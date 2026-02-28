Chàng trai đạp xe 25.000 km tái hiện hành trình của bố sau 40 năm

Chàng trai 22 tuổi đạp xe 25.000 km từ Anh tới Australia, lần theo hành trình của bố cách đây 40 năm và tái hiện từng bức ảnh tại đúng địa điểm năm xưa.

Jamie Hargreaves đạp xe, tái hiện lại hành trình tuổi trẻ của bố. Ảnh: Jamie Hargreaves.

Hai bức ảnh thoạt nhìn gần như giống hệt nhau: một chàng trai trẻ đứng dưới sông băng gần trại nền Everest, vác xe đạp trên vai, ánh mắt đầy quyết tâm. Ánh sáng, góc chụp, bóng đổ tưởng như được bấm máy chỉ cách nhau vài giây.

Nhưng thực tế, hai khoảnh khắc ấy cách nhau 40 năm.

Bức đầu ghi lại Phil Hargreaves khi ông rời Anh năm 1984 ở tuổi 22, bắt đầu chuyến đạp xe xuyên châu Âu, qua châu Á và kết thúc tại Sydney (Australia). Bức còn lại là con trai ông, Jamie Hargreaves, tái hiện gần như nguyên vẹn tư thế của bố sau gần bốn thập kỷ.

"Tôi đã được truyền cảm hứng từ bố suốt cả cuộc đời", Jamie nói với CNN sau khi hoàn thành hành trình dài 25.000 km trong 19 tháng.

"Anh em tôi lớn lên cùng những câu chuyện phiêu lưu của bố. Tôi luôn muốn làm điều gì đó tương tự - nhưng theo cách của riêng mình. Rồi tôi nảy ra một kế hoạch", Jamie nói.

Lên đường ở tuổi 22

Ý tưởng được Jamie ấp ủ từ 8 năm trước. Tháng 5/2024, chỉ một tuần sau khi nộp luận văn thiết kế sản phẩm, anh rời thị trấn Stockport (Anh) để bắt đầu hành trình.

"Đó là thời điểm hoàn hảo. Tôi vừa tốt nghiệp, có chút tiền tiết kiệm, nên nghĩ: cứ đi thôi", anh kể.

Jamie tìm được chiếc xe touring King of Mercia - đúng mẫu bố từng dùng - trên mạng xã hội với giá 600 bảng (khoảng 800 USD ). Thử thách lớn hơn là xác định chính xác nơi bố từng chụp ảnh.

Jamie Hargreaves đã đạp xe hơn 25.000 km, lần theo dấu chân của cha mình. Ảnh: Jamie Hargreaves.

"Bố tôi ghi chép rất kỹ từng bức ảnh và nhớ rõ mình đã chụp ở đâu, nên nhiều địa điểm khá dễ tìm", Jamie nói. Với những nơi khó xác định, anh nhờ đến AI.

"Tôi dùng ChatGPT khá nhiều. Chỉ cần đưa ảnh vào và hỏi - ví dụ ảnh chụp ở Malaysia 40 năm trước - nó có thể xác định vị trí rất chính xác. Có vài lần sai, nhưng vẫn trong phạm vi gần", anh nói.

Kết quả, anh thu được bộ ảnh đặc biệt ấn tượng: cùng địa điểm, cùng tư thế, đôi khi còn gặp lại đúng những con người năm xưa.

Tại Bỉ, anh tìm được cậu bé từng xuất hiện trong ảnh của bố - nay đã trưởng thành - và chụp lại khoảnh khắc tương tự. Ở Dikili (Thổ Nhĩ Kỳ), dấu mốc nhận diện chỉ là dãy đồi xa.

Jaime Hargreaves cho biết bố anh đã ghi chép tỉ mỉ về địa điểm chụp từng bức ảnh trong chuyến đi những năm 1980 của ông. Ảnh: Jamie Hargreaves.

Trong khi đó, sườn núi lửa Bromo (Indonesia) dễ đối chiếu hơn nhưng lại rất vất vả để đạp xe vượt qua.

Do thay đổi địa chính trị, Jamie không thể đi qua Iran như bố từng làm. Anh buộc phải vòng qua Georgia, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và Afghanistan trước khi nhập lại lộ trình cũ tại Pakistan.

Những chặng đường khắc nghiệt

Hành trình liên tục thử thách thể lực và tinh thần của chàng trai trẻ. Tại Georgia, một cú ngã mạnh khiến khung xe hỏng nặng. Nhờ đã có lượng người theo dõi trên mạng xã hội, Jamie được hãng Mercian gửi xe thay thế.

Những cơn gió ngược ở sa mạc Kazakhstan và Uzbekistan là quãng đường mệt mỏi nhất. Trong khi đó, các cuộc gặp gỡ với cộng đồng đạp xe đường dài trở thành nguồn động viên lớn.

Jamie Hargreaves đã gặp cậu bé nay đã trưởng thành trong bức ảnh gốc của cha mình khi đang đi xe đạp qua Bỉ. Ảnh: Jamie Hargreaves.

Ở Nga, anh trải qua thủ tục biên giới nghiêm ngặt nhưng vẫn bất ngờ trước sự tử tế của người dân. Tại Afghanistan - nơi anh bỏ lỡ lễ tốt nghiệp đại học - đường sá gồ ghề khiến chiếc xe cổ nhiều phen quá tải, song anh vẫn nhận được sự hiếu khách nồng hậu.

"Có thể trải nghiệm của tôi ở Afghanistan sẽ khác so với phụ nữ, nhưng với tôi, sự hiếu khách ở đây thật đáng kinh ngạc. Nhiều người sẵn sàng mạo hiểm để giúp đỡ tôi", Jamie nói.

Tại Nepal, Jamie lặp lại kỳ tích của bố khi vác xe Everest Base Camp ở độ cao 5.364 m. Anh còn tin mình là một trong những người đầu tiên đưa xe đạp tới trại nền Annapurna (4.130 m).

Trong số các bức ảnh tái hiện, khoảnh khắc ở Everest là điều anh yêu thích nhất.

Jamie Hargreaves cho biết bức ảnh này nằm trong số những bức ảnh tái hiện yêu thích nhất của anh. Ảnh: Jamie Hargreaves.

"Đứng đúng nơi bố từng đứng mang lại cảm giác rất lạ. Đó là một sự kết nối thật sự - thứ duy nhất ngăn cách chúng tôi chỉ là thời gian", Jamie chia sẻ.

Hiện Phil đã nghỉ hưu và chủ yếu khám phá bằng xe môtô, nhưng hành trình của con trai khiến ông sống lại ký ức tuổi trẻ.

Với Jamie, chuyến đi không chỉ là một cuộc phiêu lưu đường dài, mà còn là cách đặc biệt để nối liền hai thế hệ - bằng cùng một con đường, sau cách biệt bốn thập kỷ.