Cảnh cuồng nhiệt tại lễ hội ném màu Ấn Độ

Từ trên mái nhà, những quả bóng nước màu được ném xuống, trong khi dưới đường phố, súng phun nước liên tục được sử dụng. Trong ngày Holi, mọi trò đùa đều được chấp nhận. Khắp nơi vang lên tiếng hô "Holi hai!" - "Đó là Holi!" - hòa cùng bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.