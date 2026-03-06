Khỉ Punch nổi tiếng không còn cô đơn

Punch từng gây xúc động khi ôm chặt thú bông để tìm sự an ủi sau khi bị mẹ bỏ rơi, nay bắt đầu hòa nhập với những con khỉ khác trong đàn tại vườn thú Nhật Bản.

Punch trèo lên lưng một con khỉ khác trong khu vui chơi của chúng tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Hiro Komae.

Punch, khỉ macaque (đuôi dài) từng chiếm được cảm tình của người yêu động vật khắp thế giới, đang dần rời xa con thú bông djungelskog. Món đồ chơi này từng giúp nó tìm thấy sự an ủi sau khi bị mẹ bỏ rơi tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản, theo The Guardian.

Những hình ảnh Punch, 7 tháng tuổi, kéo theo con thú bông lớn hơn cả cơ thể đã thu hút sự chú ý của công chúng. Mỗi khi bị những con khỉ khác xua đuổi, nó lại chạy về ôm chặt con thú bông hình đười ươi để tìm cảm giác an toàn.

Gần đây Punch ít sử dụng món đồ chơi này hơn và bắt đầu hòa nhập với những con khỉ khác trong đàn. Nhiều du khách đã tìm đến vườn thú để theo dõi hành trình vượt qua giai đoạn khó khăn của nó.

Punch được nhìn thấy leo lên lưng một con khỉ khác, ngồi cùng những con trưởng thành và đôi khi được chúng chải lông hoặc ôm.

"Thật vui khi thấy nó lớn lên như vậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Con khỉ thật đáng yêu", Sanae Izumi, 61 tuổi, đến từ Osaka, nói sau khi đến vườn thú vì lo lắng cho khỉ con. Một số du khách khác cũng đăng tải các đoạn video cho thấy Punch dường như đã bắt đầu chơi đùa với những con khỉ khác.

Du khách tập trung tại vườn thú thành phố Ichikawa để xem Punch tại khu vực nuôi khỉ đuôi dài Nhật Bản. Ảnh: Masatoshi Okauchi.

Ban quản lý vườn thú cho biết họ rất khích lệ khi Punch ngày càng ít phụ thuộc vào món đồ chơi. "Khi nó dần rời xa thú bông và trở nên độc lập hơn, đó chính là điều chúng tôi mong đợi", giám đốc vườn thú Shigekazu Mizushina nói.

Hiện Punch vẫn ngủ cùng thú bông mỗi đêm. Tuy nhiên, theo ông Mizushina, các nhân viên hy vọng không lâu nữa họ sẽ thấy chú khỉ con ngủ cuộn mình cùng những con khỉ khác trong đàn.

Kosuke Kano, 24 tuổi, nhân viên chăm sóc động vật tại vườn thú, cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là giúp Punch học các quy tắc trong "xã hội khỉ".

"Giúp Punch hiểu các quy tắc và được đàn khỉ chấp nhận là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi", anh nói.

Punch bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh, có thể do khỉ mẹ kiệt sức. Nhân viên vườn thú đã chăm sóc khỉ con và đưa cho nó con thú bông để tập khả năng bám víu - kỹ năng quan trọng giúp khỉ macaque sơ sinh sinh tồn.

Sau đó, Punch bị những con khỉ lớn hơn kéo lê hoặc đuổi chạy trong khu nuôi. Những đoạn video đầu tiên cho thấy nó thường lang thang một mình cùng con thú bông sau khi bị đàn khỉ xua đuổi, hoặc ôm chặt món đồ chơi khi bị quấy rầy.

Punch chơi cùng thú nhồi bông sau khi bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Ảnh: David Mareuil.

Alison Behie, chuyên gia linh trưởng học tại Đại học quốc gia Australia, cho biết hành vi khỉ mẹ bỏ rơi con sơ sinh khá hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra trong một số điều kiện nhất định, liên quan tới tuổi, sức khỏe hoặc kinh nghiệm của khỉ mẹ.

Theo bà Behie, trong trường hợp của Punch, khỉ mẹ sinh con lần đầu nên có thể thiếu kinh nghiệm. Các nhân viên vườn thú cũng cho rằng Punch chào đời trong một đợt nắng nóng, tạo ra môi trường nhiều áp lực.

"Trong những môi trường mà khả năng sinh tồn bị đe dọa bởi các yếu tố bên ngoài, khỉ mẹ có thể ưu tiên bảo vệ sức khỏe của bản thân và khả năng sinh sản trong tương lai, thay vì tiếp tục chăm sóc một con non có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường đó", bà nói.

Khi hình ảnh Punch ôm thú bông xuất hiện trên mạng vào tháng 2, nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng đến mức vườn thú phải ban hành quy định yêu cầu du khách giữ yên lặng khi tham quan. Thời gian xem khỉ cũng được giới hạn 10 phút mỗi lượt để giảm căng thẳng cho khoảng 50 con khỉ trong khu nuôi.

