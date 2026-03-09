Con số bất ngờ về người Việt đi du lịch Nhật Bản

Việt Nam là thị trường khách lớn thứ 11 của Nhật Bản, tuy nhiên khách đi du lịch thuần túy chỉ chiếm khoảng 32%, trong khi 63% đến vì các mục đích khác.

Du khách đi bộ trên con đường dẫn đến chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 13/1/2025. Ảnh: Paul Miller.

Nhật Bản vẫn là điểm đến được du khách Việt Nam quan tâm hàng đầu và đang dần trở thành một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh của du lịch nước này.

Bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, cho biết năm 2025 Nhật Bản đón khoảng 678.500 lượt khách Việt Nam, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp lượng khách Việt đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Riêng tháng 1/2026, Nhật Bản ghi nhận 52.800 lượt khách Việt Nam, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ, cho thấy tín hiệu khởi đầu tích cực của năm 2026.

Mục đích đến Nhật Bản?

Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong các thị trường khách quốc tế đến Nhật Bản và thứ 4 tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, mục đích của phần lớn du khách Việt không phải là du lịch thuần túy.

Cụ thể, chỉ khoảng 32% khách Việt đến Nhật Bản để du lịch, thấp hơn mức kỷ lục 35% của năm 2019. Khoảng 5% đến vì mục đích công tác thương mại, trong khi 63% đến với các mục đích khác như du học sinh, thực tập sinh kỹ năng hoặc thăm thân.

MỤC ĐÍCH ĐẾN NHẬT BẢN CỦA DU KHÁCH VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) Nhãn Du lịch Thương mại Mục đích khác (du học, thực tập sinh kỹ năng, thăm thân...)

% 32 5 63

Du khách Việt đến Nhật Bản hiện vẫn chủ yếu lựa chọn các mùa cao điểm như mùa hoa anh đào (tháng 3-4) và mùa lá đỏ (tháng 10-11). Trong khi đó, các thời điểm đầu hè (tháng 5-6) và mùa đông (tháng 11, 12, 1) được xem là mùa thấp điểm du lịch tại Nhật Bản.

Theo JNTO, trong năm nay, cơ quan này sẽ tập trung tăng cường hoạt động xúc tiến, kết nối để giới thiệu các điểm đến mới tại Nhật Bản, qua đó giảm tải cho thủ đô và các điểm du lịch quen thuộc, kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm. Nhật Bản cũng định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Bà Matsumoto cho biết sự tập trung về khu vực và thời điểm du lịch đang tạo ra sự chênh lệch trong phân bổ dòng khách.

Tại các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto hay Osaka, lượng du khách thường tăng cao tại một số điểm tham quan nổi tiếng vào mùa cao điểm, trong khi nhiều khu vực khác kể cả trong các đô thị này vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

"Định hướng của chúng tôi là thúc đẩy du lịch bền vững, vừa đảm bảo trải nghiệm thuận tiện cho du khách, vừa hài hòa với đời sống của cộng đồng địa phương", bà Matsumoto Fumi nói.

Du khách đi bộ trên một con phố gần chùa Yasaka trong chuyến tham quan thành phố Kyoto, năm 2025. Ảnh: The Independent.

Trong thời gian tới, JNTO sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến nhằm khuyến khích du khách Việt mở rộng hành trình đến nhiều địa phương hơn, thúc đẩy nhu cầu du lịch vào các mùa khác trong năm.

Cùng với mục tiêu phân tán dòng khách theo khu vực và mùa du lịch, bà Matsumoto cũng nhấn mạnh yếu tố du lịch có trách nhiệm và tăng cường hợp tác với các đối tác để tuyên truyền về văn minh ứng xử, cung cấp thông tin cho du khách. Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết về văn hóa, tập quán tại điểm đến và thúc đẩy sự quan tâm đối với cộng đồng địa phương

Việc mở rộng kết nối hàng không cũng được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy giao lưu du lịch hai chiều. Những năm gần đây, ngoài các chuyến bay thường lệ, nhiều đường bay mới cũng như chuyến bay thuê bao (charter) tới các địa phương mới của Nhật Bản đang được khai thác.

Thị trường trọng điểm

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2025 lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt khoảng 1,5 triệu lượt.

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là một trong 5 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam với hơn 800.000 lượt khách, tăng khoảng 14% so với năm 2024. Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Nhận định tiềm năng tăng trưởng trao đổi khách giữa hai nước còn nhiều dư địa, Cục trưởng đề xuất một số định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó có việc kiến nghị hai Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn về chính sách visa, đặc biệt đối với khách Việt Nam sang Nhật Bản.

Hiện nay, khách Nhật Bản được miễn visa khi nhập cảnh vào Việt Nam, trong bối cảnh kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng thuận tiện với nhiều chuyến bay thường lệ giữa các thành phố lớn.

LƯỢNG KHÁCH NHẬT BẢN ĐẾN VIỆT NAM Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 677.477 740.592 798.119 826.674 951.962 0 0 174.72 589.522 711.464 814.169

Ngoài ra, hai bên được đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin về các chính sách mới và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Việt Nam cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch.

Cục trưởng cũng đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến du lịch tại mỗi nước cũng như tại các thị trường khác; cùng tham gia các dự án chung và phát triển các quy trình vận hành tiêu chuẩn.

Ông Hironobu Nara, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nhật Bản, nhận định hoạt động trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.

Dù lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam chưa đạt mức cao nhất như giai đoạn trước đại dịch, song trong bối cảnh phục hồi sau Covid-19, con số hơn 800.000 lượt khách vẫn được đánh giá là rất tích cực.

Du khách đi bộ trên đường phố gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Đối với các đề xuất từ phía Việt Nam, ông Hironobu Nara cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan của Nhật Bản để nghiên cứu khả năng tạo thuận lợi hơn về chính sách thị thực trong thời gian tới.

Phía Nhật Bản cũng sẽ làm việc với JNTO để xem xét các hình thức hỗ trợ về tiêu chuẩn dịch vụ, chất lượng du lịch cũng như các dự án hợp tác chung.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những thị trường nguồn quan trọng của du lịch Việt Nam.

"Thời gian tới, Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu và quảng bá du lịch tại Nhật Bản, tăng cường phối hợp với Cục Du lịch Nhật Bản và JNTO để nâng cao hiệu quả xúc tiến và hợp tác du lịch song phương", Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nói.