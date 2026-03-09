Khách Mỹ bất ngờ nổi tiếng vì chụp ảnh với chó mèo trên đường phố Việt

Trong chuyến du lịch một tháng qua nhiều tỉnh thành Việt Nam, Jef bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với loạt ảnh selfie cùng chó mèo bắt gặp trên đường phố.

Jef chụp ảnh cùng 2 con chó trên đường phố Hà Nội.

Mỗi mùa đông, khi cái lạnh ở bang Minnesota (Mỹ) trở nên khắc nghiệt, Jef và vợ là Sara lại lên đường cho một chuyến du lịch kéo dài khoảng 4 tuần. Họ đặt mục tiêu mỗi năm khám phá một quốc gia mới.

Lần này, Việt Nam là điểm đến được chọn sau nhiều năm nằm trong danh sách mong muốn của cặp đôi.

Bức ảnh đầu tiên

Cuối tháng 2, Jef bất ngờ trở thành cái tên được nhiều người Việt chú ý trên mạng xã hội nhờ loạt ảnh selfie (tự sướng) cùng động vật trên khắp đường phố Việt Nam.

Theo Jef, dự án bắt đầu từ một cuộc gặp tình cờ tại Monteverde (Costa Rica). Khi đó, anh và Sara bắt gặp một con chó hoang nhỏ màu vàng tại một điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng và đặt cho nó biệt danh "StarScar".

Con chó được miêu tả có "tính cách rất mạnh mẽ", chạy tới chào từng người như thể đó là công việc của nó, xua đuổi những con chó lớn hơn để giữ lãnh thổ. Tối hôm đó, họ gặp lại "StarScar" tại một quán pizza và chụp bức ảnh selfie đầu tiên.

Bức ảnh chụp cùng chó "StarScar" mở ra dự án đặc biệt của vợ chồng Jef.

Tuy vậy, Jef chỉ thực sự nghiêm túc với việc selfie cùng động vật đường phố từ năm 2023, trong chuyến đi tới Hy Lạp và đảo Crete.

Ban đầu, đó chỉ là một album ảnh trên Facebook ghi lại hành trình du lịch mùa đông của hai vợ chồng. Bạn bè của anh tỏ ra thích thú với những bức ảnh chụp cùng "những người bạn đường phố 4 chân" nên Jef tiếp tục duy trì.

Không chỉ có chó mèo, bộ sưu tập ảnh của anh còn có alpaca (lạc đà Nam Mỹ), ngựa, bò, gà, vịt và bất kỳ loài vật nào tình cờ xuất hiện trên đường phố. Những bức ảnh được chụp ở nhiều quốc gia như Costa Rica, Cuba, Hy Lạp, Peru, Mexico, Puerto Rico và gần đây là Việt Nam.

"Động vật ở Việt Nam dường như rất bận rộn"

Dù rất thích chụp ảnh với động vật đường phố, Jef cho biết việc này ở Việt Nam khó hơn một số nơi khác.

Theo anh, số lượng động vật lang thang ở Việt Nam có vẻ ít hơn nhiều quốc gia từng ghé qua. Điều này khiến anh "thực ra khá vui", nhưng cũng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn hơn.

"Những con vật ở đây dường như rất bận rộn. Có quá nhiều người, quá nhiều âm thanh xung quanh nên chúng ít chú ý đến tôi", anh nói với Tri Thức - Znews.

Jef selfie cùng chó, mèo, thậm chí là vịt. Tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị), anh trải nghiệm dịch vụ "Duck Leader" (thủ lĩnh vịt).

Để chụp được ảnh, anh thường phải nhanh chóng quan sát xem con vật có thân thiện hay không. Sau đó, anh huýt sáo hoặc vỗ nhẹ vào chân để thu hút sự chú ý rồi tranh thủ chụp hình.

Tuy nhiên, không phải con vật nào cũng muốn chụp ảnh. Nếu nhận thấy chúng không quan tâm, anh sẽ lập tức rời đi. Đôi khi có những con vật muốn được vuốt ve, Jef sẽ gọi Sara chờ một chút để anh chơi với chó hoặc mèo. Nhưng phần lớn các con vật chỉ tiếp tục đi ngang qua.

Sara thường đi khá nhanh khi khám phá các thành phố, mỗi ngày hai người có thể đi bộ nhiều km. Còn anh vì mải chụp ảnh nên thường tụt lại phía sau. Tình huống này đã trở thành cảm hứng cho loạt video của anh mang tên "I follow Sara" trên kênh YouTube VanMadrone Adventure.

