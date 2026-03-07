Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh cuồng nhiệt tại lễ hội ném màu Ấn Độ

  • Thứ bảy, 7/3/2026 14:21 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Lễ hội Holi diễn ra, hàng nghìn người đổ ra đường, ném bột màu vào nhau, tạo nên khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt giữa tiếng hô "Holi hai!".

Le hoi Holi An Do anh 1

Holi, còn được biết đến là lễ hội sắc màu của người Hindu, là một trong những lễ hội lớn bậc nhất Ấn Độ, đánh dấu sự kết thúc mùa đông, chào đón mùa xuân.
Le hoi Holi An Do anh 2

Diễn ra vào khoảng tháng 3 tại Ấn Độ, Nepal cùng nhiều cộng đồng Nam Á trên khắp thế giới, lễ hội là dịp tôn vinh tình yêu và đánh dấu thời khắc tái sinh của thiên nhiên. Đây cũng được xem là khoảng thời gian để con người gác lại những năng lượng tiêu cực, đón nhận niềm vui và khởi đầu mới.
Le hoi Holi An Do anh 3

Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham dự, họ cùng nhau nhảy múa, ném bột màu, nước màu và ăn mừng trên đường phố.
Le hoi Holi An Do anh 4Le hoi Holi An Do anh 5

Một bé gái mặt phủ đầy bột màu khi tham gia lễ hội Holi bên ngoài ngôi đền ở làng Nandgaon, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 26/2
Le hoi Holi An Do anh 6Le hoi Holi An Do anh 7

Tại lễ hội Holi, người tham gia mặc trang phục trắng, tràn ra đường và ném bột màu vào nhau, biến không gian thành bức tranh rực rỡ sắc màu. Sau màn "tắm màu" là những cuộc vui kéo dài với âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống.
Le hoi Holi An Do anh 8Le hoi Holi An Do anh 9

Holi được tổ chức vào thời điểm chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, trùng với ngày trăng tròn cuối cùng của tháng Falgun theo lịch âm - dương của đạo Hindu. Vì phụ thuộc vào chu kỳ mặt trăng, thời điểm lễ hội mỗi năm có thể thay đổi, nhưng thường rơi vào tháng 3. Năm nay, Holi được tổ chức vào ngày 4/3.
Le hoi Holi An Do anh 10

Các màu sắc trong lễ hội Holi đều mang ý nghĩa riêng. Xanh lam tượng trưng cho màu da của thần Krishna, xanh lá gợi mùa xuân và sự tái sinh. Màu đỏ đại diện cho hôn nhân và khả năng sinh sản, còn đỏ và vàng - những gam màu thường dùng trong nghi lễ - được xem là biểu tượng của may mắn.
Le hoi Holi An Do anh 11Le hoi Holi An Do anh 12

Các tín đồ Hindu hòa mình vào không khí lễ hội tôn giáo Holi bên trong một ngôi đền ở Ahmedabab (Ấn Độ), một số người rắc cánh hoa trộn với bột màu lên những người tham gia.
Le hoi Holi An Do anh 13Le hoi Holi An Do anh 14

Các tín đồ Hindu phủ đầy bột màu khi tham gia lễ hội Holi trong khuôn viên một ngôi đền ở Ahmedabad (Ấn Độ), ngày 4/3.
Le hoi Holi An Do anh 15

Các tín đồ Hindu tham gia lễ hội Holi trong một ngôi đền ở làng Nandgaon, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), ngày 26/2.
Le hoi Holi An Do anh 16Le hoi Holi An Do anh 17

Một số người dân điều khiển xe gắn máy trên đường cũng không thoát khỏi những nắm bột màu trong lễ hội.
Le hoi Holi An Do anh 18

Từ trên mái nhà, những quả bóng nước màu được ném xuống, trong khi dưới đường phố, súng phun nước liên tục được sử dụng. Trong ngày Holi, mọi trò đùa đều được chấp nhận. Khắp nơi vang lên tiếng hô "Holi hai!" - "Đó là Holi!" - hòa cùng bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.
Le hoi Holi An Do anh 19Le hoi Holi An Do anh 20

Ẩm thực cũng là phần không thể thiếu của lễ hội Holi. Nổi bật nhất là gujia - bánh ngọt với nhân sữa chiên giòn , hạt và trái cây khô. Các bữa tiệc Holi còn có thandai, thức uống mát lạnh pha từ hạnh nhân, hạt thì là, cánh hoa hồng, hạt anh túc, nghệ tây, sữa và đường.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Khách Ấn Độ kể 2 tuần đưa con 5 tuổi đi xuyên Việt

Chuyến xuyên Việt kéo dài hai tuần của một bé gái 5 tuổi người Ấn Độ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, khiến cả gia đình ấn tượng và muốn quay lại.

07:25 21/2/2026

Khách Trung Quốc, Ấn Độ dần thay thế người Mỹ ở châu Âu

Lượng khách Mỹ đến châu Âu bắt đầu chững lại sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, trong khi du khách Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như động lực tăng trưởng mới của thị trường.

08:27 19/2/2026

Khach An Do dang o dau tai Viet Nam? hinh anh

Khách Ấn Độ đang ở đâu tại Việt Nam?

20:34 27/1/2026 20:34 27/1/2026

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng vọt, Phú Quốc và Đà Nẵng trở thành điểm hút lớn. Trong bối cảnh bùng dịch Nipah tại Ấn Độ, Việt Nam vẫn kiểm soát chặt rủi ro y tế.

Hoàng Linh

Ảnh: Reuters

