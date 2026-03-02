Kiểm tra toàn bộ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sau vụ cháy

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tàu du lịch, rà soát, kiểm tra toàn bộ đội tàu đang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Khoảnh khắc tàu du lịch Signature QN-7269 bốc cháy chiều 17/2. Ảnh: Cắt từ video.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về sự cố cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 27/2.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy; bảo đảm tuyệt đối an toàn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kịp thời về tâm lý, tài sản cho du khách (nếu có).

Các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và an toàn giao thông đường thủy.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật của toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long; kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn theo quy định.

Hiện vịnh Hạ Long có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó hơn 100 tàu lưu trú qua đêm.

Các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Filipe Freitas.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là du lịch đường thủy.

Các cơ quan kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, quy trình phục vụ khách, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn; kịp thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp và du khách.

Khoảng 17h ngày 27/2, tại khu vực gần hang Cỏ trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature Royal, số hiệu QN-7269, xảy ra cháy. Tàu vỏ gỗ, sức chứa 48 chỗ, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Kỳ quan Hạ Long.

Thời điểm đó, trên tàu có 30 du khách, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện cháy, thuyền trưởng và thuyền viên triển khai biện pháp ứng phó tại chỗ, nhanh chóng chuyển toàn bộ hành khách sang tàu du lịch Ploma QN-8388 hoạt động gần đó.

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với du khách trong sự cố cháy tàu du lịch chiều 27/2. Ảnh: BQL cung cấp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết các hoạt động du lịch, gồm lưu trú và tham quan trên vịnh Hạ Long, vẫn diễn ra bình thường sau sự cố.

Theo Ban Quản lý, toàn bộ du khách an toàn song bị mất tài sản cá nhân. Mỗi người được hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng để chia sẻ khó khăn và trang trải chi phí. Các du khách được bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp doanh nghiệp chủ tàu liên hệ đại sứ quán các nước có công dân đi trên tàu để hỗ trợ cấp lại hộ chiếu đối với trường hợp mất giấy tờ.

Doanh nghiệp quản lý tàu cam kết hỗ trợ tư trang và vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trước mắt; chi hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng mỗi người. Với du khách có bệnh nền hoặc cần chăm sóc y tế, địa phương bố trí khám, điều trị tại cơ sở y tế; toàn bộ chi phí do doanh nghiệp phối hợp chi trả.