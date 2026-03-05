Dừng vĩnh viễn thủy phi cơ bay ngắm vịnh Hạ Long

Đơn vị khai thác thông báo ngừng dịch vụ thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 1/4 khiến nhiều du khách tiếc nuối.

Thủy phi cơ tại bến phà Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.

Hải Âu Aviation (HAA) vừa thông báo dịch vụ thủy phi cơ ngắm vịnh Hạ Long sẽ ngừng khai thác từ ngày 1/4. Đơn vị gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới khách hàng và các đối tác đã luôn dành tình cảm, sự tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian qua.

Thủy phi cơ được hãng hàng không Hải Âu đưa vào khai thác bay ngắm cảnh ở Việt Nam từ tháng 9/2014. Loại thủy phi cơ bay ngắm vịnh Hạ Long là Cessna Caravan C208B-EX sản xuất năm 2014 và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đây là máy bay có một động cơ lớn nhất và cũng là máy bay một động cơ an toàn nhất khi cất và hạ cánh trên mặt nước.

Để có thể cất hạ cánh trên mặt nước và vận hành an toàn tại vịnh Hạ Long, thuỷ phi cơ được gắn 2 phao bên dưới máy bay và bên trong máy bay là hệ thống thiết bị hàng không tối tân nhất, radar thời tiết, hệ thống theo dõi bão, hệ thống GPS.

Khi cất cánh, máy bay sẽ di chuyển từ đường băng xuống mặt nước và tăng tốc để bay lên trời ở độ cao hơn 300 m. Hạ cánh cũng tương tự, máy bay hạ độ cao đáp xuống mặt nước rồi đi lên đường băng.

Vịnh Hạ Long từ cửa sổ thủy phi cơ.

Trải nghiệm bay ngắm vịnh Hạ Long có giá từ 1,6 triệu đồng với khách Việt và 2 triệu đồng với khách quốc tế, thời gian bay 25 phút. Khách cũng có thể thuê các chuyến charter hoặc bay ngắm cảnh từ Hà Nội đến Tuần Châu với giá từ 9 triệu đồng.

Chuyến bay khởi hành từ bến phà Tuần Châu, đi qua đảo tuần Châu, đảo Rều, hòn Hang Đinh, Bà Hai, Bụt Mọc, Tai Voi, hang Sửng Sốt, đảo Ti Top, hòn Đỉnh Hương, động Thiên Cung rồi quay về sân đỗ.

Mỗi chuyến thủy phi cơ có sức chứa tối đa 14 người, gồm 12 hành khách và hai phi công. Phi công sẽ trực tiếp giới thiệu với du khách về tour ngắm cảnh cũng như các địa điểm sẽ đi qua. Hành khách được phép quay phim, chụp ảnh, thậm chí livestream từ độ cao 500-3.000m so với mực nước biển.

Thủy phi cơ trở về bến phà Tuần Châu sau một hành trình bay ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000.

Vịnh có 1.969 hòn đảo nổi lên giữa làn nước xanh ngọc, tạo nên cấu trúc karst ngập nước hiếm có, cùng hệ sinh thái phong phú, các hang động kỳ ảo và những bãi cát nhỏ ẩn dưới vách đá.

Vịnh Hạ Long có nhiều tuyến tham quan bằng du thuyền, phổ biến nhất là tuyến 1 (khoảng 3-4 giờ) với các điểm như: Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá; tuyến 2 (khoảng 6-8 giờ) bao gồm: Hang Sửng Sốt, Đảo Titop, Hang Luồn.