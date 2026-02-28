Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoạt động trên vịnh Hạ Long thế nào sau vụ cháy tàu du lịch?

  • Thứ bảy, 28/2/2026 15:57 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Sau sự cố cháy tàu du lịch chiều 27/2, mọi hoạt động lưu trú và tham quan trên vịnh Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Filipe Freitas.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 28/2, đại diện Ban Quản lý (BQL) Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết các hoạt động du lịch, gồm lưu trú và tham quan trên vịnh Hạ Long, vẫn diễn ra bình thường sau sự cố cháy tàu du lịch chiều 27/2.

Theo BQL, toàn bộ du khách đều an toàn song bị mất tài sản cá nhân. Mỗi người được BQL hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng để chia sẻ khó khăn và trang trải chi phí cá nhân. Các du khách được bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp doanh nghiệp chủ tàu liên hệ đại sứ quán các nước có công dân đi trên tàu nhằm hỗ trợ cấp lại hộ chiếu đối với những trường hợp bị mất giấy tờ.

Đơn vị cũng phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp giấy thông hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để du khách tiếp tục tham quan tại Việt Nam hoặc làm thủ tục xuất cảnh theo nguyện vọng.

Doanh nghiệp quản lý tàu cam kết hỗ trợ tư trang và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trước mắt; chi hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng mỗi người. Đối với du khách có bệnh nền hoặc cần chăm sóc y tế, địa phương đã bố trí khám, điều trị tại cơ sở y tế; toàn bộ chi phí do doanh nghiệp phối hợp chi trả.

Theo BQL, toàn bộ du khách bày tỏ sự đồng thuận, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương.

chay tau du lich anh 1

Khoảnh khắc tàu du lịch Signature Royal số hiệu QN-7269 bốc cháy chiều 17/2. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/2, tại khu vực gần hang Cỏ trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature Royal, số hiệu QN-7269, xảy ra cháy. Tàu vỏ gỗ, sức chứa 48 chỗ, thuộc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Kỳ quan Hạ Long.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 30 du khách, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện cháy, thuyền trưởng và thuyền viên triển khai biện pháp ứng phó tại chỗ, nhanh chóng chuyển toàn bộ hành khách sang tàu du lịch Ploma QN-8388 hoạt động gần đó.

Nhận tin báo, BQL Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử huy động lực lượng, phương tiện phối hợp, liên hệ lực lượng cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tuần Châu để hỗ trợ.

Hiện BQL tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng xử lý, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho hành khách và thuyền viên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

chay tau du lich anh 2

Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với du khách trong sự cố cháy tàu du lịch chiều 27/2. Ảnh: BQL cung cấp.

Đế nay, trên vịnh Hạ Long có khoảng 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó hơn 100 tàu lưu trú qua đêm.

Trong dịp Tết Nguyên đán, vịnh Hạ Long đón 74.428 lượt khách, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 65.470 lượt, khách Việt Nam 8.958 lượt. Tổng doanh thu đạt hơn 22 tỷ đồng.

Khách tham quan chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Các điểm hút khách gồm đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Luồn, động Mê Cung.

Châu Sa

