dụng chính tên gọi các địa phương để tạo hình linh vật được đánh giá là sáng tạo, vừa mang tính mỹ thuật vừa chuyển tải thông điệp về sự đồng lòng, gắn kết.
|
Bên cạnh những tác phẩm mang tính biểu tượng và quy mô lớn, không gian trang trí Tết tại Đà Nẵng năm nay vẫn xuất hiện một số linh vật ngựa có tạo hình dễ thương, ngộ nghĩnh. Các mô hình này được thiết kế với đường nét tròn trịa, biểu cảm vui tươi, màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi với công chúng, đặc biệt là trẻ em. So với những mẫu ngựa mang phong cách sử thi như Thánh Gióng cưỡi ngựa mạ bạc hay tạo hình hiện đại như "Kim Mã 4.0", phiên bản dễ thương góp phần cân bằng tổng thể không gian, giúp bức tranh linh vật năm nay đa dạng sắc thái.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.