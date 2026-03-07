2 mặt đối lập của du lịch Việt Nam trong mắt diễn viên nổi tiếng Anh

Từ Hội An đến Mỹ Sơn, hành trình của Bill Bailey, diễn viên kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, cho thấy Việt Nam vừa giàu sức hút, vừa đối mặt với những áp lực quen thuộc của các điểm đến nổi tiếng.

Bill Bailey tại thánh địa Mỹ Sơn, Đà Nẵng. Ảnh: Perpetual Entertainment.

Trong tập đầu tiên của loạt phim du lịch Bill Bailey’s Vietnam phát sóng trên Channel 4, Việt Nam được giới thiệu như một điểm đến vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa mang nhịp chuyển động mạnh mẽ của du lịch hiện đại.

Nhân vật trung tâm của hành trình là Bill Bailey (diễn viên hài kiêm nhạc sĩ đến từ Anh), người trực tiếp trải nghiệm và kể lại lát cắt du lịch Việt Nam qua góc nhìn của một du khách nước ngoài. Ngay ở phần mở đầu, ông mô tả Việt Nam là đất nước đang “vươn lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của một thế giới toàn cầu hóa”.

Qua hành trình thực tế tại Hội An, Mỹ Sơn, Linh Ứng (Đà Nẵng) và các làng nghề, Bill Bailey nhận xét Việt Nam vừa hấp dẫn bởi cảnh sắc, văn hóa, con người, nhưng cũng bộc lộ rõ áp lực đông đúc và thương mại hóa ở một số điểm du lịch nổi tiếng.

Điểm dừng chân đầu tiên của Bailey là Hội An, nơi bộ phim đặt ra ngay sự đối lập giữa vẻ đẹp cổ kính và sức ép của du lịch đại trà. Những con phố đèn lồng chật kín du khách, các tiệm may đo lâu đời, nhịp buôn bán sôi động và bầu không khí đậm màu thương mại cùng xuất hiện trong một khung hình. Theo cách nhìn của Bailey, chính sự pha trộn giữa di sản và du lịch đã khiến Hội An trở thành lát cắt tiêu biểu cho Việt Nam đương đại.

Từ phố cổ, ông đi sâu hơn vào những trải nghiệm gần với đời sống địa phương. Bailey thử đồ may đo để tìm hiểu nghề may nổi tiếng của Hội An, đi thuyền thúng ở bãi biển Mân Thái và ghé làng gốm Thanh Hà.

Bailey đạp xe một mình qua cánh đồng lúa. Ảnh: Perpetual Entertainment.

Cuộc gặp với cụ Nguyễn Ngữ (88 tuổi), người đã làm gốm suốt 70 năm, khiến Bailey nhận ra ở đây tuổi tác không phải là rào cản để tiếp tục lao động và đóng góp.

Một chi tiết khác để lại ấn tượng với Bailey là khoảnh khắc ông bắt gặp các nhà sư mua cá từ người bán rong rồi thả trở lại biển. Với ông, đó là hình ảnh cho thấy những mặt đối lập của cuộc sống ở Việt Nam vẫn có thể cùng tồn tại một cách tự nhiên. Đây cũng là kiểu quan sát mà chương trình cố giữ xuyên suốt, không chỉ nhìn Việt Nam như một điểm đến đẹp, mà còn là một không gian văn hóa có chiều sâu và nhiều lớp nghĩa.

Dù vậy, tập phim không né tránh những điểm gợn. Bailey không phải mẫu người dẫn chương trình quá hoạt ngôn, vì thế một số cuộc trò chuyện xuất hiện những khoảng lặng hơi gượng. Chính sự vụng về này lại khiến hành trình mang cảm giác chân thật, gần với tâm thế của một du khách nước ngoài lần đầu va chạm với nhịp sống và văn hóa khác biệt.

Tại nghi lễ thả đèn lồng trên sông Thu Bồn, Bailey không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh đẹp và giàu tính biểu tượng. Tuy nhiên, ông chỉ ra mặt trái về việc chen chúc thuê thuyền giữa đám đông khiến trải nghiệm trở nên căng thẳng, phần nào làm hao hụt vẻ huyền ảo vốn có.

Rời khỏi những nơi đông khách, hành trình lấy lại chiều sâu ở các không gian tĩnh hơn như thánh địa Mỹ Sơn và chùa Linh Ứng. Mỹ Sơn hiện lên với vẻ cổ xưa, tách biệt giữa núi đồi, còn Linh Ứng mở ra khung cảnh thanh tịnh nhìn ra biển.

Tại đây, Bailey thể hiện sự hứng thú rõ rệt với lịch sử, tôn giáo và thiên nhiên, đồng thời mang lại chút nhẹ nhàng khi hài hước gọi đàn khỉ ở Linh Ứng là một “băng đảng mafia”.

Bill Bailey’s Vietnam là loạt phim du lịch gồm 6 tập do kênh Channel 4 (Anh) sản xuất, theo chân nghệ sĩ hài kiêm nhạc sĩ người Anh Bill Bailey khám phá nhiều điểm đến tại Việt Nam. Trong chương trình, Bailey đi qua các địa danh như Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, chùa Linh Ứng, Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Sa Pa và vịnh Hạ Long. Thay vì chỉ ghé thăm danh thắng, ông còn tham gia các trải nghiệm đời sống địa phương, từ làng nghề, chợ truyền thống đến các hoạt động văn hóa, tôn giáo. Bill Bailey’s Vietnam được phát sóng trên kênh Channel 4 từ ngày 1/3.