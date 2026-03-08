3 điểm ngắm hoàng hôn, pháo hoa từ trên cao ở Phú Quốc

Thay vì đứng giữa quảng trường đông đúc, nhiều du khách chọn ban công, rooftop hay nhà hàng trên cao để ngắm trọn Cầu Hôn và pháo hoa theo cách riêng tư hơn.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Cầu Hôn, Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khi Phú Quốc bước vào mùa du lịch sôi động, khu vực Sunset Town mỗi chiều lại thu hút đông đảo du khách đổ về quảng trường để chờ hoàng hôn và pháo hoa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều du khách có xu hướng tìm kiếm những không gian tách biệt hơn - nơi họ vẫn ở “tâm điểm” nhưng không phải đứng giữa đám đông.

Lợi thế địa hình sườn đồi tại Nam đảo tạo ra một tầng nhìn khác biệt: từ trên cao, Cầu Hôn, mặt biển và toàn bộ khu vực trình diễn pháo hoa hiện ra trong cùng một khung hình. Dưới đây là ba gợi ý dành cho những ai muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này theo cách riêng tư và thoải mái hơn.

Ban công phòng khách sạn nhìn thẳng Cầu Hôn

Các cặp đôi có thể ngắm hoàng hôn từ phòng ngủ khách sạn. Ảnh: @phomday.

Một trong những lựa chọn kín đáo nhất là ngắm cảnh ngay từ ban công phòng nghỉ tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton.

Khu nhà mới của khách sạn nằm trên sườn đồi, đối diện tháp đồng hồ Campanile và hướng trực diện ra Cầu Hôn. Công trình mang phong cách tân cổ điển Địa Trung Hải với mái vòm, ban công sắt uốn, gam màu sáng và các chi tiết gợi nhắc bờ biển Amalfi, tận dụng tối đa địa hình cao để mở tầm nhìn không bị che chắn.

Nhiều hạng suite và duplex được thiết kế với cửa sổ kính lớn, ban công riêng rộng rãi, cho phép du khách quan sát toàn bộ quá trình mặt trời lặn xuống biển rồi tiếp nối bằng màn pháo hoa buổi tối. Từ góc nhìn này, quảng trường và dòng người phía dưới trở thành một phần của khung cảnh tổng thể thay vì là nơi phải chen chân tìm chỗ đứng.

Với các cặp đôi đang tìm không gian lãng mạn và riêng tư, đây là lựa chọn rất đáng tiền.

Rooftop bar Francesca

Ngắm pháo hoa từ không gian riêng tư. Ảnh: janddrewfly.

Nếu muốn thay đổi không khí nhưng vẫn giữ khoảng cách với sự náo nhiệt bên dưới, Rooftop bar có tên Francesca là điểm dừng đáng cân nhắc.

Không gian gồm khu trong nhà và sân thượng ngoài trời, nằm ở tầng cao, hướng thẳng ra đường bờ biển và Cầu Hôn. Nhờ vị trí này, tầm nhìn bao quát gần như toàn bộ khu vực bắn pháo hoa và đường chân trời phía Nam đảo.

Vào khung giờ hoàng hôn, quán có phần trình diễn violin trực tiếp, tạo nền âm thanh nhẹ nhàng thay vì không khí sôi động thường thấy ở quảng trường. Du khách có thể nhâm nhi cocktail, rượu vang hoặc các loại đồ uống pha chế theo phong cách Địa Trung Hải trong lúc chờ mặt trời lặn.

Khi pháo hoa bắt đầu, vị trí rooftop cho phép quan sát từ khoảng cách đủ xa để nhìn tổng thể bầu trời, từng chùm sáng phản chiếu xuống mặt biển và bao trùm lên toàn bộ thị trấn. Trải nghiệm này mang lại cảm giác kiểm soát không gian tốt hơn với tầm nhìn không bị che khuất và nhịp thưởng thức chậm rãi hơn so với đám đông bên dưới.

Nhà hàng Mare

Vừa ăn tối bên bể bơi vừa ngắm hoàng hôn. Ảnh: @nammeobe.

Mare nằm cạnh hồ bơi, hướng ra biển, là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kết hợp ẩm thực và ngắm cảnh trong cùng một không gian.

Thiết kế mở giúp khu vực này giữ được tầm nhìn rộng về phía bầu trời và mặt biển. Thời điểm hoàng hôn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước hồ bơi tạo thêm chiều sâu cho toàn bộ khung cảnh, trong khi phía xa là Cầu Hôn và khu vực quảng trường.

Thực đơn tại đây mang phong vị Italy, với các món pasta, pizza nướng lò và hải sản chế biến theo phong cách Địa Trung Hải. Du khách có thể bắt đầu bữa tối khi trời còn ánh vàng, sau đó tiếp tục theo dõi pháo hoa trong cùng một không gian mà không cần di chuyển.

So với việc đứng giữa quảng trường, trải nghiệm tại Mare phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình muốn kéo dài buổi tối theo cách thoải mái hơn. Vừa dùng bữa, vừa quan sát toàn cảnh từ vị trí đủ đủ xa để giữ được sự riêng tư.