Đường dây mua bán ma túy qua ứng dụng công nghệ: Truy tố 79 bị can

Viện KSND TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố 79 bị can trong đường dây ma túy xuyên tỉnh thành do Ngô Văn Minh cầm đầu. Các đối tượng lợi dụng ứng dụng công nghệ để giao hàng và biến nơi ở thành những "động lắc".

Ngô Văn Minh (SN 1996) và 78 đồng phạm bị Viện KSND TP.HCM truy tố về các tội: Mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm…

Theo cáo trạng VKSND TP.HCM, chiều 19/11/2024, tại quận 12 (cũ), TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đ. (tài xế taxi) đang giao một thùng giấy chứa gần 3 kg methamphetamine và hơn 5kg ketamine cho Nguyễn Thái Bảo.

Qua điều tra xác định, Trần Văn Đ. chỉ là lái xe công nghệ, người giao hàng đơn thuần qua ứng dụng, Đ. không hề biết hàng mình giao bên trong là ma túy.

Ma túy, tang vật do Công an TP.HCM triệt phá và thu giữ trong một chuyên án.

CQĐT xác định tháng 8/2024, Ngô Văn Minh được người tên Trường (không rõ lai lịch) thuê nhận, phân lẻ và giao ma túy cho người mua, tiền công từ 2-3 triệu đồng/lần. Minh thuê Lý Đạt Thắng phụ giúp phân phối. Các đối tượng đã tận dụng tối đa sự tiện lợi của các ứng dụng giao hàng để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự chú ý của công an.

Để ngụy trang, các đối tượng thường giấu ma túy trong các gói nilông in đơn hàng Shopee, hoặc ngụy trang ma túy trong hộp yến hoặc hộp trà.

Khi khám xét các điểm liên quan đến Minh và Thắng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 24 kg methamphetamine, hơn 3 kg ketamine và hàng nghìn viên thuốc lắc.

Trong vụ án này có 39 đối tượng bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các đối tượng thuê hàng loạt chung cư cao cấp tại TP.HCM để làm nơi cất giữ hoặc làm “động lắc”.

Điển hình trong vụ án là bị can Nguyễn Hoàng Nam (ngụ tại căn hộ thuộc chung cư Kingdom) Nam nhiều lần thuê các đối tượng nữ đến phục vụ sử dụng ma túy qua đêm.

Cụ thể vào ngày 16/2/2025, Nam thuê Trần Thị Kiều và Trần Thị Thảo với giá 18 triệu đồng/đêm. Đến ngày 22/2/2025, Nam tiếp tục thuê Phan Thị Hồng Thư và Phan Hoàng Quý phục vụ với tổng tiền công lên đến 21 triệu đồng. Buổi tiệc ma túy này kéo dài suốt 3 ngày, đến ngày 25/2/2025 thì hành vi trên của Nam bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài Nguyễn Hoàng Nam, còn rất nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khác với tính chất phức tạp và thủ đoạn tương tự. Trong đó bị can Lê Phát Tài và Nguyễn Thanh Tấn đã biến văn phòng công ty tại quận Tân Phú (cũ) thành nơi "bay lắc". Tài thuê các đối tượng đến phục vụ việc sử dụng ma túy với giá 2-3 triệu đồng/ca, phục vụ. Có thời điểm, nhóm này tụ tập lên đến 8 người để cùng hít ketamine và uống nước vui.

Riêng Nguyễn Thị Hằng thuê một căn nhà tại quận Bình Tân (cũ), sau đó cải tạo các phòng, lắp đặt hệ thống loa, đèn chiếu sáng và chuẩn bị sẵn dụng cụ để cho khách thuê làm nơi sử dụng ma túy. Hằng còn kiêm luôn việc mua hộ ma túy và gọi thêm người phục vụ đến cùng “bay” với khách để thu tiền công.

Trong những người phục vụ "bay lắc”, một số đối tượng hành nghề chuyên nghiệp; các đối tượng như Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Huyền Trân, Trần Thị Thảo… được thuê đến các căn hộ với giá 2-18 triệu đồng mỗi đêm chỉ để thực hiện các công việc như "xào" ma túy, kẻ đường, cuộn ống hút và cùng sử dụng ma túy với khách.