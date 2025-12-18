Cảnh trekking tắc đường, 'đông như chợ' tại Tà Xùa

Du khách đổ xô trekking đỉnh Phu Sa Phìn (dãy Tà Xùa) nhất là vào dịp cuối tuần, khiến điểm dừng chân trên cung đường rơi vào tình trạng đông đúc như "lạc vào phiên chợ vùng cao".

Cảnh nghỉ trưa như 'đi chợ phiên' vùng cao trên cung trekking Phu Sa Phìn Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được dân mê trekking đặc biệt yêu thích. Cung này nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn, bình minh bừng lên trên dải núi hình sống lưng khủng long.

Ngày 13/12, khi dừng chân nghỉ ăn trưa trên cung trekking Phu Sa Phìn - đỉnh núi cao nhất của dãy Tà Xùa, Đỗ Hoàng Dũng, người dẫn đoàn trekking (leo núi) lâu năm, bất ngờ trước khung cảnh đông đúc trên núi. Theo ước tính của anh, tại điểm dừng chân này có thời điểm tập trung hơn 100 người.

"Đi trekking mà cứ ngỡ đang lạc vào phiên chợ vùng cao", Dũng hài hước nói khi chứng kiến số lượng lớn du khách cùng dừng lại nghỉ ngơi trên đường leo núi.

Theo anh, khung cảnh đông người xuất hiện khá thường xuyên vào các dịp cuối tuần. Trên cung Phu Sa Phìn hiện chỉ có một điểm dừng chân nghỉ ăn trưa được đánh giá là đẹp và thuận tiện nhất, nên phần lớn các đoàn trekking đều lựa chọn dừng lại tại đây.

Dù dọc đường vẫn có thể nghỉ ở một vài đoạn khác, sự tập trung của nhiều đoàn tại cùng một vị trí khiến khu vực này luôn nhộn nhịp.

Điểm dừng chân trên cung Phu Sa Phìn đông đúc như "phiên chợ vùng cao".

Không chỉ tại điểm nghỉ ăn trưa, tình trạng "tắc đường" cũng xảy ra trên suốt hành trình trekking do cung đường hẹp và chỉ có một lối đi. Tình trạng này tương tự như ở cung Lùng Cúng, thậm chí có thời điểm còn đông hơn. Tuy nhiên, Lùng Cúng là cung theo mùa, đẹp nhất vào mùa hoa từ tháng 11 đến tháng 12, còn Phu Sa Phìn có thể đi quanh năm.

Phu Sa Phìn là đỉnh núi cao nhất thuộc dãy Tà Xùa, nằm trên địa phận tỉnh Sơn La, giáp ranh xã Trạm Tấu của tỉnh Lào Cai. Trước đây, đỉnh núi này còn được gọi là Tà Xùa - tên gọi cũ của người dân địa phương, sau đó được khôi phục tên Phu Sa Phìn để phân biệt rõ với dãy núi và xã cùng tên.

Hành trình chinh phục Phu Sa Phìn có tổng chiều dài khoảng 22 km cả đi lẫn về, với hai cung đường chính. Theo các đơn vị tổ chức tour, du khách thường lựa chọn hành trình trekking 2 ngày 1 đêm để chinh phục Phu Sa Phìn.

Cung thứ nhất xuất phát từ xã Hang Chú (huyện Bắc Yên cũ, tỉnh Sơn La), được đánh giá là dễ đi, phù hợp với người mới bắt đầu.

Cung thứ hai xuất phát từ huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái cũ), nơi có đoạn "sống lưng khủng long" nổi tiếng dài khoảng 3 km, được xem là khó đi và tiềm ẩn nguy hiểm.

Cảnh thiên nhiên hùng vĩ dọc cung trekking Phu Sa Phìn.

Với độ cao gần 2.800-2.900 m, địa hình dốc, nhiều mỏm đá và rừng nguyên sinh, Phu Sa Phìn được nhiều người ví là "thiên đường trekking" mới nổi của Tây Bắc. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể săn mây, ngắm hoàng hôn, bình minh và quan sát các thung lũng phía dưới chìm trong biển sương.

Theo Dũng, trào lưu trekking những năm gần đây phát triển mạnh, khiến lượng người tham gia ngày càng đông. Phu Sa Phìn là một hướng trekking mới, trước đây ít người biết tới.

"Thời điểm chúng tôi khám phá ban đầu, cung trekking này còn khá vắng. Đến nay, khi ngày càng nhiều đơn vị tổ chức tour đưa du khách lựa chọn hướng đi này, lượng người tham gia đã tăng lên rõ rệt", anh nói.

Du khách thường dành 2 ngày 1 đêm để trekking Phu Sa Phìn.

Dũng cho biết trekking có mùa rõ rệt, thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau, cao điểm rơi vào khoảng tháng 10 đến tháng 12. Riêng cung Phu Sa Phìn có thể đi quanh năm, mỗi mùa lại có nét đẹp riêng.

Nhận định về xu hướng trong năm 2025, Dũng cho rằng trekking đang ngày càng "lên ngôi", thu hút đông đảo người tham gia vào mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, anh cũng lưu ý, đây là bộ môn đòi hỏi sức khỏe, sự tập luyện và chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn tinh thần.

"Nhiều người đến trekking vì mong muốn có những bức ảnh đẹp, nhưng nếu không có sự chuẩn bị và tập luyện từ trước thì hành trình sẽ khá vất vả, bởi đây là chuyến đi bộ kéo dài hai ngày. Việc chuẩn bị đầy đủ về thể lực và tinh thần là điều cần thiết để chinh phục Phu Sa Phìn", anh nói.