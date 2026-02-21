Khách Ấn Độ kể 2 tuần đưa con 5 tuổi đi xuyên Việt

Chuyến xuyên Việt kéo dài hai tuần của một bé gái 5 tuổi người Ấn Độ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, khiến cả gia đình ấn tượng và muốn quay lại.

Triển lãm nghệ thuật ánh sáng ở Hà Nội khiến du khách nhí Ấn Độ thích thú.

Esha Dasgupta, một du khách Ấn Độ, đã ghi lại hành trình khám phá Việt Nam cùng con gái nhỏ trong chuyến du lịch quốc tế dài ngày đầu tiên của gia đình.

Theo chia sẻ, việc chuẩn bị cho chuyến đi được thực hiện kỹ lưỡng từ khâu làm hộ chiếu, chọn trang phục đến lên kế hoạch hoạt động, với mong muốn mang đến cho trẻ những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ, theo Travel And Leisure.

Esha Dasgupta thừa nhận từng lo lắng về việc đưa trẻ nhỏ đi xa. “Tôi từng lo lắng đến mất ngủ vì không biết liệu con gái có thích nghi được và thoải mái suốt chuyến đi kéo dài hai tuần hay không”.

Nhưng khi đến nơi và trải nghiệm thực tế, Việt Nam được gia đình đánh giá là điểm đến “dễ thở” cho nhóm đi cùng trẻ em nhờ mật độ hoạt động đa dạng, từ công viên giải trí, sở thú, trải nghiệm sông nước đến du thuyền và biển.

Esha Dasgupta và con gái tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Trong suốt hành trình kéo dài hai tuần, Esha Dasgupt đưa con gái 5 tuổi trải nghiệm nhiều phương tiện di chuyển khác nhau như tàu leo núi, cáp treo, du thuyền và các chuyến bay nội địa.

Những trải nghiệm lần đầu tiên như ngắm cảnh từ đỉnh Fansipan hay đi tàu leo núi tại Sa Pa (Lào Cai) mang lại sự hào hứng đặc biệt cho trẻ nhỏ. Cầu kính Rồng Mây (Lai Châu) cũng được nhắc đến như một điểm dừng chân gây ấn tượng khi trẻ em có cơ hội vượt qua nỗi sợ độ cao và khám phá cảnh quan theo cách mới mẻ.

Ở miền Trung, Hội An trở thành điểm đến giàu tính trải nghiệm với hoạt động đi thuyền dừa tại rừng dừa Cẩm Thanh và các lớp học làm đèn lồng truyền thống. Những hoạt động thủ công như tự trang trí nón lá được đánh giá là phù hợp với trẻ em yêu thích sáng tạo, đồng thời giúp phụ huynh có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, công viên giải trí ở Nha Trang gây ấn tượng với hệ thống trò chơi đa dạng, các chương trình biểu diễn buổi tối và không gian ẩm thực, mua sắm tiện lợi cho cả gia đình.

Du khách nhí Ấn Độ khám phá Thảo Cầm Viên TP.HCM.

Hành trình tiếp tục đưa gia đình đến TP.HCM, nơi Thảo Cầm Viên được đánh giá là điểm tham quan hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ nhờ không gian xanh, khu trưng bày động vật và khu vui chơi ngoài trời.

Tại Đà Nẵng, chương trình biểu diễn phun lửa và phun nước của Cầu Rồng vào cuối tuần mang lại trải nghiệm thị giác đặc biệt.

Trong khi đó, vịnh Hạ Long trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ khi cả gia đình tham gia tour du thuyền trong ngày, khám phá hang động, chèo kayak và vui chơi trên bãi biển.

Cho bồ câu ăn ở Sa Pa.

Tại Hà Nội, thủy cung Lotte World được đánh giá là những không gian trải nghiệm sáng tạo, nơi trẻ em vừa vui chơi vừa khám phá thế giới đại dương hay tương tác với công nghệ trình chiếu hiện đại.

Ngoài ra, những hoạt động đơn giản như dạo phố, khám phá khu chợ địa phương hay xem tàu chạy qua khu phố đường ray cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho trẻ nhỏ.

Esha Dasgupta cũng nhấn mạnh yếu tố con người như một điểm cộng lớn khi đưa con nhỏ du lịch xuyên Việt. Sự thân thiện của người dân địa phương, đặc biệt là cách họ tương tác và quan tâm đến trẻ em, đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho gia đình du khách.

Đi bộ ở cầu kính Rồng Mây.

Sau hành trình kéo dài 2 tuần, Esha Dasgupta rút ra thời điểm phù hợp để du lịch Việt Nam cùng trẻ em là từ tháng 2 đến tháng 4 hoặc từ tháng 10 đến tháng 12, khi thời tiết mát mẻ và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Cùng với đó, nữ du khách lưu ý các gia đình nên sắp xếp lịch trình vừa sức, chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết cho trẻ, ưu tiên nước đóng chai và lựa chọn phương tiện di chuyển linh hoạt như Grab để hành trình nhẹ nhàng hơn.

Từ những quan sát thực tế, cô nhận định Việt Nam là điểm đến ngày càng “dễ đi” với các gia đình quốc tế nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, vui chơi giải trí và không khí thân thiện với trẻ nhỏ.

Check-in "nóc nhà Đông Dương" Fansipan, Lào Cai.