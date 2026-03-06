Tăng 300% người thuê máy bay riêng rời khỏi Trung Đông

Xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến hàng nghìn người mắc kẹt ở Trung Đông tìm cách "tháo chạy", đẩy nhu cầu thuê chuyên cơ từ một công ty Anh tăng tới 300%.

Hành khách mắc kẹt tại Duabi mệt mỏi chờ đợi được hỗ trợ. Ảnh: Altaf Qadri.

Máy bay thường trở thành phương tiện được tìm kiếm khẩn cấp mỗi khi khủng hoảng xảy ra ở đâu đó trên thế giới. Từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra từ ngày 28/2, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không đã vượt xa nguồn cung khi hàng nghìn người mắc kẹt ở Trung Đông vội vã tìm đường rời đi.

Trong khi nhiều người phải chờ các chính phủ điều máy bay tới sơ tán, những người có khả năng tài chính có thể chọn phương án đắt đỏ nhưng nhanh chóng hơn, đó là thuê chuyên cơ riêng, theo The Guardian.

Matt Purton, giám đốc dịch vụ hàng không của công ty toàn cầu Air Charter Service có trụ sở tại Anh, là người nhận được nhiều cuộc gọi trong tình huống này. Purton không chỉ sắp xếp các chuyến bay cho giới siêu giàu và người nổi tiếng di chuyển khắp thế giới, mà còn hỗ trợ chính phủ.

Dù công ty không chấp nhận mọi yêu cầu thuê máy bay từ "bất kỳ ai có khả năng chi trả", Purton thừa nhận xung đột Trung Đông đã khiến nhu cầu tăng mạnh.

"Nhu cầu thuê máy bay hiện cao hơn khoảng 200-300% so với thông thường vào thời điểm này trong năm. Chúng tôi bận rộn chưa từng thấy", ông nói.

Máy bay đỗ tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Dubai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Công ty cho biết không tự động tăng giá trong những thời điểm khủng hoảng. Tuy nhiên, khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, giá thuê vẫn phải điều chỉnh theo mức thị trường. Phần lớn các hợp đồng với chính phủ được thực hiện theo mức phí cố định đã thỏa thuận từ trước.

Purton cho biết ông thận trọng khi dự đoán diễn biến của cuộc chiến, bất kể tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty.

"Các hành lang hàng không vốn đã khá hạn chế. Nếu thêm tuyến bay nào bị đóng, việc đưa máy bay ra/vào khu vực sẽ khó khăn hơn nhiều. Điều duy nhất chắc chắn lúc này là tình hình luôn thay đổi. Cảm giác như đến sau một trận động đất với chiếc chổi và cái hốt rác", ông nói.

Theo ông, công ty nhận được cuộc gọi từ bất kể ai, từ các cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật mắc kẹt ở Dubai, nhóm du khách muốn góp tiền thuê chung một chuyến bay để về nhà, cho đến các doanh nghiệp và cá nhân giàu có. Ông cho rằng, khi chiến tranh xảy ra, không phân biệt giữa triệu phú và tỷ phú.

Không phận Iran và Iraq vẫn "vắng lặng" ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Purton ước tính hiện có ít nhất nửa triệu người đang mắc kẹt và tìm cách rời đi. Tuy nhiên, nhiều máy bay và phi hành đoàn lại không ở đúng vị trí trên thế giới để nhanh chóng đến Trung Đông đưa người ra ngoài. Ông cho rằng các chính phủ châu Âu nên phối hợp với nhau để giải quyết tình hình.

"Nếu thiết lập một cầu hàng không ở nơi như Oman, họ có thể sơ tán nhiều người hơn và nhanh hơn, chẳng hạn bay từ Muscat hoặc sân bay quốc tế Fujairah đến những điểm như Larnaca hoặc Malta", ông nói.

Dù thông thường công ty cho thuê trọn chuyến bay, đôi khi họ cũng bán từng ghế riêng lẻ. Trong bối cảnh hiện nay, công ty đã quyết định áp dụng phương án này để hỗ trợ đưa những người mắc kẹt rời Trung Đông.

"Đây là cuộc khủng hoảng hàng không tồi tệ nhất kể từ Covid-19", Purton nói.