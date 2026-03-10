Vì sao không khởi tố hình sự vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh?

Ngày 10/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết liên quan đến vụ nổ xảy ra tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường, kết luận mẫu gửi giám định có thành phần thuốc pháo, không tìm thấy thành phần thuốc nổ. Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mẫu gửi giám định không phải là vật liệu nổ.

Từ kết quả điều tra và kết luận mẫu gửi giám định, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Như Báo CAND đã thông tin, sáng 27/2, tại Phòng bệnh số E609 Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh xảy ra vụ nổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nguyệt Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc.

Qua điều tra, khuya 26/2, N.T.N. (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) mang theo một hộp bánh đến Phòng E609 để thăm bệnh nhân L.M.L. (SN 2001, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long) và ở lại đây đến sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Khoảng 7h30 ngày 27/2, bà P.T.G. (SN 1979, mẹ ruột của L.) đến giường bệnh của L. và thấy có hộp bánh đặt dưới gầm giường. Bà G. không biết của ai nên đã nhặt lên định mở ra xem, thì hộp bánh phát nổ.

Vụ nổ làm bà G. bị thương nhẹ ở tay và chân. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại Phòng E609 có 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân được di chuyển an toàn, không ghi nhận thương vong.