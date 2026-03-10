Đối tượng truy nã về tội cho vay lãi nặng ra đầu thú

Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vận động đối tượng truy nã Đoàn Quý Trọng (SN 1994; thường trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" ra đầu thú.

Theo tài liệu điều tra, năm 2024, Đoàn Quý Trọng cùng một số đối tượng khác tham gia hoạt động cho vay lãi nặng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Quý Trọng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, lang thang ở nhiều địa điểm khác nhau.

Đối tượng truy nã Đoàn Quý Trọng.

Ngày 18/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trọng. Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vận động, kêu gọi Trọng ra đầu thú. Ngày 6/3/2026, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đầu thú hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.