Tỷ phú Ấn Độ ồ ạt tổ chức đám cưới ở Quảng Ninh

Nhiều cặp đôi tỷ phú Ấn Độ liên tiếp chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức hôn lễ xa hoa, kết hợp nghi lễ truyền thống với trải nghiệm tại vịnh Hạ Long.

Tiệc cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, sáng 11/2.

Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết ngày 6-11/3, một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ đã lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức lễ cưới với quy mô lớn. Sự kiện thu hút khoảng 300 khách mời là các doanh nhân, đối tác và khách VIP (quan trọng) quốc tế.

Đám cưới được tổ chức trong nhiều ngày với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa các nghi lễ cưới truyền thống của Ấn Độ và những chương trình tiệc cưới hiện đại. Bên cạnh các buổi tiệc hoành tráng tại khách sạn, các vị khách còn tham gia nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm tại vịnh Hạ Long.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón từ 5-6 đám cưới quốc tế lớn cùng các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) với số lượng 500-1.000 người mỗi đoàn.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, nhận định sức hấp dẫn của địa phương nằm ở trải nghiệm khác biệt. Tại vịnh Hạ Long, các cặp đôi không chỉ tổ chức một lễ cưới sang trọng, mà còn là "đám cưới trong lòng di sản".

Theo ghi nhận chỉ trong 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh trở thành "thiên đường" đám cưới mới của giới tỷ phú Ấn Độ. Trước đó, chỉ trong nửa đầu tháng 2, đã có 3 đám cưới của các tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Hạ Long (phường Bãi Cháy), vịnh Hạ Long và hang Ngọc Rồng (TP. Cẩm Phả).

Khách mời nhảy múa trong đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Hạ Long, Quảng Ninh, ngày 5/2.

Tối 10/2, hang Ngọc Rồng lần đầu trở thành không gian tổ chức lễ cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Đại diện đơn vị phía Việt Nam phối hợp tổ chức đám cưới cho biết trước khi quyết định chọn Hạ Long, gia đình chú rể đã khảo sát nhiều điểm đến tại Việt Nam.

Sau khi so sánh, họ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên của vịnh Hạ Long và lựa chọn nơi đây. Ê-kíp tổ chức đã trực tiếp đến Hạ Long 3 lần để khảo sát, làm việc với các cơ sở lưu trú và địa điểm tổ chức.

Quá trình chuẩn bị cho đám cưới kéo dài với nhiều cuộc trao đổi nhằm làm rõ sở thích, yêu cầu và kỳ vọng của cặp đôi. Toàn bộ ê-kíp ẩm thực, giải trí và nhiếp ảnh được đưa từ Ấn Độ và Nepal sang Việt Nam nhằm đảm bảo đúng hương vị và phong cách bản địa. Nguyên liệu và dụng cụ chuyên biệt cũng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn riêng.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, yêu cầu khắt khe nhất tập trung vào ẩm thực và giải trí. Thực đơn gồm toàn bộ món ăn Ấn Độ và Nepal, do đầu bếp nước ngoài trực tiếp chế biến. Các thiết bị và dụng cụ phục vụ tiệc được kiểm duyệt kỹ trước khi sử dụng.

Không gian đám cưới hoành tráng của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ bên trong hang Ngọc Rồng, tối 10/2.

Các chuyên gia nhận định việc các cặp đôi tỷ phú lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức lễ cưới cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến này đối với thị trường khách cao cấp quốc tế.

Nhờ hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, dịch vụ du lịch phát triển cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, Quảng Ninh ngày càng được các đoàn khách quốc tế lựa chọn để tổ chức sự kiện và lễ cưới quy mô lớn.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với năm trước, đưa quốc gia này vào nhóm 6 thị trường gửi khách lớn nhất. Riêng Đà Nẵng đón hơn 476.000 lượt khách Ấn Độ, chiếm 63% tổng lượng khách từ thị trường này đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất của du lịch Ấn Độ giai đoạn 2019-2024.