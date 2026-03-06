Khách Campuchia đến Việt Nam giảm mạnh

Campuchia từ vị trí thứ 3 giảm mạnh xuống thứ 9 trong các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 2. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với hơn 480.000 lượt khách.

Du khách Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 6/3, Cục Thống kê Quốc gia (Bộ Tài chính) cho biết trong tháng 2, Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, giảm 9,2% so với tháng trước nhưng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung hai tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3,8 triệu lượt, đường bộ đạt 741.200 lượt và đường biển 109.500 lượt.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế không có quá nhiều biến động. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, tiếp đến là Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, Campuchia từ vị trí thứ 3 trong tháng trước đã giảm xuống thứ 9.

Các thị trường Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Malaysia duy trì mức độ ổn định. Philippines bất ngờ xuất hiện trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất, thay thế Australia.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM ĐÔNG NHẤT TRONG THÁNG 2 Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Malaysia Campuchia Philippines Lượt khách Lượt khách 481.589 463.147 121.493 119.112 105.981 70.856 67.047 57.578 54.205 50.532

Cục Thống kê Quốc gia nhận định các chính sách thị thực mang tính đột phá, cùng với việc đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thu hút đông đảo du khách quốc tế đến Việt Nam.

Doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm ước đạt 15.000 tỷ đồng , chiếm 1,2% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chủ yếu nhờ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng mạnh trong giai đoạn đầu năm và dịp Tết Nguyên đán.

Một số địa phương ghi nhận doanh thu du lịch tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, như: Cà Mau tăng 23,2%, Quảng Ninh tăng 21,3%, Đà Nẵng tăng 15,9%, TP.HCM tăng 12,1% và Hà Nội tăng 7,3%.

Du khách Ennio Fioramonti (55 tuổi, người Italy) trải nghiệm mua gà đen tại chợ Âm Dương cạnh nghĩa trang làng Ó (Bắc Ninh) mùng 4 Tết (20/2). Ảnh: Trần Hiền.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá Tết Bính Ngọ (14-22/2) cho thấy bức tranh du lịch khởi sắc toàn diện trên cả nước.

Thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ du lịch sôi động.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi.

"Nhìn chung, không khí sôi động tại các điểm đến, những con số tăng trưởng ấn tượng và chất lượng tăng trưởng bền vững là minh chứng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành", đại diện Cục nhận định.