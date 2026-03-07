Cảnh cuồng nhiệt tại lễ hội ném màu Ấn Độ

|
Holi, còn được biết đến là lễ hội sắc màu của người Hindu, là một trong những lễ hội lớn bậc nhất Ấn Độ, đánh dấu sự kết thúc mùa đông, chào đón mùa xuân.
|
Diễn ra vào khoảng tháng 3 tại Ấn Độ, Nepal cùng nhiều cộng đồng Nam Á trên khắp thế giới, lễ hội là dịp tôn vinh tình yêu và đánh dấu thời khắc tái sinh của thiên nhiên. Đây cũng được xem là khoảng thời gian để con người gác lại những năng lượng tiêu cực, đón nhận niềm vui và khởi đầu mới.
|
Lễ hội thu hút hàng nghìn người tham dự, họ cùng nhau nhảy múa, ném bột màu, nước màu và ăn mừng trên đường phố.
|
Một bé gái mặt phủ đầy bột màu khi tham gia lễ hội Holi bên ngoài ngôi đền ở làng Nandgaon, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 26/2
|
Tại lễ hội Holi, người tham gia mặc trang phục trắng, tràn ra đường và ném bột màu vào nhau, biến không gian thành bức tranh rực rỡ sắc màu. Sau màn "tắm màu" là những cuộc vui kéo dài với âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống.
|
Holi được tổ chức vào thời điểm chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân, trùng với ngày trăng tròn cuối cùng của tháng Falgun theo lịch âm - dương của đạo Hindu. Vì phụ thuộc vào chu kỳ mặt trăng, thời điểm lễ hội mỗi năm có thể thay đổi, nhưng thường rơi vào tháng 3. Năm nay, Holi được tổ chức vào ngày 4/3.
|
Các màu sắc trong lễ hội Holi đều mang ý nghĩa riêng. Xanh lam tượng trưng cho màu da của thần Krishna, xanh lá gợi mùa xuân và sự tái sinh. Màu đỏ đại diện cho hôn nhân và khả năng sinh sản, còn đỏ và vàng - những gam màu thường dùng trong nghi lễ - được xem là biểu tượng của may mắn.
|
Các tín đồ Hindu hòa mình vào không khí lễ hội tôn giáo Holi bên trong một ngôi đền ở Ahmedabab (Ấn Độ), một số người rắc cánh hoa trộn với bột màu lên những người tham gia.
|
Các tín đồ Hindu phủ đầy bột màu khi tham gia lễ hội Holi trong khuôn viên một ngôi đền ở Ahmedabad (Ấn Độ), ngày 4/3.
|
Các tín đồ Hindu tham gia lễ hội Holi trong một ngôi đền ở làng Nandgaon, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), ngày 26/2.
|
Một số người dân điều khiển xe gắn máy trên đường cũng không thoát khỏi những nắm bột màu trong lễ hội.
|
Từ trên mái nhà, những quả bóng nước màu được ném xuống, trong khi dưới đường phố, súng phun nước liên tục được sử dụng. Trong ngày Holi, mọi trò đùa đều được chấp nhận. Khắp nơi vang lên tiếng hô "Holi hai!" - "Đó là Holi!" - hòa cùng bầu không khí náo nhiệt của lễ hội.
|
Ẩm thực cũng là phần không thể thiếu của lễ hội Holi. Nổi bật nhất là gujia - bánh ngọt với nhân sữa chiên giòn , hạt và trái cây khô. Các bữa tiệc Holi còn có thandai, thức uống mát lạnh pha từ hạnh nhân, hạt thì là, cánh hoa hồng, hạt anh túc, nghệ tây, sữa và đường.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.