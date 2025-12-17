Ảnh phong cảnh gây sửng sốt của Reuters

|
Ảnh chụp từ trên cao ghi lại cảnh dòng nước từ băng tan chảy, chảy dọc sườn sông băng Turtmann trong một ngày hè oi ả. Hình ảnh khắc họa rõ nét của tác động biến đổi khí hậu tại Turtmann, Thụy Sĩ, ngày 3/9. Ảnh: Denis Balibouse.
|
Một cái cây đơn độc đứng trơ trọi giữa khu vực rừng bị tàn phá ở Marabá, bang Pará, Brazil, ngày 11/9. Ảnh: Amanda Perobelli.
|
Dãy núi phủ tuyết trắng hiện ra trên thung lũng trong buổi sáng mù sương tại Kathmandu, Nepal, ngày 11/10. Ảnh: Navesh Chitrakar.
|
Người dân và du khách phóng tầm mắt ngắm đường chân trời của Kuala Lumpur từ đài quan sát, Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/7. Ảnh: Hasnoor Hussain.
|
Đông đúc du khách giữa khu phố người Hoa (Chinatown) nhộn nhịp của Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5. Ảnh: Athit Perawongmetha.
|
Cực quang rực rỡ trên bầu trời Rovaniemi, vùng Lapland, Phần Lan, ngày 25/3. Ảnh: All About Lapland/Alexander Kuznetsov.
|
Toàn cảnh vùng đất gồ ghề ở miền nam Alberta, Canada, khu vực giáp bang Montana (Mỹ), ghi nhận ngày 18/1. Ảnh: Todd Korol.
|
Những thân cây cháy sém hiện ra mờ ảo trong làn sương sớm sau vụ cháy rừng gần Arganil, Bồ Đào Nha, ngày 11/9. Ảnh: Pedro Nunes.
|
Những tảng băng trôi lững lờ trước các ngôi nhà ở làng Nuuk, Greenland, ngày 11/2. Ảnh: Sarah Meyssonnier.
|
Lượng mưa lớn dồn dập trong cơn bão Byron đã tạo nên những thác nước mới tại Qumran, gần Biển Chết, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 11/12. Ảnh: Reuters/Ilan Rosenberg.
|
Cực quang phương Bắc (Aurora Borealis) thắp sáng bầu trời đêm tại Valtournenche, thung lũng Aosta, Italy, ngày 12/11. Ảnh: Matterhorn Ski Paradise and Ferate
|
Những đóa chuông xanh dại - loài hoa nở rộ vào khoảng giữa tháng 4 - tạo thành một tấm thảm rực rỡ tại khu rừng Hallerbos, còn được gọi là "Rừng Xanh", ở Halle, gần Brussels, Bỉ, ngày 22/4. Ảnh: Yves Herman.
|
Nhóm du khách đứng chiêm ngưỡng dòng băng Perito Moreno, gần thành phố El Calafate, thuộc tỉnh Santa Cruz ở vùng Patagonia, Argentina, ngày 21/4. Ảnh: Bernat Parera.
|
Máy bay không người lái ghi lại hình ảnh đường bờ biển vùng Antofagasta, nơi các "khu rừng biển" của Chile đang bị đe dọa bởi đại dương ấm lên và ô nhiễm, tại Paposo, Chile, ngày 12/6. Ảnh: Pablo Sanhueza.
|
Một người phụ nữ dắt chó đi dạo dưới bầu trời u ám trên bãi biển, trong khi cơn bão mang tên Bram đang tiến gần New Brighton, Anh, ngày 9/12. Ảnh: Phil Noble.
|
Sông Aguarico chảy qua khu vực sinh sống của cộng đồng bản địa A’i Cofan, nơi các đội bảo vệ từ nhiều cộng đồng trong khu vực họp bàn nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Amazon khỏi khai thác, tại Sinangoe, Ecuador, ngày 3/12. Ảnh: Karen Toro.
|
Khung cảnh tuyết trắng lặng lẽ phản chiếu trên mặt hồ Gerold ở Gerold, Đức, ngày 21/11. Ảnh: Angelika Warmuth.
Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.