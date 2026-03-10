Tạm giữ đối tượng sát hại người sau khi nhậu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Văn Giang (SN 1994, quê xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, hiện ở xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 8/3, tại ngã ba đường thuộc thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, Giang trong tình trạng đã có men rượu xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh A.T (SN 2000, trú thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao).

Sau đó, Giang về nhà lấy 1 con dao nhọn đi bộ ra ngã ba đường thì gặp anh T, Giang rút dao đâm 1 nhát vào ngực trái của anh T rồi bỏ trốn.

Trương Văn Giang tại cơ quan Công an.

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã đưa anh T đi cấp cứu tại cơ sở y tế, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại Trạm Y tế xã Đăk Sao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Đăk Sao đã triển khai lực lượng phối hợp cùng lực lượng ANTT tại cơ sở tổ chức truy tìm đối tượng, đồng thời vận động gia đình tuyên truyền, thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm, đến khoảng 8h ngày 9/3, lực lượng Công an xã Đăk Sao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và bắt giữ Giang khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực rừng thuộc thôn Năng Nhỏ 1, thu giữ 1 con dao là tang vật của vụ án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.