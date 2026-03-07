Hòn đảo hình cánh diều, chỉ có 1 lối vào ở Khánh Hòa

Hình ảnh từ trên cao đã làm nổi bật màu đỏ đặc trưng của những mái ngói cổ tại Hà Liên, nơi các ngôi nhà được xây san sát nhau trong một khu dân cư có mật độ cao. Hình thành từ năm 1653 dưới thời chúa Nguyễn, Hà Liên là một trong những ngôi làng cổ xưa nhất của phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa). Hiện nay, đây là nơi sinh sống của khoảng 330 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, gắn bó mật thiết với nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.