Ngành du lịch Trung Đông có thể 'bốc hơi' 56 tỷ USD vì chiến sự

Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran đang đẩy du lịch Trung Đông vào một phép thử nghiệt ngã.

Một số du khách và người dân địa phương tắm nắng trên bãi biển Dubai, gần bến du thuyền, sau các vụ tấn công cuối tuần, ngày 1/3. Ảnh: Christopher Pike.

Ngành du lịch tại Trung Đông - lĩnh vực được Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) ước tính đóng góp khoảng 367,3 tỷ USD cho kinh tế khu vực - đang chịu cú đánh trực diện từ chiến sự Mỹ, Israel và Iran.

Tại UAE, các trung tâm hàng không then chốt như Dubai bị gián đoạn nghiêm trọng. Hàng chục nghìn hành khách mắc kẹt, nhiều biểu tượng du lịch như sân bay quốc tế Dubai, khách sạn Burj Al Arab,... ghi nhận hư hại sau các đợt tấn công và đánh chặn.

Với một khu vực đặt cược lớn vào hình ảnh nghỉ dưỡng sang trọng và an toàn, đây không chỉ là gián đoạn vận hành mà còn là cú sốc vào niềm tin thị trường.

Con số thiệt hại tiềm tàng đang cho thấy mức độ rủi ro không nhỏ. Theo Tourism Economics, lượng khách đến Trung Đông trong năm nay có thể thấp hơn dự báo 23-38 triệu lượt, kéo theo mức thất thu chi tiêu du lịch khoảng 34- 56 tỷ USD , tùy vào thời gian và cường độ xung đột.

Đây là đòn đánh thẳng vào hình ảnh được các thành phố như Dubai hay Abu Dhabi dày công xây dựng suốt nhiều năm qua bằng các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng, hàng không, khách sạn và các dự án gắn chặt vợi hình tượng xa hoa, an toàn, Reuters nhận định.

Du khách tập trung xem đài phun nước âm nhạc trước tòa nhà Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), ngày 12/3/2020. Ảnh: Reuters.

Tác động tức thời đã xuất hiện trong hành vi đặt chỗ. Dữ liệu từ AirDNA cho thấy lượng hủy đặt phòng lưu trú ngắn ngày tại UAE trong ngày 28/2 sau các vụ tấn công ban đầu tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 8.450 căn, phần lớn rơi vào các kỳ nghỉ dự kiến trong tháng 3.

Cùng lúc, Giám đốc điều hành Ryanair Michael O’Leary (hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu) cho biết lượng đặt chỗ đến Trung Đông “giảm mạnh”, trong khi nhu cầu đã chuyển sang các điểm đến ngắn ngày ở Nam Âu như Bồ Đào Nha, Italy và Hy Lạp trước kỳ nghỉ Phục Sinh.

Điều đáng nói là cú sốc này đến vào thời điểm du lịch vùng Vịnh vừa phục hồi mạnh sau đại dịch. WTTC dự báo chi tiêu của khách quốc tế tại Trung Đông năm 2025 đạt gần 194 tỷ USD , cao hơn 24% so với mức đỉnh năm 2019.

Chính đà tăng này từng củng cố niềm tin rằng khu vực đã vượt qua vai trò điểm trung chuyển đơn thuần để trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí cao cấp. Bởi vậy, mỗi ngày khủng hoảng kéo dài không chỉ làm giảm lượng khách hiện tại mà còn bào mòn nỗ lực tăng trưởng mà các chính phủ vùng Vịnh đang theo đuổi.

Ở cấp độ doanh nghiệp, Reuters cho biết các hãng lữ hành Đức như Dertour và hãng du thuyền TUI Cruises đã hủy hoặc điều chỉnh tour Trung Đông, trong khi Hiệp hội Du lịch Đức (DRV) ước tính khoảng 30.000 du khách của các công ty lữ hành Đức bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bức tranh chưa hoàn toàn chỉ có một màu. Reuters ghi nhận một số du khách vẫn tiếp tục kỳ nghỉ trong trạng thái bình tĩnh, thậm chí nói sẽ quay lại vùng vịnh bất chấp rủi ro.

Một du khách Italy rời Dubai bằng chuyến charter đột xuất mô tả quá trình sơ tán vội vã, trong khi một số hành khách trên du thuyền ghé Doha hay Dubai cho biết bầu không khí trên tàu vẫn khá bình thường, dù cảm giác bất an là có thật. Sự song hành giữa lo lắng và trấn an này cho thấy niềm tin du lịch chưa sụp đổ hoàn toàn, nhưng rõ ràng đã bị rạn nứt.