"Cô ấy luôn đi trước, còn tôi lúc nào cũng ở phía sau vì mải chụp ảnh động vật hoặc xe máy", Jef cười.

Sara cho biết những người địa phương bắt gặp cảnh chồng mình chụp selfie với động vật thường tỏ ra khá bối rối. "Họ nhìn như thể đang tự hỏi: người này đang làm gì vậy?".

Jef chụp ảnh cùng bất kỳ con chó nào anh gặp trên đường phố Việt Nam.

Jef không hề biết những bức ảnh của mình được chia sẻ rộng rãi cho tới một ngày trên xe buýt đi tham quan địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị. Điện thoại của anh bất ngờ nhận hàng loạt thông báo từ mạng xã hội Threads.

"Tôi nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Những bài đăng trước của tôi thường chỉ có vài trăm lượt xem", anh kể.

Sau đó, chủ homestay nơi hai vợ chồng ở tại Tam Cốc (Ninh Bình) nhắn tin cho Sara, nói rằng "Jef đang rất nổi tiếng tại Việt Nam". Những bình luận dưới bài viết khiến anh thích thú. Nhiều người chia sẻ ảnh chụp cùng thú cưng của họ, tạo nên một cuộc trò chuyện vui vẻ trên mạng.

"Tôi rất thích chụp selfie với động vật đường phố và sẽ tiếp tục dự án này ở bất cứ nơi nào tôi đi qua, cho đến tận sau này", anh nói.

Những điều bất ngờ

Jef là thợ rèn nghệ thuật, còn Sara là huấn luyện viên pilates. Hai người sống và làm việc tại thành phố Minneapolis. Ngoài công việc, Jef thích lái xe máy địa hình, cắm trại và khám phá những vùng đất mới, trong khi Sara yêu thích đọc sách, du lịch và rèn luyện thể chất.

Hành trình của họ tại Việt Nam bắt đầu ở Hà Nội. Sau vài ngày khám phá phố cổ, hai người tiếp tục tới vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), Tam Cốc (Ninh Bình), Phong Nha (Quảng Bình, nay là Quảng Trị sau sáp nhập), Huế và Đà Nẵng.

Họ đến Hội An trước khi dự định bay tới Đà Lạt, rồi sang Siem Reap (Campuchia) thăm Angkor Wat, sau đó quay lại Việt Nam để khám phá đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

"Thật ấm áp", Jef nói về ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới Việt Nam. Điều này hoàn toàn trái ngược với mùa đông lạnh giá tại Minnesota, lý do khiến hai vợ chồng luôn chọn tháng 2 để rời nhà.

Vợ chồng Jef uống cà phê ở phố cổ Hà Nội.

Ngoài thời tiết, điều khiến vợ chồng anh chú ý là sự thân thiện của người dân địa phương. Theo Jef, khắp nơi đều có người tụ tập ăn uống, uống cà phê và trò chuyện. Thành phố đông đúc nhưng mọi thứ vẫn vận hành trôi chảy.

"Tôi cũng chưa từng thấy nhiều xe máy đến vậy ở một nơi. Điều đó thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi", anh nói.

Trong suốt hành trình, Jef và Sara gần như chỉ ăn các món địa phương. Cả hai thích nhất món cao lầu ở Hội An mà họ cho rằng ngon nhất từng thử. Jef cũng nhắc tới cà phê dừa, thức uống khiến anh "ngạc nhiên vì quá ngon".

Anh cũng thừa nhận việc học tiếng Việt khá khó, ngoài vài câu cơ bản như "xin chào" và "cảm ơn". Tuy vậy, các ứng dụng dịch thuật giúp việc di chuyển và giao tiếp trở nên dễ dàng hơn anh từng nghĩ.

Niềm yêu thích chụp ảnh cùng "những người bạn 4 chân" của Jef.

Vị khách Mỹ cho biết anh cố gắng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại Việt Nam, từ tìm hiểu phong tục của người dân, thưởng thức các món ăn địa phương đến khám phá lịch sử và văn hóa của đất nước.

Anh nói sẽ khuyến khích mọi người đến Việt Nam vì đây là điểm đến tuyệt vời, dễ di chuyển, con người thân thiện và phong cảnh rất đẹp.

"Du lịch khiến bạn nhận ra rằng con người ở khắp nơi khá giống nhau. Ai cũng chỉ mong có cuộc sống tốt, gia đình hạnh phúc và niềm vui", Jef cho hay.