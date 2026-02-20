Khách ngoại bối rối vì quán ăn TP.HCM đóng cửa nghỉ Tết

Đến TP.HCM du lịch đúng dịp Tết, nhiều du khách nước ngoài "sốc văn hóa" khi đường phố vắng xe, phần lớn hàng quán đóng cửa khiến họ phải thay đổi kế hoạch.

Lần đầu đến TP.HCM vào ngày 12/2 (25 tháng Chạp), Eva (quốc tịch Ukraine) không biết đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của người Việt. Cô bối rối khi chứng kiến cảnh vắng lặng vào sáng mùng 1 Tết ở khu vực phường Bình Thạnh - nơi thuê khách sạn, dù bạn bè cô đều nói rằng không khí TP.HCM rất nhộn nhịp và xe đông đến mức khó qua đường.

Eva cho biết hầu hết hàng quán đều ngừng bán từ tối ngày 16/2 (29 tháng Chạp). Hỏi người dân, cô mới biết họ đóng cửa nghỉ Tết. May mắn, cô và nhóm bạn tìm được một quán bia mở xuyên đêm và cùng đón giao thừa tại đây. Đến ngày 18/2 (mùng 2 Tết) vẫn còn kha khá hàng quán đóng cửa, chỉ lác đác quán ven đường mở bán.

Eva chủ yếu dạo phố cùng đồ uống mua từ các quán cà phê mở xuyên Tết. Ảnh: Eva.

"TP.HCM vẫn đẹp, do tôi đến sai thời điểm, tôi muốn tận hưởng không khí náo nhiệt đặc trưng hơn là yên ắng. Tôi đã tìm 4 quán ăn địa phương trên mạng xã hội, nhưng tất cả đều đóng cửa trong 4-5 ngày, cảm giác khá hụt hẫng vì lịch trình của tôi thiên về ăn uống", cô bày tỏ với Tri Thức - Znews.

Mùng 1 và mùng 2 Tết, Eva chủ yếu ăn uống tại cửa hàng tiện lợi và ghé quán cà phê. Đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết) đã có số ít hàng quán bán lại. Cô rất tâm đắc một nhà hàng Michelin, nhưng lịch nghỉ Tết của nhà hàng kéo dài đến 23/2 (mùng 7 Tết), lúc đó cô đã quay về nước.

Dù vậy, Eva vẫn có kỷ niệm xem pháo hoa đáng nhớ tại TP.HCM. Chiều ngày 18/2 (mùng 2 Tết), cô tìm được tiệm quần áo hiếm hoi mở cửa và kịp tham quan trung tâm thương mại.

Không riêng Eva, hạ cánh vào ngày 14/2 (28 tháng Chạp), Andrey (quốc tịch Nga) vẫn lúng túng khi các dịch vụ tạm ngưng hoạt động, dù đã tìm hiểu thông tin về Tết Nguyên đán của người Việt. Trước đó, anh đã đến TP.HCM 2 lần, nhưng không trùng dịp Tết.

Andrey kể rằng một ngày trước, xe cộ vẫn rộn ràng, nhưng hôm sau đột nhiên vắng lặng hơn tưởng tượng. Hàng loạt quán khép cửa sắt, quầy bánh mì thường ăn chỉ còn chiếc xe trống không khiến anh hơi bất ngờ.

"Một số quán ăn, quán cà phê ở khu Thảo Điền (cũ) vẫn hoạt động nên không khó tìm điểm ăn uống, nhưng đó không phải thứ tôi muốn trải nghiệm. Tôi đã mong chờ giây phút ngồi ăn ở quán địa phương, thư giãn ở một cocktail bar, nhưng đành đổi kế hoạch, quán nào đông người sẽ ghé vào. Trải nghiệm du lịch lần này đáng nhớ", anh nói và cho biết ngày 19/2 (mùng 3 Tết) đã sửa soạn hành lý chuẩn bị về nước.

Chein check-in đường hoa Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Ảnh: Chein.

Trong khi đó, đến từ Philippines, Chein nghĩ đường sá TP.HCM sẽ nhộn nhịp hơn ngày thường và trung tâm thương mại sẽ đông đúc vào những ngày đầu năm, vì quê hương cô cũng đón Tết âm lịch, nhưng lại hoàn toàn trái ngược.

"Dự định của chúng tôi khi đến TP.HCM lần này là 'truy tìm' quán ăn núp hẻm để giới thiệu với bạn bè, nhưng đa phần treo biển nghỉ đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khá tiếc. May mắn là tôi đến TP.HCM sớm vào ngày 14/2 (27 tháng Chạp), một số quán vẫn chưa nghỉ", cô bộc bạch.

Theo Chein, sáng ngày 17/1 (mùng 1 Tết), hàng quán đóng cửa im lìm. Các quầy hàng trong chợ Bến Thành cũng quây kín, chỉ 1-2 quầy lưu niệm mở bán. Các đoạn đường đều trống xe. May mắn là một số điểm như đường sách Nguyễn Văn Bình, chung cư cà phê Nguyễn Huệ vẫn hoạt động, nhưng khi đặt xe công nghệ di chuyển phải chờ hơn 20 phút mới có tài xế nhận cuốc.

Đường hoa Nguyễn Huệ là địa điểm thu hút đông du khách dịp Tết, mở cửa tham quan vào tối ngày 15/2 (28 tháng Chạp). Ảnh: Khương Nguyễn.

Chein đã vạch ra lịch trình khá kĩ, nhưng chỉ mới thưởng thức bánh xèo, cơm tấm và bánh mì, mọi nơi đều phụ thu 20% dịp Tết, nhưng với cô điều này là hợp lý. Các quán ăn bán xuyên Tết cô phải lên các hội, nhóm xin gợi ý, đa phần là quán lớn, không mang tính địa phương.

"Dù chuyến du lịch hơi khác so với tưởng tượng, tôi vẫn hào hứng vì TP.HCM trang trí Tết rất đẹp mắt, nhiều màu sắc, đặc biệt là đường hoa Nguyễn Huệ. Tôi vẫn cảm thấy vui vì được trải nghiệm Tết cổ truyền của người Việt", Chein bày tỏ.

Cô cho biết thêm Tết là dịp tận hưởng không khí yên lành, ít tiếng còi xe của TP.HCM. Với những người bạn thích yên tĩnh và tìm hiểu văn hóa, cô sẽ giới thiệu họ đến du lịch vào dịp Tết. Tuy nhiên, du khách cũng nên hỏi han trước các hàng quán, dịch vụ mở cửa xuyên Tết, tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm chuyến đi.