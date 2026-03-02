Khách sạn 9 tầng sắp di dời khỏi 'đất kim cương' hồ Gươm

Khách sạn 9 tầng nằm trên khu "đất kim cương" ven hồ Gươm dự kiến dừng hoạt động và bàn giao mặt bằng trong tháng 3.

Ngày 2/3, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết hộ dân cuối cùng trong tổng số 43 hộ đã đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ và sẽ bàn giao mặt bằng trong vài ngày tới để phục vụ dự án quảng trường bên hồ Gươm.

Như vậy, đến nay 17/17 tổ chức và 43/43 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phường Hoàn Kiếm cho biết các đơn vị đang khẩn trương phá dỡ phần diện tích đã được bàn giao, tạo mặt bằng sạch để tiếp tục thi công xây dựng.

Khách sạn 9 tầng bên hồ Gươm hoạt động từ tháng 5/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Đối với khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, chủ đầu tư cho biết sẽ dừng hoạt động và trả lại mặt bằng trong tháng 3. Khách sạn hiện cũng trong quá trình dừng nhận khách.

Tọa lạc tại số 26 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), khách sạn kiểu boutique cao 9 tầng được khởi công xây dựng từ năm 2019, chính thức mở cửa đón khách vào tháng 5/2025.

Từ đây, du khách chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ để tiếp cận hàng loạt điểm tham quan biểu tượng của Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, nhà hát múa rối nước Thăng Long hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trên nền tảng Tripadvisor, khách sạn đạt 5/5 điểm với 719 lượt đánh giá, trong đó có 711 đánh giá 5 sao, xếp top 3 khách sạn tốt nhất trong số 49 khách sạn tại khu vực Hoàn Kiếm.

Nhiều du khách đánh giá cao cơ sở lưu trú mới, sạch sẽ, nhân viên lịch sự, chuyên nghiệp, vị trí thuận lợi, đường rộng dễ đậu ôtô và khả năng cách âm tốt.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, khách sạn có khoảng 52 phòng, chia thành nhiều hạng khác nhau. Phòng Deluxe Room City View (22 m2) có giá từ 5,1 triệu đồng/đêm. Junior Suite with Balcony (28 m2) giá từ 7,6 triệu đồng/đêm, trong khi Junior Suite with Lake View cùng diện tích nhưng hướng nhìn hồ Hoàn Kiếm có giá từ 8,9 triệu đồng/đêm.

Các hạng cao cấp hơn gồm Oriental Suite Balcony (45 m2) giá từ 8,9 triệu đồng và Family Connecting Room từ 9,9 triệu đồng/đêm. Aurora Suite with Lake View là hạng phòng đắt nhất, rộng khoảng 50 m2, tầm nhìn trực diện hồ Hoàn Kiếm, giá dao động 11-22 triệu đồng/đêm và có thể tăng vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm.

Khách sạn trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục còn ngổn ngang vật liệu, tháng 3/2025. Ảnh: Đinh Hà.

Khách sạn áp dụng giờ nhận phòng từ 14h và trả phòng trước 12h hôm sau. Giá phòng đã bao gồm buffet sáng. Dù quy mô không lớn, cơ sở này được đầu tư hệ thống tiện ích gồm nhà hàng Yoki, bể bơi trong nhà.

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, khách sạn xây dựng các set menu món Việt dành cho khách đoàn và khách quốc tế, giá từ 350.000 đồng/người, với thực đơn gồm bún chả, chả giò, phở bò, gỏi cuốn, chè hạt sen long nhãn.

Khoảnh khắc tháo dỡ tấm biển 'Phở Thìn' Hồ Gươm Khoảnh khắc tấm biển "Phở Thìn" Hồ Gươm bị cần cẩu tháo dỡ trong đêm 19/1 khiến nhiều người tiếc nuối.