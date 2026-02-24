Bi kịch của khỉ Punch: Vì sao động vật mẹ bỏ rơi con mới sinh?

Sau khi bị mẹ bỏ rơi ngay từ những tháng đầu đời, Punch phải bám víu vào một con thú nhồi bông để tìm cảm giác an toàn. Chuyên gia lý giải vì sao động vật từ chối chăm sóc con.

Hình ảnh khỉ Punch bên thú nhồi bông tại một sở thú ở Nhật Bản, sau khi nó bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Ảnh: David Mareuil.

Khỉ Punch chào đời tháng 7/2025 tại sở thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Con vật nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu khi nhân viên sở thú trao cho nó một con thú nhồi bông hình đười ươi sau khi bị mẹ bỏ rơi, theo The Guardian.

Không có mẹ kề bên để dẫn dắt và bảo vệ, Punch tìm đến món đồ chơi như chỗ dựa tinh thần. Nhiều video ghi lại cảnh nó bị những con khỉ lớn hơn kéo lê, đuổi theo trong khu chuồng nuôi.

Trong các đoạn video đầu, Punch lủi thủi một mình cùng thú bông sau khi bị xô đẩy, ôm chặt món đồ mỗi khi bị quấy rầy. Có thời điểm, người xem phần nào yên tâm khi xuất hiện hình ảnh một cá thể khác chải lông, vỗ về nó.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, Punch tiếp tục trở thành mục tiêu của đàn khỉ. Một con lớn hơn kéo nó xoay vòng trước khi Punch chạy ra phía sau tảng đá, tiếp tục ôm chặt thú bông.

Vì sao động vật mẹ bỏ rơi con mới sinh?

Những hình ảnh này làm dấy lên câu hỏi vì sao khỉ mẹ lại bỏ con mới sinh. Alison Behie, chuyên gia linh trưởng học tại Australian National University, cho biết hành vi này không phổ biến nhưng có thể xảy ra trong một số điều kiện, liên quan đến "tuổi tác, sức khỏe và sự thiếu kinh nghiệm" của con vật.

Theo bà, mẹ của Punch sinh con lần đầu nên còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Ngoài ra, con vật chào đời giữa một đợt nắng nóng, chịu môi trường nhiều áp lực.

Khi đối mặt với căng thẳng từ bên ngoài, khỉ mẹ có thể ưu tiên sức khỏe bản thân và khả năng sinh sản trong tương lai, thay vì tiếp tục nuôi dưỡng một con non có nguy cơ suy yếu do điều kiện môi trường.

Punch ngồi chơi với con đười ươi nhồi bông tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: JiJi.

Sau khi bị bỏ rơi, Punch không có gì để bám víu. Nhân viên sở thú ban đầu thử nhiều cách, như cuộn khăn với độ dày khác nhau để nó ôm, trước khi quyết định đưa thú nhồi bông vào chuồng.

"Khỉ con ở Nhật Bản sau sinh sẽ bám chặt vào cơ thể mẹ để phát triển cơ bắp và tạo cảm giác an toàn. Nhưng vì bị bỏ rơi, Punch không có điểm tựa nào", nhân viên chăm sóc Kosuke Shikano cho biết.

Ông nói thêm, món đồ chơi có hình dáng giống khỉ được lựa chọn với hy vọng giúp Punch dễ hòa nhập bầy đàn hơn về sau.

Theo Behie, con thú nhồi bông có thể đóng vai trò như một "đối tượng gắn bó", nhất là khi Punch mới khoảng 6 tháng tuổi và nhiều khả năng vẫn cần được bú mẹ.

Bà cũng nhấn mạnh hành vi của các cá thể khác không phải bắt nạt hay bất thường, mà là tương tác xã hội thông thường.

Khỉ Nhật Bản có hệ thống thứ bậc mẫu hệ nghiêm ngặt, trong đó các gia đình có vị thế cao sẽ áp đảo nhóm thấp hơn. Ngay cả khi có mẹ bên cạnh, Punch nhiều khả năng vẫn phải đối diện với sự áp chế này.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng mẹ có thể khiến Punch không học được các phản ứng phục tùng cần thiết. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng hòa nhập khi trưởng thành của con vật.

Punch ngồi một mình trên một cái cây giả trong vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: Anadolu.

Lo ngại

Những ngày gần đây, lượng khách đến sở thú tăng mạnh để tận mắt nhìn thấy Punch. Ban quản lý đã siết chặt rào chắn quanh khu chuồng, yêu cầu khách giữ yên lặng, không sử dụng thang hay chân máy ảnh và hạn chế đứng xem quá lâu.

Carla Litchfield, nhà tâm lý học bảo tồn tại University of Adelaide, cho biết khỉ Nhật Bản nổi tiếng thông minh nên thường được sử dụng trong các nghiên cứu y sinh, khoa học thần kinh tại nước này. Bà cũng nhắc tới thực tế loài này từng bị tiêu hủy do phá hoại mùa màng.

Theo bà, câu chuyện của Punch phản ánh những vấn đề rộng lớn hơn như mất môi trường sống, biến đổi khí hậu, phúc lợi động vật trong sở thú và sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội.

Bên cạnh thú nhồi bông, Punch còn thường xuyên bám vào chân nhân viên vườn thú. Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, bà cảnh báo sự nổi tiếng toàn cầu và hàng triệu lượt yêu thích có thể vô tình tiếp tay cho nạn buôn bán khỉ con trái phép phục vụ thị trường thú cưng ngoại lai, khi nhiều người cho rằng khỉ con dễ thương và phù hợp để nuôi.

"Khỉ lớn rất nhanh, Punch sẽ trưởng thành trong 4 năm tới. Khi đó, chúng không còn nhỏ bé và dễ kiểm soát. Khỉ cần sống cùng đồng loại vì chúng là loài sống theo bầy đàn và phải ở cùng loài để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần", bà nói.

Punch không phải động vật sở thú đầu tiên gây sốt toàn cầu. Năm 2024, hà mã lùn Moo Deng tại Thái Lan từng chiếm được cảm tình của công chúng nhờ cá tính nổi bật và vẻ ngoài đáng yêu.