Năm biến động của Huế

Năm 2025 sắp khép lại với mức tăng trưởng mạnh về lượng khách và doanh thu, song du lịch Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức về hạ tầng, sản phẩm và khả năng giữ chân du khách.

Năm 2025, Huế ước tính đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%); khách nội địa đạt 4,4 triệu lượt (tăng 78%). Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng , tăng 64,4%.

"Đây là những con số thể hiện rõ sức bật và sự bứt phá của ngành du lịch Huế trong năm qua", bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HUẾ TRONG 11 THÁNG Nguồn: Sở Du lịch TP. Huế Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Lượt khách 399.586 489.769 564.149 601.098 595.958 661.079 697.309 556.083 413.553 421.307 444.828

Sức bật

Năm 2025 đánh dấu lần thứ hai Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Chuỗi sự kiện kéo dài suốt năm, với quy mô và mật độ dày hơn, đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt cho hình ảnh điểm đến.

Theo bà Trâm, lượng khách quốc tế đến Huế tăng mạnh, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Pháp, Mỹ, Đức, Australia, Italy, Hàn Quốc… góp phần cải thiện công suất phòng, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Các sự kiện nằm trong chuỗi Năm Du lịch quốc gia được đánh giá có quy mô lớn hơn, tần suất dày hơn và đa dạng hơn về hình thức, qua đó gia tăng giá trị thương hiệu cho điểm đến.

Nhiều sự kiện điểm nhấn được tổ chức góp phần thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ và nhóm khách quốc tế yêu thích trải nghiệm bản địa.

Du khách diện cổ phục, tham quan điện Kiến Trung dịp Tết 2024. Ảnh: Quỳnh Danh.

Song song đó, hệ sản phẩm du lịch được mở rộng theo hướng đa dạng và giàu bản sắc. Bên cạnh việc khai thác các giá trị cốt lõi như di sản, ẩm thực và âm nhạc cung đình, Huế đẩy mạnh các sản phẩm mới như du lịch đêm, du lịch xanh (Net Zero), du lịch chăm sóc sức khỏe, Festival Huế bốn mùa.

Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế cho biết công tác quảng bá du lịch địa phương trong năm 2025 được triển khai bài bản và quy mô. Các chiến dịch truyền thông số được đầu tư về nội dung và hình ảnh, nhiều video quảng bá chất lượng cao được lan tỏa rộng rãi.

Đáng chú ý, video quảng bá với chủ đề Huế - Miền di sản xanh an yên được phát sóng trên kênh truyền hình CNN của Mỹ, đạt hơn 1,4 triệu lượt xem và 36.000 lượt chia sẻ chỉ sau 5 ngày.

Huế cũng chủ động tham gia nhiều hoạt động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Pháp, Italy, Thụy Sĩ, Ba Lan, Séc, Đức, Malaysia, Indonesia…

Thành phố tăng cường hợp tác với các đối tác lớn như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, hướng tới mở các đường bay quốc tế trực tiếp Huế - Incheon, Huế - Singapore, cùng chuyến charter Thâm Quyến - Huế.

Du khách chiêm ngưỡng ngai vàng triều Nguyễn trong điện Kiến Trung dịp Tết 2024. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên kết du lịch vùng Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng tiếp tục được duy trì bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại thị trường mục tiêu và hội chợ quốc tế tạo thêm động lực mới cho ngành.

"Việc ký kết hợp tác giữa ngành du lịch Huế và Học viện Hàng không Việt Nam trong đào tạo nhân lực, quảng bá và nghiên cứu được kỳ vọng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và bền vững cho ngành", bà Trâm nói.

Điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả tích cực, du lịch Huế năm 2025 đối diện nhiều thách thức.

Đợt bão lũ liên tiếp từ tháng 10 đến tháng 11 khiến lượng khách trong tháng 10 giảm so với tháng trước. Mưa lớn kéo dài gây hư hại hạ tầng, khiến gần 15m đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập trong sáng 4/11.

Ngoài ra, nhiều điểm di tích như Đại nội Huế phải đóng cửa, tạm dừng đón khách do mưa lũ gây ngập sâu, ảnh hưởng hoạt động du lịch. Tuy nhiên, doanh thu và lượt khách vẫn được ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bà Trâm, ở góc độ phát triển dài hạn, Huế vẫn thiếu các khách sạn mang thương hiệu quốc tế có sức nhận diện cao. Phần lớn cơ sở lưu trú hiện nay là thương hiệu trong nước và địa phương, ít được khách quốc tế biết đến.

Quy mô phòng lưu trú, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, còn hạn chế. Toàn thành phố hiện có 893 cơ sở lưu trú với 14.229 phòng, trong đó khách sạn 3-5 sao chỉ có 22 cơ sở với 3.115 phòng.

Ngoài ra, việc chưa kết nối thành công các đường bay quốc tế thường lệ đến Huế cũng làm giảm lợi thế cạnh tranh, dù hạ tầng sân bay quốc tế Phú Bài đã được đầu tư hoàn chỉnh.

Nước lũ trên sông Hương và sông Bồ trên mức báo động ba, gây ngập sâu tại Đại nội Huế, ngày 28/10. Ảnh: Quốc Anh.

Sản phẩm du lịch được đánh giá chưa đủ đa dạng. Khách đến Huế chủ yếu vẫn tham quan di tích, di sản, trong khi các sản phẩm bổ trợ như du lịch đêm, du lịch trải nghiệm, du lịch biển - đầm phá chất lượng cao còn hạn chế. Hoạt động ban đêm vẫn đơn điệu, chủ yếu là tour ca Huế trên sông Hương.

Hệ quả là thời gian lưu trú bình quân của du khách nhiều năm không tăng, ở mức khoảng 1,7 ngày. Năm 2025, trong tổng số 6,3 triệu lượt khách đến Huế, chỉ có khoảng 1,98 triệu lượt khách lưu trú qua đêm, chiếm 31,4%. Phần lớn du khách rời Huế trong ngày khiến mức chi tiêu bình quân vẫn thấp.

Tham vọng

Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết từ năm 2026, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị di sản đặc thù - hiện đại, xanh và thông minh. Phát triển du lịch dựa trên nguyên tắc: bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và bền vững là mục tiêu xuyên suốt.

Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng chính sách thu hút đầu tư mang tính đột phá, nhất là trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh - bền vững và các khu vui chơi, giải trí chất lượng cao.

Du khách tham quan Đại nội Huế hồi tháng 6. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thứ hai, phát triển hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại và đồng bộ, trọng tâm là nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài, cảng Chân Mây và các tuyến giao thông kết nối liên vùng; hình thành các công trình dịch vụ bổ trợ như trung tâm hội nghị quốc tế, công viên giải trí, khu du lịch sinh thái.

Thứ ba, đa dạng hóa hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng, khai thác sâu giá trị di sản cung đình, nghệ thuật Ca Huế, hệ thống lễ hội truyền thống và ẩm thực độc đáo để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, chuẩn hóa đào tạo theo tiêu chuẩn ASEAN, chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ số và nghiệp vụ phục vụ chuyên nghiệp.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương hiệu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết phát triển tour với các thị trường trọng điểm như ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Thứ sáu, tăng cường quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường du lịch, hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ, bảo vệ nghiêm ngặt di sản, cảnh quan và môi trường.

"Huế hội đủ điều kiện để trở thành 'thủ phủ du lịch văn hóa của Đông Nam Á'", bà Trâm nhận định.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng đó, sự đồng hành lâu dài của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương được xem là yếu tố then chốt nhằm biến di sản thành động lực phát triển bền vững, thay vì chỉ là tài nguyên để khai thác ngắn hạn.