Hậu cần đón tỷ phú Ấn Độ lần đầu tổ chức đám cưới tại hang Ngọc Rồng

Lần đầu tiên hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh) trở thành địa điểm chính trong chuỗi đám cưới kéo dài 5 ngày của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ.

Khung cảnh hang Ngọc Rồng trong đám cưới của tỷ phú Ấn Độ, tối 10/2.

Tối 10/2, hang Hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) lần đầu trở thành không gian tổ chức lễ cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Đây là điểm mở màn trong chuỗi sự kiện cưới kéo dài 5 ngày, từ 9 đến 13/2, diễn ra tại 3 địa điểm khác nhau ở Quảng Ninh.

"Lần đầu tiên hang Ngọc Rồng trở thành một trong các địa điểm chính trong chuỗi đám cưới của một cặp đôi tỷ phú, đặc biệt là tỷ phú Ấn Độ", bà Hoàng Thị Năm, Tổng Giám đốc Dragon Pearl Cave - Hang Ngọc Rồng, nói với Tri Thức - Znews.

Ba tháng chuẩn bị

Theo bà Năm, đơn vị nhận được đề nghị tổ chức từ tháng 10/2025. Yêu cầu ban đầu là triển khai một chuỗi sự kiện cưới tại nhiều địa điểm, song phía booking không tiết lộ thông tin về cô dâu - chú rể. Danh tính cặp đôi được giữ kín cho đến giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị.

Trước khi quyết định chọn Hạ Long, gia đình chú rể đã khảo sát nhiều điểm đến tại Việt Nam.

Sau khi so sánh, họ ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên của vịnh Hạ Long và lựa chọn nơi đây. Ê-kíp tổ chức đã trực tiếp đến Hạ Long 3 lần để khảo sát, làm việc với các cơ sở lưu trú và địa điểm tổ chức.

"Đây là đoàn khách có quy mô lớn và yêu cầu cao nhất mà chúng tôi từng phục vụ", bà Năm nói.

Không gian đám cưới hoành tráng bên trong hang Ngọc Rồng, tối 10/2.

Hang Ngọc Rồng được chọn là một trong 3 địa điểm chính. Phía gia đình tỷ phú Ấn Độ không tiết lộ lý do, nhưng qua các lần khảo sát, họ bày tỏ sự yêu thích không gian độc đáo bên trong hang - nơi tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, phù hợp với chủ đề đám cưới.

Đám cưới quy tụ khoảng 400 khách mời, phần lớn là thương gia và chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ, Nepal cùng một số quốc gia Đông Nam Á.

Chương trình được thiết kế theo nhiều lớp không gian. Khu vực bên ngoài dành cho check-in, chụp ảnh, quầy bar và đón khách với các vũ công Nga.

Sau đó, khách mời được dẫn vào khu vực tiệc chính để thưởng thức ẩm thực, xem show 3D mapping "Đi tìm Dấu Ngọc", trước khi cô dâu - chú rể làm lễ và ban nhạc Ấn Độ biểu diễn.

Show 3D mapping "Đi tìm Dấu Ngọc" giới thiệu văn hóa Việt Nam với khách Ấn Độ.

Hậu cần khắt khe

Bà Năm cho biết quá trình chuẩn bị đám cưới của tỷ phú Ấn Độ kéo dài với nhiều cuộc trao đổi để làm rõ sở thích, yêu cầu và kỳ vọng của cặp đôi.

Toàn bộ ê-kíp ẩm thực, giải trí và nhiếp ảnh được đưa từ Ấn Độ và Nepal sang Việt Nam nhằm đảm bảo đúng hương vị và phong cách bản địa. Nguyên liệu và dụng cụ chuyên biệt cũng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn riêng.

Phía hang Ngọc Rồng đảm nhận vai trò điều phối địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp các đơn vị trong nước để sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Theo đại diện đơn vị, yêu cầu khắt khe nhất tập trung vào ẩm thực và giải trí. Thực đơn toàn bộ món Ấn Độ và Nepal, do đầu bếp nước ngoài trực tiếp chế biến. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ tiệc được kiểm duyệt kỹ trước khi sử dụng.

Tỷ phú Ấn Độ đưa đầu bếp, dụng cụ và nguyên liệu riêng sang Quảng Ninh tổ chức đám cưới.

Về giải trí, đoàn mang theo ca sĩ, vũ công từ Ấn Độ, Nepal và Nga, cùng hệ thống âm thanh - ánh sáng riêng. Tổng nhân sự phục vụ hơn 150 người, gồm cả quốc tế và nội địa.

"Việc tổ chức các sự kiện quốc tế không phải lần đầu đối với chúng tôi. Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, thông thạo nhiều ngôn ngữ nên không gặp rào cản về giao tiếp", bà Năm nói.

Đơn vị cho biết thử thách lớn nhất là lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam vào chương trình một cách tự nhiên. Ban tổ chức đã thuyết phục cặp đôi đưa show thực cảnh 3D mapping "Đi tìm Dấu Ngọc" vào nội dung sự kiện.

Đây cũng là hoạt động văn hóa Việt Nam duy nhất xuất hiện trong chương trình theo yêu cầu của cô dâu - chú rể. Khách mời bày tỏ sự ấn tượng và có thêm góc nhìn về văn hóa bản địa.

Sáng hôm sau, đoàn khách tiếp tục tổ chức tiệc cưới trên du thuyền, tham quan các điểm đặc trưng của vịnh Hạ Long như hang Sửng Sốt và đảo Ti Tốp.

Tiệc cưới xa hoa của tỷ phú Ấn Độ trên du thuyền tham quan vịnh Hạ Long, sáng 11/2.

Hang Ngọc Rồng chính thức hoạt động từ tháng 5/2025. Trước sự kiện này, địa điểm đã tổ chức 4 đám cưới thuê trọn hang và 6 lễ cưới có yếu tố nước ngoài (Ấn Độ, Australia, Nga, Việt Nam).

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là một trong ba đám cưới của các tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại địa phương trong tháng 2.

Cô dâu và chú rể Ấn Độ xuất hiện trong đám cưới tối 10/2.

Việc giới tỷ phú Ấn Độ lựa chọn Quảng Ninh làm nơi tổ chức hôn lễ không phải điều mới. Nhiều năm qua, địa phương này thường được chọn cho những đám cưới kéo dài nhiều ngày mang đậm dấu ấn văn hóa.

"Nhóm khách siêu giàu Ấn Độ không thiếu lựa chọn điểm đến trên toàn cầu, song trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng được ưa chuộng. Hạ Long, Phú Quốc và Đà Nẵng liên tục xuất hiện trong danh sách các địa điểm tổ chức đám cưới của giới tỷ phú Ấn Độ", đại diện Sở nói.