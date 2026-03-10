Vị khách 'sộp' chuyên đặt hàng mua điện thoại iPhone 16

Vừa ra tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Tiến Dũng đã có ngay "chiêu" mới để tiếp tục thực hiện hành vi này.

Ngày 2/2/2026, anh Phạm Đức C., nhân viên kinh doanh của hệ thống siêu thị điện thoại T, đến Công an phường Tây Mỗ (Hà Nội) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 1/2026, có một người đặt mua điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 16 Pro max, yêu cầu mang đến nhà để giao dịch. Anh C đã mang máy đến cho khách, nhưng người này nói không mua và trả lại máy.

Khi về cửa hàng, anh C kiểm tra mới phát hiện vỏ hộp đã bị bóc tem và chiếc điện thoại đã bị tráo bằng… điện thoại mô hình.

Nguyễn Tiến Dũng và tang vật vụ án.

Sau đó, anh C nhận được thông tin của các cửa hàng khác trong cùng hệ thống về việc cũng có khách đặt mua máy và hẹn mang máy đến xem tại một khu đô thị trên địa bàn phường Tây Mỗ. Nghi ngờ có thể là đối tượng lừa đảo, nên anh C đã đến Công an phường Tây Mỗ trình báo.

Tiếp nhận thông tin của anh C, Công an phường Tây Mỗ đã tiến hành rà soát xác minh, kết hợp các thông tin do nhân viên cửa hàng điện thoại cung cấp, phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện tại địa bàn đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, trú tại Phú Thọ), đồng thời giao nộp chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 16 Pro max màu vàng vừa lừa đảo chiếm đoạt chiếc điện thoại di động trên của nhân viên cửa hàng điện thoại.

Tổ công tác Công an phường Tây Mỗ đã lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Dũng khai bản thân mới ra tù, sống lang thang. Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động để có tiền chi tiêu cá nhân.

Thủ đoạn của Dũng là qua mạng xã hội thuê phòng chung cư trong các khu đô thị để làm địa điểm giao dịch; mua sẵn các điện thoại mô hình iPhone 16 Promax, tem có chữ iPhone và iPhone 16 Pro max, số điện thoại sim "rác"...

Chuẩn bị đầy đủ công cụ, địa điểm, Dũng liên hệ với trang web của hệ thống cửa hàng chuyên kinh doanh mua bán điện thoại di động, giả làm khách mua. Để chiếm đoạt được nhiều tiền Dũng chỉ đặt mua điện thoại iPhone 16 Pro max.

Dũng hẹn nhân viên giao hàng mang điện thoại đến địa chỉ nhà thuê, lấy các lý do khác nhau để tráo đổi máy mô hình với máy thật hoặc mang máy ra ngoài và tẩu thoát. Chiếm đoạt được tài sản, Dũng đăng bán trên các trang mạng, xóa giao dịch mua bán và bỏ sim điện thoại đã dùng liên hệ.

Với phương thức thủ đoạn này, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt số tiền gần 100 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.