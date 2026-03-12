Lưu ý: Năm nay hoa anh đào Nhật Bản nở sớm

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra dự báo hoa anh đào nở ở nhiều nơi từ tuần thứ 3 của tháng 3, sớm hơn so với trung bình hàng năm.

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào nở sớm tại một số vùng ở Nhật Bản so với những năm trước do thời tiết ấm hơn, giúp nụ hoa phát triển nhanh. Từ tuần thứ 3 của tháng 3, hoa anh đào lần lượt nở ở Tokyo, Kochi, Nagoya, Shizuoka... Mỗi vùng, hoa chỉ đẹp nhất trong 7-10 ngày.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cũng liên tục cập nhật tình hình hoa nở dựa trên diễn biến thời tiết, giúp du khách sắp xếp kế hoạch đến Nhật Bản ngắm hoa chính xác nhất.

Mùa hoa anh đào cũng là thời điểm Nhật Bản thu hút đông khách du lịch nhất mỗi năm, trong đó có nhiều khách Việt.

Tháng 3

Kanto

Với vị trí trung tâm và mức độ phát triển du lịch cao, vùng Kanto là điểm đến nổi bật để ngắm hoa anh đào. Năm nay, hoa anh đào tại đây nở sớm, dự kiến vào ngày 21/3. Thời điểm này, công viên Sumida, công viên Chidorigafuchi, công viên Ueno... sẽ rợp hoa.

Kansai

Vùng Kansai nổi tiếng với những khu di tích cổ kính, cảnh sắc tự nhiên tuyệt đẹp và mùa hoa anh đào nở rực hàng năm. Theo dự báo, hoa tại đây sẽ nở vào ngày 24/3. Những khu vực như công viên Maruyama, cung đường Philosopher hay khu rừng Sannenzaka sẽ phủ thảm hoa rực rỡ, thu hút đông du khách.

Ishikawa

Nằm ở bờ biển phía Bắc đảo Honshu, Ishikawa sở hữu những khu phố cổ mang dấu ấn Edo, bãi biển và vùng núi trù phú. Năm nay, hoa anh đào tại đây bung nở vào ngày 30/3. Một số điểm ngắm hoa nổi tiếng có thể kể đến khu vườn Kenrokuen, công viên Utatsuyama, công viên lâu đài Kanazawa, sông Otoko...

Một số vùng hoa nở đúng dịp còn có Tokai, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Fukuoka. Thời gian nở vào ngày 20-26/3.

Tháng 4

Niigata

Niigata có địa hình đa dạng và mùa hoa nở khác nhau ở mỗi vùng. Hoa anh đào tại Niigata dự kiến nở vào ngày 3/4, sớm hơn thời gian nở trung bình hàng năm vào ngày 8/4. Công viên Takada (Joetsu) là một trong những nơi hoa anh đào nở sớm nhất tỉnh. Trong thời gian hoa nở, tháp pháo 3 tầng và đường Sakura tại đây được thắp sáng. Ngoài ra, du khách có thể ngắm hoa tại núi Myoko, công viên Kamisekigata, công viên Yuzawa Chuo...

Hokkaido

Hokkaido có khí hậu còn lạnh hơn các vùng khác, nên hoa thường nở muộn. Năm nay, hoa nở vào ngày 27/4, sớm hơn 4 ngày so với năm 2025. Mật độ hoa đặc biệt dày tại các công viên lớn như Maruyama hay tại các thành phố như Sapporo, Hakodate.

Tohoku

Hoa anh đào Tohoku dự kiến nở sớm vào ngày 2/4, dù có khí hậu khắc nghiệt hơn các khu vực khác. Các điểm đến tiêu biểu như công viên Hanamiyama hay vườn thủy cung của Sendai lý tưởng cho du khách thích khám phá thiên nhiên kết hợp ngắm hoa.

Akita

Akita được mệnh danh là "xứ sở yên bình" của Nhật Bản bởi vẻ đẹp thiên nhiên thay đổi theo mùa. Năm nay, hoa anh đào nở sớm vào ngày 10/4, sớm hơn một tuần so với thời gian nở trung bình hàng năm. Du khách có thể ngắm hoa bung nở đẹp nhất tại di tích lâu đài - công viên Senshu, công viên trung tâm Takanosu, công viên Honjo Koen hay khu vực Kakunodate với cây anh đào rủ quý.

Tháng 5

Kusiro

Thành phố ven biển có mùa hoa anh đào nở sớm vào ngày 10/5 và kéo dài do khí hậu mát mẻ quanh năm. Hoa anh đào tại đây phủ rộng nhiều địa điểm, có thể kể đến công viên Midorigaoka, bờ sông Kushiro, công viên Yonemachi, đền Shusse Inari, trường Đại học Kushiro, công viên Showa...

Ngoài ra, năm nay, chính quyền thành phố Fujiyoshida, gần núi Phú Sĩ, thông báo không tổ chức lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen do lo ngại du khách gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây là một trong những điểm ngắm hoa nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản.

Lưu ý dành cho khách Việt

Đặt tour sớm để đảm bảo có nơi lưu trú ưng ý, giảm thiểu rủi ro về giá cả và tình trạng hết phòng.

Mùa hoa anh đào thường trời mát mẻ, nhưng vẫn có những ngày se lạnh hoặc mưa phùn. Một số trang phục cần thiết nên mang gồm áo khoác mỏng, kính râm, mũ... và giày dép phù hợp đi bộ.

Tránh chụp ảnh trong các khu vực cấm hoặc có quy định đặc biệt để tôn trọng văn hóa địa phương.

Người Nhật Bản rất coi trọng phép lịch sự và tôn trọng môi trường. Du khách cần giữ gìn vệ sinh chung. Ngoài ra, không leo trèo hoặc làm tổn thương cây hoa anh đào.