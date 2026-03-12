Cảnh báo sau vụ dàn cảnh giật dây chuyền tại Tân Huê Viên

Sau sự việc nhóm người dàn cảnh cướp giật tài sản tại KDL Liên Hoa Bảo Tháp, công an khuyến cáo người dân, du khách nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động đông người.

Nhóm đối tượng dàn cảnh, giật dây chuyền của người phụ nữ áo đỏ. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 12/3, Công an xã An Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Cần Thơ điều tra vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cảnh giác với các loại tội phạm tại những nơi tập trung đông người, đặc biệt trong mùa lễ hội đầu năm.

Theo đơn vị, thời điểm này nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí và lễ hội đầu xuân diễn ra, thu hút đông người tham gia. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng sự chen lấn trong đám đông để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi hoặc cướp giật tài sản.

Công an xã An Ninh đề nghị người dân và du khách nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Với túi xách và ba lô, người dân nên đeo phía trước ngực, kéo khóa cẩn thận và luôn giữ trong tầm quan sát, tránh đeo sau lưng hoặc bên hông khi di chuyển trong khu vực đông người.

Du khách cũng được khuyến cáo hạn chế đeo dây chuyền, vòng vàng hoặc trang sức có giá trị cao khi tham gia các hoạt động ngoài trời để tránh trở thành mục tiêu của các đối tượng cướp giật.

Toàn cảnh công trình Liên Hoa Bảo Tháp từ trên cao. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một nhóm người dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản tại khu du lịch này.

Khoảng 8-10 người, gồm cả nam và nữ, tiếp cận một phụ nữ đang đứng tại khoảng sân trống trong khuôn viên. Nhóm người nhanh chóng vây quanh, tạo cảnh chen lấn hỗn loạn. Khi nạn nhân loay hoay tìm cách thoát ra, một phụ nữ đứng phía sau bất ngờ thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ.

Nạn nhân lập tức quay lại, chụp tay người đứng phía sau nhưng không tìm thấy tài sản. Người này tỏ thái độ không liên quan, khiến nạn nhân buông tay. Chỉ khoảng 20 giây sau, cả nhóm tản ra theo nhiều hướng.

Một video khác, cũng được cho là quay trong khuôn viên khu du lịch, ghi lại cảnh nhóm người dàn cảnh chen lấn xung quanh một thanh niên đội nón. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, mặc áo sơ mi trắng từ phía sau áp sát và giật dây chuyền của nạn nhân.

Tuy nhiên, thanh niên nhanh chóng quay lại giữ được tay người này. Bảo vệ khu du lịch sau đó có mặt, khống chế và đưa đối tượng vào phòng làm việc.

Công an xã An Ninh cho biết đã bắt giữ một đối tượng và đang tiếp tục truy xét các nghi phạm còn lại.

Tòa bảo tháp hình hoa sen, bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên, được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha và khánh thành vào cuối tháng 1. Tòa bảo tháp hình hoa sen là điểm nhấn của dự án, cao khoảng 68 m, đường kính 99 m, gồm ba tầng.

Bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m. Không gian nội thất được trang trí bằng nhiều lồng đèn đỏ cổ điển cùng các chi tiết chạm trổ.

Tòa tháp được thiết kế mô phỏng hình dáng một đóa hoa sen đang nở, với các cánh hoa sơn màu hồng đào xếp lớp bao quanh phần vòm kính trong suốt. Về đêm, công trình được chiếu sáng bằng hệ thống đèn LED đa sắc, phản chiếu xuống mặt nước trong khuôn viên.

Từ khi mở cửa, nơi đây thu hút đông người dân và du khách đến tham quan. Tuy nhiên, một số người cho biết đã xảy ra tình trạng móc túi và giật dây chuyền tại khu vực này.

