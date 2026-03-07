Lisa (BlackPink) thăm khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi

Ngôi sao K-pop Lisa chia sẻ khoảnh khắc tới thăm Punch - khỉ con Nhật Bản bị mẹ bỏ rơi, phải ôm thú bông đười ươi "để tìm cảm giác an toàn".

Trưa 7/3, Lisa (BlackPink) chia sẻ trên tài khoản Instagram khoảnh khắc ghé thăm khỉ Punch tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ngôi sao K-pop xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Punch. Nữ ca sĩ cũng mang theo một con thú bông đười ươi giống hệt món đồ mà khỉ con thường ôm.

Punch sinh ngày 26/7/2025, là dòng khỉ macaque (khỉ đuôi dài Nhật Bản), bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Khỉ con sau đó được nhân viên chăm sóc và bắt đầu sống cùng đàn từ ngày 19/1. Con thú bông đười ươi được tặng để an ủi Punch trong giai đoạn chưa thể hòa nhập với các con khỉ khác.

Mỗi khi bị những con khỉ khác trong đàn xua đuổi, Punch thường chạy tới ôm chặt thú bông "để tìm cảm giác an toàn". Những video ghi lại cảnh nó kéo theo "người bạn" thú bông lớn hơn cả cơ thể đã thu hút sự chú ý của công chúng toàn cầu.

"Trong video, Punch chạy đến ôm con đười ươi nhồi bông sau khi bị kéo đi. Tuy nhiên, như thường lệ, chỉ một lúc sau nó đã rời món đồ chơi và tiếp tục giao tiếp với các con khỉ khác", nhân viên vườn thú cho biết.

Các đoạn video về Punch lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội toàn cầu. Chỉ riêng trong tháng 2, một số video đã đạt hơn 40 triệu lượt xem trên nhiều nền tảng, biến nó thành "ngôi sao Internet" chỉ sau một đêm. Câu chuyện của Punch cũng được nhiều hãng tin lớn trên thế giới đưa tin.

Người hâm mộ từ nhiều quốc gia sử dụng các hashtag #GanbarePanchi (Cố lên Punch) và #HangInTherePunch để cổ vũ, xem Punch như biểu tượng của sự kiên cường và nghị lực.

Những video đầu tiên cho thấy Punch bị cô lập và thường bị các con khỉ khác bắt nạt. Tuy nhiên, gần đây một số con khỉ trong đàn bắt đầu chải lông, ngồi cạnh hoặc thậm chí ôm Punch.

Trong thông báo, vườn thú cho biết: "Dù đôi khi bị các con khỉ khác quở trách, Punch vẫn thể hiện sự kiên cường và sức mạnh tinh thần. Chúng tôi mong mọi người ủng hộ nỗ lực của Punch thay vì chỉ cảm thấy thương hại".

Sự nổi tiếng của Punch còn lan sang lĩnh vực thương mại. Thú bông đười ươi mà nó ôm là sản phẩm do Ikea bán. Hãng nội thất này đăng trên mạng xã hội hình ảnh hai con thú bông ôm nhau kèm dòng chữ: "Đôi khi gia đình là những người ta tìm thấy trên đường đi", cùng chú thích: "Giờ đây tất cả chúng ta đều là gia đình của Punch".

Theo The New York Times, kể từ khi Punch trở nên nổi tiếng, doanh số của mẫu thú bông này đã tăng mạnh tại Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Sự chú ý của công chúng toàn cầu cũng khiến lượng khách đổ về vườn thú Nhật Bản tăng đáng kể vào cuối tuần.

Ban quản lý vườn thú đã siết chặt các quy định tại khu chuồng khỉ, dựng rào chắn, yêu cầu du khách giữ yên lặng, không sử dụng thang hay chân máy khi chụp ảnh. Thời gian tham quan khu vực này cũng được giới hạn 10 phút mỗi lượt nhằm giảm căng thẳng cho khoảng 50 con khỉ trong khu nuôi.

Alison Behie, chuyên gia linh trưởng học tại Đại học Quốc gia Australia, cho biết việc khỉ mẹ bỏ rơi con sơ sinh khá hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra trong một số điều kiện nhất định, liên quan đến tuổi, sức khỏe hoặc kinh nghiệm của khỉ mẹ.

Theo bà Behie, trong trường hợp của Punch, khỉ mẹ sinh con lần đầu nên có thể thiếu kinh nghiệm. Các nhân viên vườn thú cũng cho rằng Punch chào đời trong một đợt nắng nóng, tạo ra môi trường nhiều áp lực.

"Trong những môi trường mà khả năng sinh tồn bị đe dọa bởi các yếu tố bên ngoài, khỉ mẹ có thể ưu tiên bảo vệ sức khỏe của bản thân và khả năng sinh sản trong tương lai, thay vì tiếp tục chăm sóc một con non có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường đó", bà nói.

