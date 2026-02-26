Nền tảng du lịch lớn nhất Trung Quốc: Việt Nam phải khác biệt

Đại diện OTA lớn nhất Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam không còn là thị trường "săn giá rẻ". Khi người Việt chi mạnh tay hơn cho trải nghiệm, cuộc đua du lịch cũng buộc phải đổi luật.

Khách Việt check-in Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Khi ông Nam Nguyễn, Tổng Giám đốc Trip.com Việt Nam, nói về mức tăng trưởng 80-90% trong năm 2025, câu chuyện không chỉ dừng ở một doanh nghiệp.

Những con số như tổng đơn đặt vé máy bay và phòng khách sạn tăng trung bình 80%; tổng giá trị giao dịch (GMV) tăng gần 90%; lượng đêm phòng tăng hơn 70% so với 2024 hay việc Việt Nam lọt nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương (APAC) phản ánh thực tế hành vi tiêu dùng du lịch của người Việt đang đổi chiều.

"Giá rẻ" từng là từ khóa chi phối các quyết định đặt dịch vụ. Nhưng nay, phân khúc khách sạn 4-5 sao và chuyến bay quốc tế mới là động lực tăng trưởng chính. Người Việt không còn chỉ hỏi "bao nhiêu tiền", mà bắt đầu hỏi "tôi đang trải nghiệm gì?".

"Nền kinh tế ổn định, thu nhập khả dụng cải thiện cùng cơ cấu dân số trẻ, năng động, thích khám phá thế giới là những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu du lịch", ông Nam nói với Tri Thức - Znews.

Khi khách Việt đi nước ngoài (outbound), Trung Quốc nổi lên như một "hiện tượng". Lượng đơn đặt dịch vụ tới các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Quảng Châu tăng gấp đôi so với 2024.

Nhưng mức tăng trưởng trên cũng cho thấy khi du khách Việt ngày càng tự tin khám phá thế giới, du lịch nội địa sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn để giữ chân họ.

Cặp đôi du khách Italy chụp ảnh trước chợ Bến Thành nhân dịp Tết 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, về góc độ thu hút khách quốc tế (inbound), ông Nam Nguyễn cho rằng du lịch Việt hội tụ ba lợi thế: nghỉ dưỡng, văn hóa đặc sắc và chi phí cạnh tranh. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhận định cạnh tranh bằng giá sẽ không còn đủ sức hấp dẫn trong giai đoạn tới.

"Với mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế vào năm 2026, cách kể câu chuyện điểm đến với chiều sâu văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm bản địa, cùng việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và sự thấu hiểu người dùng mới là chìa khóa của du lịch Việt Nam", ông Nam nhận định.

"Năm 2026 sẽ không chỉ là cuộc đua về con số, mà là cuộc đua về khả năng chạm tới cảm xúc của du khách", ông nói thêm.

Trip.com là OTA thuộc Trip.com Group, tập đoàn du lịch số lớn nhất Trung Quốc. Đây được xem là OTA dẫn đầu thị trường Trung Quốc và nằm trong nhóm 3 công ty OTA lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Booking.com và Expedia Group.