Tờ 1.000 yen đi xe buýt khiến khách Trung Quốc suýt khóc ở Nhật Bản

"Cảm ơn bạn đã đến Okinawa", tờ giấy được gửi đến du khách Trung Quốc tại Nhật Bản nhận sự yêu mến trên mạng xã hội, giữa bối cảnh quan hệ chính trị 2 quốc gia căng thẳng.

Tờ giấy nhắn gửi cùng tờ 1.000 yen nữ sinh người Nhật đưa cho Yuyu. Ảnh: NVCC.

Trên đường đến thành phố Okinawa (Nhật Bản), du khách Trung Quốc tên Yuyu (biệt danh) bối rối trước hệ thống giao thông công cộng. Thấy cô loay hoay kiểm tra lịch trình tại bến xe buýt, một cô bé, được cho là học sinh tiểu học hoặc trung học tại địa phương, đã chủ động giúp đỡ.

Thông qua ứng dụng dịch thuật, nữ sinh cho biết cả hai sẽ đi cùng chuyến xe buýt và giúp Yuyu lên đúng tuyến xe. Trên xe, cô định trả tiền nhưng tài xế ngăn cô lại. Người phụ nữ nghĩ rằng trên xe không nhận tiền mặt nên lấy thẻ tín dụng ra.

Nhưng nữ sinh cũng ngăn cô quẹt thẻ, giải thích thêm rằng hành khách sẽ trả tiền khi chuyến đi sắp kết thúc.

Trên xe, Yuyu ngồi phía sau nữ sinh, thấy cô cắm cúi viết vào một cuốn sổ. Lát sau, nữ sinh chuẩn bị xuống xe đã đưa cho cô một mảnh giấy cùng với tờ 1.000 yen (khoảng 6 USD , tương đương 160.000 đồng).

"Bạn có thể dùng tờ tiền này để đi xe buýt. Cảm ơn bạn đã đến Okinawa. Chúc bạn một ngày tốt lành", nữ sinh viết trong giấy, ký tên Sasara.

Khách Việt du lịch Okinawa, tháng 5/2024. Ảnh: Khánh Giao.

Chia sẻ câu chuyện trên lên mạng xã hội ngày 6/3, Yuyu cho biết cô suýt bật khóc vì xúc động.

"Tôi sẽ giữ tờ tiền này mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ tiêu nó", cô viết.

Cô cũng kể lại rằng mình đã bắt taxi quay lại bến xe buýt và mua một hộp sôcôla với hy vọng gặp Sasara. Thật không may, cô không gặp lại nữ sinh nữa.

"Khi nghĩ về Okinawa, ngoài biển xanh và những quả dứa ngọt ngào, điều chắc chắn hiện lên trong tâm trí tôi sẽ là hình ảnh cô bé đang chăm chú viết một tờ giấy. So với những điểm du lịch nổi tiếng, lòng tốt giữa con người là cảnh tượng đẹp nhất trong suốt chuyến đi", Yuyu chia sẻ thêm.

Theo trang tin Trung Quốc 163.com, câu chuyện nêu trên đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

"1.000 yen là khoản tiền tiêu vặt khổng lồ đối với một học sinh tiểu học hoặc trung học ở Nhật Bản"; "Đây mới là nước Nhật đích thực", trích một số bình luận.

Theo SCMP, câu chuyện của Yuyu diễn ra trong bối cảnh lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản giảm mạnh do căng thẳng chính trị giữa hai nước.

Số liệu chính thức cho thấy lượng khách du lịch đại lục đến Nhật Bản trong tháng 1 giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn khoảng 385.000 lượt.

Vào giai đoạn cao điểm tháng 8/2025, con số này đạt 1 triệu lượt, chiếm1/3 tổng số du khách nước ngoài tại Nhật Bản.

Cũng liên quan đến vấn đề du lịch, tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đưa ra cảnh báo về vấn đề an ninh tại nước này. Theo đó, du khách được cảnh báo về một "đội nhóm gây rối" chuyên cố tình va chạm vào người đi đường.

Sự việc nổi lên sau đoạn video ghi lại cảnh một bé gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bị một phụ nữ cố tình xô ngã khi đang tạo dáng chụp ảnh tại ngã tư Shibuya nổi tiếng ở Tokyo.