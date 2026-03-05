Chiến sự Trung Đông giáng thêm đòn đau vào du lịch Campuchia

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra cú sốc kết nối hàng không với Campuchia, đe dọa làm “bốc hơi” gần 52.000 lượt khách mỗi tháng.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông khiến nhiều không phận và sân bay trọng điểm trong khu vực đóng cửa hoặc điều chỉnh hoạt động, Campuchia vì thế cũng chịu tác động dây chuyền từ những gián đoạn kết nối này.

Cục Hàng không Dân dụng Nhà nước Campuchia (SSCA) thông tin hiện có khoảng lượt 12.960 hành khách mỗi tuần đi/đến Campuchia phụ thuộc vào các tuyến bay quá cảnh qua các trung tâm hàng không vùng Vịnh. Nếu xung đột tiếp diễn, con số này tương đương gần 52.000 lượt khách mỗi tháng có nguy cơ bị ảnh hưởng, theo Kiripost.

Các trung tâm trung chuyển như Doha, Dubai và Abu Dhabi vốn đóng vai trò cửa ngõ chính kết nối Campuchia với châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Những hãng hàng không như Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways là “cầu nối” then chốt cho thị trường phương Tây.

Tuy nhiên, việc đóng cửa không phận tạm thời, điều chỉnh hành lang bay và gia tăng chi phí nhiên liệu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh đang khiến hơn 50 chuyến bay mỗi tuần liên quan đến Trung Đông bị gián đoạn.

Theo người phát ngôn SSCA, ông Sin Chansereivutha, Campuchia hiện quản lý 54 chuyến bay liên quan đến Trung Đông mỗi tuần, trong đó 48 chuyến qua Sân bay quốc tế Techo và 6 chuyến qua Sân bay quốc tế Siem Reap-Angkor. Dù vậy, ông khẳng định hệ thống hàng không và không phận Campuchia vẫn vận hành bình thường, an toàn, không chịu tác động trực tiếp về an ninh. Các điều chỉnh hiện nay mang tính phòng ngừa và bắt nguồn từ yếu tố bên ngoài.

Máy bay đỗ tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Dubai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Ở góc độ ngành du lịch, tác động đã bắt đầu lộ diện. Ông Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Campuchia (CATA), cho rằng nước này đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng kép” khi vừa bị bóp nghẹt bởi gián đoạn kết nối, vừa chịu tác động tâm lý từ dòng tin tức toàn cầu khiến du khách phương Tây có cái nhìn thiếu chính xác về sự ổn định của khu vực châu Á.

Theo ông, trong 48 giờ qua đã có hơn 3.400 chuyến bay bị hủy trên toàn khu vực. Dù chưa có thống kê cụ thể số chuyến bay đến Campuchia bị ảnh hưởng, các doanh nghiệp lữ hành đã ghi nhận làn sóng hủy phòng khách sạn và tour tại Siem Reap và Phnom Penh, khi du khách châu Âu nhận thấy tuyến đường trung chuyển của họ bị chặn.

Tuy nhiên, không phải mọi phân khúc đều chịu tác động như nhau. Ông Katoeu Mohammad Nossry, Chủ tịch Nhóm công tác Du lịch thân thiện với người Hồi giáo thuộc Bộ Du lịch, cho biết lượng khách từ Iran đến Campuchia vốn thấp và chưa có đường bay thẳng.

Thị trường du lịch Hồi giáo từ Trung Đông cũng chưa chiếm tỷ trọng lớn, dù Campuchia đã có chiến lược phát triển phân khúc này. Một số tín hiệu tích cực được ghi nhận từ Malaysia, Indonesia và Brunei, song nhìn chung quy mô vẫn còn hạn chế.

Ở tuyến đầu kinh doanh lưu trú, ông Andrew Tay, Giám đốc Khách sạn kiêm Căn hộ Himawari, cho biết hiện chưa ghi nhận hủy đặt phòng đáng kể, song thừa nhận nguy cơ chậm trễ và chi phí tăng do giá nhiên liệu leo thang nếu xung đột kéo dài.

Trong bối cảnh đó, CATA kêu gọi chuyển hướng sang các tuyến bay thay thế qua Singapore, Kuala Lumpur, Việt Nam và Seoul nhằm duy trì kết nối an toàn với thị trường phương Tây. Đồng thời, hiệp hội cũng đề xuất các hãng hàng không và đối tác quốc tế linh hoạt hơn về chính sách đổi, hủy vé để giữ niềm tin của du khách.

Dù vẫn khẳng định Campuchia là điểm đến hòa bình và an toàn, ngành du lịch nước này đang đứng trước thử thách không nhỏ. Khi các “mạch máu” trung chuyển toàn cầu bị nghẽn, những nền kinh tế phụ thuộc vào kết nối hàng không như Campuchia buộc phải căng mình thích ứng. Nếu chiến sự còn kéo dài, bài toán không chỉ dừng ở số chuyến bay bị hủy, mà sẽ lan sang chi phí, tâm lý thị trường và tốc độ phục hồi du lịch trong cả năm.