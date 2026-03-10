Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 14 tỷ đồng lĩnh 17 năm tù

  • Thứ ba, 10/3/2026 16:36 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 10/3, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1967, cư trú xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) mức án 17 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016, Nga thông qua các mối quan hệ xã hội, trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng.

Đến khoảng tháng 6/2018, do có nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng "hụi chết", song song đó Nga sử dụng tiền của các hụi viên để mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân, dẫn đến không còn khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do Nga làm chủ.

Chu hui lua dao, chiem doat 14 ty anh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa.

Để thực hiện, Nga mở thêm nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia và tự thêm những tên khống (không có người thật chơi hụi) vào các dây hụi do Nga làm chủ. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do Nga tự đặt ra để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên có người đã hốt, để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Ngoài ra, nhằm mục đích thu hút được nhiều hụi viên tham gia chơi để chiếm đoạt được nhiều tiền, Nga đã đưa ra chương trình tặng môtô Honda SH mode nếu hụi viên nào mua từ 2 phần hụi của dây hụi 10 triệu đồng (có giá trị 200-250 triệu đồng). Tháng 1/2019, Nga đang làm chủ 131 dây hụi, chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, nên tuyên bố vỡ hụi.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến tháng 1/2019, Nga không còn khả năng để duy trì các dây hụi, nhưng vẫn mở 131 dây hụi để làm chủ, mỗi dây hụi 25 phần, tổng cộng 3.275 phần, rồi thực hiện hành vi gian dối tự ý ghi khống tên 1.248 phần, đã hốt 761/1.248 phần để chiếm đoạt tiền 1.035 phần hụi của các hụi viên chưa hốt và lấy tên của các hụi viên khác hốt 5 phần hụi, chiếm đoạt của 199 hụi viên, với tổng số tiền trên 14,3 tỷ đồng.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/chu-hui-lua-dao-chiem-doat-tren-14-ty-dong-linh-17-nam-tu-i799078/

Trần Lĩnh - Tiến Tầm/Công an nhân dân

