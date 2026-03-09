Ban Quản lý núi Bà Đen liên tục cảnh báo

Sau nhiều vụ du khách trượt ngã, đi lạc khi leo núi Bà Đen, Ban Quản lý liên tục phát cảnh báo an toàn, khuyến cáo du khách tránh đi vào các khu vực hạ tầng kỹ thuật nguy hiểm.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen ngày 27/2. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết ngày 8/3 đã triển khai lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ một du khách gặp nạn tại khu vực trụ số 98 trên tuyến Cột Điện.

Trong quá trình leo núi, du khách bị trượt chân, té ngã dẫn đến đa chấn thương và gãy xương đòn. Cơ quan chức năng đã sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn trước khi chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo BQL, địa hình núi dốc với nhiều bậc đá gập ghềnh luôn tiềm ẩn rủi ro nếu người leo núi thiếu tập trung. Du khách được khuyến cáo di chuyển cẩn trọng, bước đi chậm và chắc, chú ý quan sát mặt đường; tuyệt đối không chạy nhảy, đùa giỡn hoặc mất tập trung khi lên xuống các đoạn dốc đứng.

Đơn vị cũng khuyến nghị trang bị đầy đủ trước khi leo núi, bắt buộc sử dụng giày leo núi có độ bám tốt để tránh trơn trượt. Du khách nên sử dụng gậy leo núi để trợ lực và giữ thăng bằng tốt hơn. Người leo núi cần đánh giá đúng thể lực, phân bổ sức hợp lý, nghỉ ngơi tại các điểm dừng và tránh cố gắng quá sức.

Du khách được yêu cầu tuân thủ lộ trình tuyến Cột Điện, không tự ý rẽ vào các lối mòn rậm rạp để lực lượng chức năng có thể dễ dàng định vị và hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Du khách trượt ngã trên núi Bà Đen chiều 8/3. Ảnh: BQL cung cấp.

Đây không phải lần đầu BQL núi Bà Đen đưa ra cảnh báo. Từ đầu năm đến nay, tại đây đã xảy ra liên tiếp nhiều trường hợp du khách trượt ngã hoặc đi lạc. Nhiều người, trong đó có các nhóm phượt thủ, gặp tai nạn hoặc mất phương hướng do tự ý đi vào các cung đường nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, BQL yêu cầu du khách chỉ leo núi theo tuyến Cột Điện trong khung giờ 5h-11h và bắt buộc đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi xuất phát. Việc đi vào các lối mòn hoặc tuyến đường khác có nguy cơ lạc hướng, gặp địa hình hiểm trở và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Đơn vị cũng đặc biệt cảnh báo du khách không rẽ vào các khu vực hạ tầng kỹ thuật như đường ống cấp nước, hệ thống điện hay viễn thông dẫn lên đỉnh núi. Trong điều kiện rừng núi ẩm ướt, nguy cơ rò rỉ điện rất cao và có thể gây điện giật.

Thực tế đã ghi nhận một số du khách leo trèo hoặc đứng trên hộp điện và đường ống nước. Theo BQL, đây là hành vi vừa nguy hiểm vừa phản cảm. Nếu tai nạn xảy ra tại các khu vực này, việc tiếp cận và đưa nạn nhân xuống núi sẽ mất nhiều thời gian.

Ánh nắng chiều rực rỡ nhuộm vàng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Triều Potorapy.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, ngọn núi được xem là núi thiêng trấn thành Gia Định, gắn với hình ảnh "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, khu du lịch này đón khoảng 327.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng người đổ về đông khiến khu vực luôn trong tình trạng quá tải.

Hoạt động leo núi tại Núi Bà Đen đã được mở lại từ ngày 12/12/2025 sau hơn 2 tháng tạm dừng do thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Hiện du khách chỉ được phép leo theo tuyến Cột Điện, cung đường từ chân núi đến Chùa Bà và chiều ngược lại.

BQL yêu cầu du khách không tự ý đi vào các cung đường khác như đường sau Chùa Bà, cung Ống nước hay Ma Thiên Lãnh để tránh nguy cơ lạc đường và tai nạn. Du khách không nên khởi hành sau 11h để tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối, dẫn đến mất phương hướng và mất an toàn.

Du khách trải bạt, chờ tham dự lễ khai mạc hội xuân dưới chân núi Bà Đen ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Nguyễn Minh Tú.