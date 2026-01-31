Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Thái Lan: 'Hạ tầng du lịch Việt Nam vượt trội hơn chúng ta'

  • Thứ bảy, 31/1/2026 05:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mối lo lớn nhất của du lịch Thái Lan hiện nay là tình trạng chậm trễ hạ tầng, trong khi Việt Nam đang phát triển hệ thống lưu trú, sân bay và kế hoạch mở rộng cụm du lịch.

Du khách mặc trang phục truyền thống Thái Lan tạo dáng chụp ảnh khi tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành hãng tư vấn C9 Hotelworks, cho biết Việt Nam đang nổi lên như một "ngôi sao mới" của du lịch khu vực, theo Bangkok Post.

Chuyên gia này nhận định Việt Nam ghi nhận những bước phát triển đáng kể trong thập niên qua nhằm thu hút thêm du khách quốc tế, nhất là từ Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời giành thị phần từ Thái Lan.

Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 7,23% so với năm trước, còn gần 33 triệu lượt.

Theo ông Barnett, Việt Nam hiện sở hữu nguồn cung phòng khách sạn rất lớn, cùng kế hoạch phát triển tương lai đầy ấn tượng. Trên toàn quốc, Việt Nam có khoảng 780.000 phòng khách sạn và 38.000 cơ sở lưu trú đăng ký, cao hơn đáng kể so với hơn 704.000 phòng và 16.000 cơ sở của Thái Lan.

Giá phòng khách sạn tại Việt Nam cũng cạnh tranh hơn, trung bình thấp hơn khoảng 20% so với Thái Lan.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2025
Nguồn: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT)
Nhãn2019202020212022202320242025
Việt Nam Triệu lượt 193.70.00353.412.517.621.2
Thái Lan
39.96.690.5111.1528.1535.432.9

Chi phí lao động, thực phẩm thấp cùng thị trường hàng không giá rẻ phát triển là những yếu tố giúp giá dịch vụ du lịch tại Việt Nam duy trì mức cạnh tranh.

Tờ báo Thái Lan dẫn lời ông Barnett nhận định từ khi mở cửa trở lại sau năm 1994, Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến lớn, bất chấp các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Dù vậy, ông cho rằng Việt Nam "vẫn đang ở giai đoạn đầu" của ngành du lịch và chưa tích lũy được bề dày kinh nghiệm như Thái Lan khi thị trường đã bước vào giai đoạn trưởng thành.

"Việt Nam rồi cũng sẽ đối mặt với những thách thức tương tự. Câu hỏi đặt ra hiện nay là chúng ta sẽ đi theo hướng nào", ông Barnett nhận định.

Viet Nam anh 1

Một gia đình du khách xếp hàng làm thủ tục check-in tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, năm 2016. Ảnh: Reuters.

Một lợi thế đáng kể khác của Việt Nam là tốc độ phát triển hạ tầng, với kế hoạch xây dựng 12 sân bay mới và mạng lưới đường sắt cao tốc, theo vị giám đốc điều hành.

Ngoài ra, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính từ 63 xuống 34 tỉnh, thành cũng được kỳ vọng giúp tinh gọn quản lý và thúc đẩy phát triển các điểm đến cấp hai, cấp ba.

Ngược lại, Thái Lan đang đối mặt tình trạng chậm trễ ở nhiều dự án hạ tầng, gồm đường cao tốc, sân bay mới tại Phuket và tuyến đường sắt cao tốc kết nối 3 sân bay.

Theo ông Barnett, Thái Lan vẫn quá tập trung vào các điểm đến truyền thống như Phuket, Koh Samui, Pattaya và Chiang Mai, trong khi chưa có chiến lược phát triển rõ ràng cho các địa điểm mới.

Ông nhận định khu vực tư nhân Thái Lan đang hoạt động hiệu quả, nhưng chính phủ cần theo kịp bằng cách hỗ trợ hạ tầng mới và thu hút đầu tư nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với tình trạng 'mệt mỏi điểm đến' và bài toán thay đổi cho tương lai", ông Barnett nói.

C9 Hotelworks là tập đoàn tư vấn bất động sản và khách sạn hàng đầu khu vực Châu Á, trụ sở chính đặt tại Phuket, Thái Lan. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu về phát triển dự án và quản lý khách sạn tại khu vực này.

Đan Châu

