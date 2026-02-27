Thung Ui gây tranh luận

"Cháy" tour trước ngày mở cửa, Thung Ui - điểm đến đang gây chú ý tại Ninh Bình - vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều về giá vé chưa xứng trải nghiệm, cảnh quan trống trải và hạ tầng chưa hoàn thiện.

Du khách chụp ảnh tại khu du lịch Thung Ui vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Mở cửa đón khách từ ngày 17/2, khu du lịch Thung Ui (Ninh Bình) trở thành địa điểm "hot" với cảnh du khách xếp hàng dài từ sáng sớm, chờ vào tham quan trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, đầu tháng 2, Thung Ui đã thu hút lượng khách đặt tour đông "chưa từng có", dù chưa chính thức hoạt động. Thời điểm này, ông Hoàng Bình Minh, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui dần hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và đón đoàn lữ hành đến khảo sát. Lượng khách "bùng nổ" được dự đoán trước.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu hoạt động, cơ sở hạ tầng và vận hành chưa theo kịp lượng khách đông. "Giá vé chưa tương xứng trải nghiệm", "ít cảnh quan" là những nhận xét về khu du lịch từng được ví như "tiên cảnh" này.

Tranh cãi

Đến khu du lịch Thung Ui ngày 19/2, Phạm Thuận (Thái Bình) cho biết cảnh quan kém tự nhiên, chưa đạt độ hoàn thiện hoàn toàn. Anh mua vé tham quan có thuyền và xe điện giá 300.000 đồng, nhưng trải nghiệm không đáng tiền.

"Thực tế hụt hẫng so với video quảng bá, cảnh quan còn trống trải, đi khoảng một tiếng là hết, được duy nhất trải nghiệm ngồi thuyền quanh hồ Ngọc. Khu du lịch mới nhưng không có hướng dẫn. Sau này tôi chỉ trung thành với Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc", Thuận nói.

Hoạt động đi thuyền tại Thung Ui.

Cùng cảm nhận khi đến khu du lịch này ngày 20/2, Tâm Đinh (Hà Nội) chỉ trải nghiệm một lần cho biết. Cô mua vé có thuyền giá 250.000 đồng, nhưng đánh giá cảnh quan và trải nghiệm hạn chế.

"Chỉ có đoạn đầu là hoàn thiện, hồ chưa mở hết nên chỉ ngồi thuyền được một đoạn. Các hạng mục gần như chưa có yếu tố tâm linh, còn mang cảm giác 'xây dựng'. Nếu chọn một nơi ở Ninh Bình hiện nay, Tràng An vẫn tốt hơn", Tâm bày tỏ.

Cô cho biết khu du lịch cần thêm nhiều thời gian để hoàn thiện. Việc mở cửa đón khách quá sớm có thể ảnh hưởng đến ấn tượng và thiện cảm ban đầu của nhiều du khách.

Với Lê Minh Thủy (Hà Nội), kiến trúc của khu du lịch khiến cô liên tưởng đến Ô Trấn (Trung Quốc). Không gian văn hoá dân tộc Mường cũng chưa được thể hiện rõ nét như quảng bá.

Góc check-in "hot" tại Thung Ui được ví như bối cảnh phim cổ trang.

Ngoài ra, theo Minh Thủy, vé vào cửa là dạng vé giấy, có mã check-in, nhưng khá bất tiện khi phải giữ vé suốt hành trình. Trong khi đó, tại các điểm du lịch khác, khách chỉ cần quẹt vé một lần duy nhất. Cô đưa lời khuyên rằng đến đây chỉ cần mua loại vé 150.000 đồng để tham quan.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại nhận xét Thung Ui sẽ làm hài lòng những du khách thích sự hoang sơ, rộng thoáng, không bụi hoặc chuộng trải nghiệm lên điện thắp hương và đọc chú thích di tích lịch sử.

Ban quản lý nói gì?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Hoàng Phương Hà, đại diện Ban quản lý khu du lịch Thung Ui, cho biết đã ghi nhận những phản hồi trái chiều của du khách về trải nghiệm thực tế và mức độ hoàn thiện của khu du lịch mới sau dịp cao điểm Tết.

Theo bà, các hạng mục cảnh quan và công trình chính tại Thung Ui đã hoàn thiện và đủ điều kiện đưa vào khai thác trước khi mở cửa vào ngày 17/2. Hiện các hạng mục hoàn thành 95%, khu lưu trú và ăn uống đều đạt công suất 100% vào dịp Tết vừa qua, không có tình trạng vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Đại diện Ban quản lý thừa nhận việc mở cửa đúng thời điểm du xuân khiến lượng khách tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ và khó triển khai thuyết minh cho tất cả du khách. Tính trong giai đoạn 17-25/2, Thung Ui đón khoảng 70.000 lượt khách, đông nhất là ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ) với 15.000 lượt.

"Khi lượng khách quá lớn trong thời gian ngắn, trải nghiệm có thể chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt với những người đi theo hiệu ứng đám đông, chưa tìm hiểu hết các nội dung văn hóa. Trong dịp Tết, Thung Ui cũng tổ chức nhiều hoạt động tham quan, thuyết minh lịch sử, chương trình biểu diễn thực cảnh, cùng xe điện trung chuyển trong khuôn viên rộng", bà Hà nói.

Ngoài các hạng mục, nhiều nhà sàn truyền thống của người Mường bản địa cũng được phục dựng nhằm tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Về kiến trúc và cảnh quan, đại diện Ban quản lý nhấn mạnh toàn bộ ý tưởng và thiết kế tại Thung Ui được phát triển trên nền tảng nghiên cứu lịch sử và chất liệu văn hóa Việt Nam, từ đội ngũ chuyên gia, kiến trúc sư và đơn vị tư vấn trong nước nhằm đảm bảo tính bản sắc.

Theo bà Hà, các chi tiết kiến trúc, hoa văn, vật liệu sử dụng đều lấy cảm hứng từ di sản bản địa và bối cảnh lịch sử vùng đất cố đô, hướng đến việc kể câu chuyện văn hóa theo cách riêng, không sao chép hay mô phỏng hình ảnh từ nước ngoài.

"Không dừng ở việc check-in, khu du lịch được xây dựng theo định hướng trải nghiệm văn hóa - lịch sử kết hợp sinh thái, với hệ thống cổng kiến trúc, đàn tế, khu nhà sàn văn hóa Mường", bà nói.

Thời gian tới, Thung Ui tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, bổ sung cảnh quan khi cây xanh ổn định và tăng cường đội ngũ thuyết minh, điều chỉnh quy trình trung chuyển xe điện và đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm để nâng chất lượng phục vụ.

Phía ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết Thung Ui là sản phẩm du lịch mới nằm trong chiến lược phát triển "công nghiệp văn hóa" gắn với du lịch của địa phương. Hiện Sở đã làm việc với đơn vị quản lý, nhà đầu tư để rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách tổ chức.

Ngoài ra, mức giá vé được doanh nghiệp tự định theo thị trường, cơ quan quản lý nhà nước không phê duyệt khung giá như trước.

Toàn cảnh Thung Ui nhìn từ trên cao.

Thung Ui nằm cách chùa Bái Đính khoảng 3 km, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình). Trước đây, khu vực này là thung lũng hoang sơ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi.

Từ năm 2018, khu du lịch này đã được Ninh Bình triển khai phục dựng nhiều hạng mục công trình bao gồm Đàn Kính Thiên, Điện Kính Địa, Kính Nhân, khu nhà sàn, cùng với hệ thống hồ nước và các công trình phụ trợ khác.

Vị trí Thung Ui thuộc Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Google Maps.