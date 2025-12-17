Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh phong cảnh gây sửng sốt của Reuters

Từ cực quang Bắc Âu, sông băng Patagonia đến rừng xanh, bờ biển và những vùng đất chịu tác động khí hậu, loạt ảnh của Reuters khắc họa vẻ đẹp mong manh của Trái Đất năm qua.

anh phong canh anh 1

Ảnh chụp từ trên cao ghi lại cảnh dòng nước từ băng tan chảy, chảy dọc sườn sông băng Turtmann trong một ngày hè oi ả. Hình ảnh khắc họa rõ nét của tác động biến đổi khí hậu tại Turtmann, Thụy Sĩ, ngày 3/9. Ảnh: Denis Balibouse.
anh phong canh anh 2

Một cái cây đơn độc đứng trơ trọi giữa khu vực rừng bị tàn phá ở Marabá, bang Pará, Brazil, ngày 11/9. Ảnh: Amanda Perobelli.
anh phong canh anh 3

Dãy núi phủ tuyết trắng hiện ra trên thung lũng trong buổi sáng mù sương tại Kathmandu, Nepal, ngày 11/10. Ảnh: Navesh Chitrakar.
anh phong canh anh 4

Người dân và du khách phóng tầm mắt ngắm đường chân trời của Kuala Lumpur từ đài quan sát, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/7. Ảnh: Hasnoor Hussain.
anh phong canh anh 5

Đông đúc du khách giữa khu phố người Hoa (Chinatown) nhộn nhịp của Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5. Ảnh: Athit Perawongmetha.
anh phong canh anh 6

Cực quang rực rỡ trên bầu trời Rovaniemi, vùng Lapland, Phần Lan, ngày 25/3. Ảnh: All About Lapland/Alexander Kuznetsov.
anh phong canh anh 7

Toàn cảnh vùng đất gồ ghề ở miền nam Alberta, Canada, khu vực giáp bang Montana (Mỹ), ghi nhận ngày 18/1. Ảnh: Todd Korol.
anh phong canh anh 8

Những thân cây cháy sém hiện ra mờ ảo trong làn sương sớm sau vụ cháy rừng gần Arganil, Bồ Đào Nha, ngày 11/9. Ảnh: Pedro Nunes.
anh phong canh anh 9

Những tảng băng trôi lững lờ trước các ngôi nhà ở làng Nuuk, Greenland, ngày 11/2. Ảnh: Sarah Meyssonnier.
anh phong canh anh 10

Lượng mưa lớn dồn dập trong cơn bão Byron đã tạo nên những thác nước mới tại Qumran, gần Biển Chết, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 11/12. Ảnh: Reuters/Ilan Rosenberg.
anh phong canh anh 11

Cực quang phương Bắc (Aurora Borealis) thắp sáng bầu trời đêm tại Valtournenche, thung lũng Aosta, Italy, ngày 12/11. Ảnh: Matterhorn Ski Paradise and Ferate
anh phong canh anh 12

Những đóa chuông xanh dại - loài hoa nở rộ vào khoảng giữa tháng 4 - tạo thành một tấm thảm rực rỡ tại khu rừng Hallerbos, còn được gọi là "Rừng Xanh", ở Halle, gần Brussels, Bỉ, ngày 22/4. Ảnh: Yves Herman.
anh phong canh anh 13

Nhóm du khách đứng chiêm ngưỡng dòng băng Perito Moreno, gần thành phố El Calafate, thuộc tỉnh Santa Cruz ở vùng Patagonia, Argentina, ngày 21/4. Ảnh: Bernat Parera.
anh phong canh anh 14

Máy bay không người lái ghi lại hình ảnh đường bờ biển vùng Antofagasta, nơi các "khu rừng biển" của Chile đang bị đe dọa bởi đại dương ấm lên và ô nhiễm, tại Paposo, Chile, ngày 12/6. Ảnh: Pablo Sanhueza.
anh phong canh anh 15

Một người phụ nữ dắt chó đi dạo dưới bầu trời u ám trên bãi biển, trong khi cơn bão mang tên Bram đang tiến gần New Brighton, Anh, ngày 9/12. Ảnh: Phil Noble.
anh phong canh anh 16

Sông Aguarico chảy qua khu vực sinh sống của cộng đồng bản địa A’i Cofan, nơi các đội bảo vệ từ nhiều cộng đồng trong khu vực họp bàn nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Amazon khỏi khai thác, tại Sinangoe, Ecuador, ngày 3/12. Ảnh: Karen Toro.
anh phong canh anh 17

Khung cảnh tuyết trắng lặng lẽ phản chiếu trên mặt hồ Gerold ở Gerold, Đức, ngày 21/11. Ảnh: Angelika Warmuth.

Ảnh: Reuters

ảnh phong cảnh Nhiếp ảnh phong cách ảnh đẹp 2025 cực quang Bắc Âu băng tan

