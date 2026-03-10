Bắt đối tượng trong nhóm dàn cảnh giật dây chuyền

Một nhóm người tổ chức dàn cảnh giật dây chuyền của nữ du khách tại điểm tham quan Liên hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Ngày 10/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền xảy ra tại điểm tham quan Liên hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (địa chỉ tại xã An Ninh, TP Cần Thơ).

Theo nội dung đoạn clip, nữ du khách (mặc áo đỏ) đang đứng, thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng tròn, thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền.

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát, thì có 2 phụ nữ khác đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục trong chưa đầy 2 giây.

Cú giật mạnh khiến chủ nhân của sợi dây chuyền hốt hoảng, nghi ngờ người phụ nữ đứng ngay phía sau làm nên chụp tay người này xem thử. Tuy nhiên, người này chỉ có vai trò che chắn. Khi giật dây chuyền xong, nhóm người nhanh chóng tản đi. Nữ du khách thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai.

Một lãnh đạo UBND xã An Ninh cho biết đã nắm được thông tin vụ cướp giật tài sản nhằm vào du khách tại khu du lịch Liên hoa Bảo tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Hàng chục nghìn người đến tham quan điểm tham quan Liên hoa Bảo Tháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét và đã bắt được một đối tượng (chưa công khai danh tính). Công an xã An Ninh đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Hiện, Công an xã An Ninh phối hợp với Công ty Tân Huê Viên tổ chức tuyên truyền, phát loa cảnh báo tình trạng cướp giật tại các khu vực tập trung đông du khách, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và du khách nhằm hạn chế các đối tượng xấu lợi dụng đám đông để tiếp cận, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.